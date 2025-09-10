Navštivte místa, která znáte ze hry Playing Prague

Už více než 70 tisíc lidí si stáhlo zábavnou digitální hru Playing Prague, která je originální kombinací logické skládanky a klasické building games. Přidejte se k nim a poznejte pražské kulturní dědictví ve svém mobilu i v realitě bohémské Prahy.

Z vrcholu Petřínské rozhledny se otevírá výhled na panorama Prahy včetně Pražského hradu. | foto: Prague City Tourism a.s.

Z karet se symboly odkazujícími k domovním znamením hráči hry Playing Prague sestavují předepsané vzory, a díky tomu budují domy, parky, ulice a celé čtvrti metropole.

V každém levelu hry kromě úvodního budujete některou z ikonických pražských věží: Ve druhém levelu je to Prašná brána, což je v mnoha ohledech symbolické. Je to počátek Královské cesty, místo, odkud můžete podobně jako čeští králové nastoupit svou triumfální jízdu herní aplikací z dílny nezávislého herního studia Charles Games.

Je to snadné a v základní úrovni to zvládnou i děti. Odměňte je třeba právě návštěvou skutečné Prašné brány. Z ochozu ve výšce 44 metrů budou mít Staré i Nové Město jako na dlani. Musejí na něj sice vystoupat 186 schodů, ale co je to pro někoho, kdo vystavěl celou čtvrť a k tomu středověkou věž?

Prašná brána – začátek Královské cesty vedoucí na Pražský hrad.

Nad třetím levelem asi strávíte o něco víc času. Tvůrci hry to vědí, a proto před vámi nechávají vyrůst věž Staroměstské radnice, která času už šest set let poskytuje domov. Chrání totiž mechanismus staroměstského orloje, nejstaršího trvale funkčního hodinového stroje na světě. Seznámit se s ním můžete v herní aplikaci nebo třeba při komentované prohlídce této ikonické pražské stavby. Její součástí je také návštěva u apoštolů, kteří jsou spolu s pohyblivými figurami smrtky, lakomce či marnivce největší atrakcí památky.

Na prohlídkové trase ovšem spatříte nejen ikonické Suchardovy sochy Ježíšových Dvanácti, ale také úžasně rekonstruovanou kapli Panny Marie a řadu reprezentačních sálů. Ani v tomto případě nakonec nebudete ochuzeni o vyhlídku z věžního ochozu. Díky výtahu se na něj pohodlně podívají i lidé s pohybovým handicapem.

Výtah do věže Staroměstské radnice

Ve čtvrtém levelu překonáte polovinu hry. Tvůrci vás při té příležitosti zavedou na druhý břeh Vltavy, která symbolicky půlí i samotnou Prahu. Pod rukama vám vyroste Malá Strana a s ní také věž, která střežila její bezpečí, totiž Svatomikulášská městská zvonice. Kromě toho, že nesla malostranské zvony, z nichž se do dnešních dnů dochoval nejcennější zvon Mikuláš, byla také požární hláskou.

Nespokojte se s její virtuální podobou a přijďte se na takové unikáty, jako je jediná veřejně přístupná černá kuchyně v Praze nebo jediná dochovaná pozorovatelna někdejší StB, podívat osobně. Novinkou je takzvaná tapetová místnost, jedinečný příklad chudinského bydlení v Praze.

Tapetová místnost ve Svatomikulášské městské zvonici.

Samostatnou vzpomínku na přechod Vltavy přináší pátý level, v kterém si hráči s námahou odpovídající předposlední úrovni hry postaví dvě hraniční věže Karlova mostu: Staroměstskou a Malostranskou, respektive malostranské mostecké dvojvěží.

Pátý level je už královskou úrovní, takže umístit do něj triumfální oblouk Staroměstské mostecké věže bylo víc než přirozené. Karel IV. ji nechal zbudovat jako reprezentační vstup na kamenný most, z něhož se užaslému divákovi otevře dechberoucí pohled na monumentální panorama Hradčan. Také ochoz této věže, jež bývá řazena k nejkrásnějším gotickým věžím světa, je návštěvníkům přístupný a nabídne vám pohled hodný králů.

Krásná výzdoba Staroměstské mostecké věže.

Dvě sesterské věže na opačném konci Karlova mostu si důvěrně podávají ruce kamenné spojovací brány. Menší, avšak starší z nich tu osm staletí střeží odkaz osmihrotého kříže – řádového znaku johanitů, které dnes známe jako maltézské rytíře. Jejich komenda se rozkládala jen o pár desítek metrů dál; slavnou historii tu dodnes připomíná jak blízký kostel Panny Marie pod řetězem, tak sídlo českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů naproti Lennonově zdi. Vyšší sestra je o tři staletí mladší a tak trochu se zhlíží v zrcadle, které jí nastavila pyšná věž na staroměstské straně mostu. I ona je obehnána ochozem, který čeká na vaši návštěvu. Jste v pátém levelu, z 26 metrů výšky se vám jistě nezatočí hlava.

Kdo osvědčí trpělivost, logiku a koncepční myšlení a prostaví se až do šestého levelu, stane na skutečném vrcholu. A to nejen ve hře, ale také v realitě, neboť nakonec nás hra Playing Prague zavede na nejvyšší vrchol Pražské kotliny, vrch Petřín. Vy můžete přijít dosažení poslední úrovně hry oslavit výhledem z Petřínské rozhledny, a to nejen na Prahu, ale také na velkou část Čech.

Z vrcholu Petřínské rozhledny se otevírá výhled na panorama Prahy včetně Pražského hradu.

Navštívit můžete i Zrcadlové bludiště, kde se skleněným labyrintem probloudíte až do Síně smíchu. Vypouklá a vydutá zrcadla vám tu připomenou, že sebeatraktivnější obraz realitu vždycky trochu zdeformuje a pokřiví.

Prahu stojí za to objevovat nejen ve hře, ale i naživo, a to zejména v nadcházejícím barevném podzimu. Přijďte si užít výhled z pražských věží, klidně ze všech najednou. Se zvýhodněnou multivstupenkou získáte přístup do devíti nejkrásnějších pražských věží, včetně Novomlýnské vodárenské věže a Astronomické věže s Barokní knihovnou v Klementinu. Vydejte se z virtuální reality na opravdové dobrodružství a objevte Prahu z výšky!

Hra Playing Prague je zdarma ke stažení na Google Play nebo na App Store. Na stránkách vprazejakodoma.cz najdete odkaz na hru a doprovodný obsah, i tipy na ty nejlepší zážitky v Praze.

