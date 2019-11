Navštívila vás bolest v krku a kašel? Poradíme vám, jak na ně

„Zdraví máme jen jedno!“ Jako byste slyšeli kdysi mámu, když z vás sundávala oblečení po tom, co jste už tradičně cestou ze školy zabloudili na hřiště a promokli až na kost. Hned jste s provinilým výrazem zapluli pod deku, dostali pořádný hrnek čaje a za trest nahlas předčítali z čítanky tu ukrutně nezajímavou povídku. No a pak jste toho taky pořádně litovali. Protože jste se ven s kamarády na nějaký ten čas kvůli kašli a bolesti v krku nedostali. Ale co je to vlastně kašel a proč nás při něm bolí v krku?

Nepříjemné čištění dýchacích cest

Kašel je vlastně tělu naprosto přirozený mechanismus, kterým se brání cizím látkám v dýchacím ústrojí. Ale může být také také ukázkovým příznakem onemocnění dýchacího ústrojí. Tělo si při něm dá velkou práci, aby se zbavilo čehokoliv, co by mu bránilo v dýchání. Při prudkém kašli z vás vyletí vzduch rychlostí i 480 kilometrů v hodině. Pokud by vás trápil déle než tři týdny, může jít o chronický kašel. Pokud se vám podaří jej vyléčit dříve, nejspíše byl jedním z klasických akutních příznaků onemocnění dýchacích cest. Když vás trápí závažné respirační onemocnění, tato hranice se posunuje až na 6 týdnů. Abychom se kašle co nejdříve zbavili, je nutné po konzultaci s lékařem nasadit správnou léčbu. Ten dokáže určit, zda nás trápí suchý či produktivní kašel.

Jak na suchý a dráždivý kašel

Takový ten pocit, když vás pořád něco nutí kašlat, vlastně nic nevykašláváte a necítíte žádnou úlevu. Ba naopak. Ještě více si tím dráždíte sliznici krku a ta je v pak jako v jednom ohni. Pro léčbu suchého a dráždivého kašle vám lékař či váš lékárník doporučí nejspíše antitusika. Jde o léky na kašel, které jej utlumí. Tyto přípravky pomáhají díky léčivé látce butamirati citras, levodropropizin, dropropizin nebo dextrometorfan a dalším pomocným látkám. Po poradě s lékařem je lze použít i na zmírnění těžko utišitelného kašle při infekcích horních a dolních cest dýchacích.

Jak na produktivní kašel

Při vlhkém a produktivním kašli se v dýchacích cestách hromadí hlen a při jeho vysoké viskozitě může natropit velkou neplechu. Špatně polykáte, máte neustále pocit, že vás něco v krku nutí vykašlávat, ale ne vždy to jde. Pro uvolnění těchto hlenů nebo jejich rozpuštění slouží 3 typy účinných látek, které najdete v lécích běžně dostupných ve vaší lékárně. Nezapomeňte svůj kašel sledovat v celém průběhu onemocnění. Může se stát, že ze suchého kašle vznikne produktivní a je třeba podle toho zvolit správný lék. Při produktivním kašli vám lékař či lékárník nejspíše doporučí například přípravky s účinnými látkami:

acetylcystein

ambroxol

guajfenesin (guaifenesin)

nebo vám mohou doporučit i další pomocníky, jako jsou i bylinné preparáty a čaje

Podpořte léčbu kašle

Doplňujte dostatečně tekutiny a podpořte tak snížení viskozity hlenu. Tím snížíte i nutkání ke kašlání a podpoříte hladké vykašlávání.

Vyhněte se potravinám, o kterých se říká, že mohou způsobovat zahlenění. Obecně se nedoporučují mléčné výrobky, kukuřice, sója, potraviny z bílé mouky a přeslazené limonády, džemy a sirupy.

Nepohybujte se v prašném a chladném prostředí. Spíše se vám uleví v prostředí, kde není ani přetopeno a je přiměřená vlhkost. Během celého dne se obecně doporučuje popíjet či kloktat minerální vodu z léčivých pramenů.

Držíte se za krk bolestí?

S úporným vykašláváním se můžete potýkat i s bolestí v krku. Bacily se do organismu dostávají nejčastěji přes sliznice a jedna z těch nejnáchylnějších je i sliznice krku. A co může ze začátku vypadat jako nenápadné šimrání v krku, se během pár hodin změní na nesnesitelnou bolest, chrapot a dráždivý kašel. Jak si poradit s bolestí a nenechat nachlazení či chřipku vypuknout v plném rozsahu?

Péče o sliznici krku

I když se dá útlum bolesti v krku podpořit i běžnými analgetiky, obecně se doporučuje při běžné neřezavé bolesti spíše sáhnout po lokálních přípravcích. A těmi jsou kloktadla, pastilky a spreje. Záleží jen na vás, jaká forma vám více vyhovuje a která přináší větší úlevu. Velmi oblíbené jsou v poslední době pastilky a spreje. Léky na bolest v krku je třeba ale vždy zkonzultovat s lékařem či lékárníkem, který zejména prověří zda:

je pro vás vhodný přípravek s cukrem, tedy pastilka určená k cucání, která by mohla nadělat paseku při léčbě diabetu,

nejste kardiak a neužíváte antiarytmika, která by byla v kontraindikaci s lokálními anestetiky,

nebo netrpíte poruchami štítné žlázy a vyloučí tak všechny přípravky, které by obsahovaly k dezinfekci a zklidnění sliznice jód.

Zvlhčit sliznici krku pomáhá i taková klasika jako teplý čaj s citronem. Z přírodních přípravků sáhněte klidně po doplňkové léčbě v podobě bylinných pastilek se šalvějí či lišejníkem, které přispívají k normální funkci dýchacího systému. Ke snížení celkové míry únavy a vyčerpání mohou přispět i cucavé tablety s obsahem kyseliny pantothenové. Ke zlepšení celkového stavu však zejména následujte signály svého těla a odpočívejte. Dopřejte si hlasový klid, Priessnitzovy obklady krku a obecně dostatek vitamínů i minerálů.