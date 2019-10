Návod na dovolenou snů: Zima v Gasteinu

Lyžování, ale pořádné

Dokonalá zimní dovolená - 200 kilometrů sjezdovek ve čtyřech lyžařských oblastech a třech střediscích v Salcbursku jsou opravdu vydařené dovolené. Na Hohe Scharte Nord v lyžařské oblasti Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel láká lyžaře nejdelší sjezd východních Alp: z vrcholu do údolí vede sjezdovka dlouhá 10,4 km s převýšením 1 440 metrů. Toto lyžařské středisko se nachází mezi obcemi Bad Hofgastein a Bad Gaistein.

Nejvyšší bod lyžařských oblastí Gastein, horní stanice lanovky Goldbergbahn , se nachází na samém konci údolí ve Sportgasteinu. Lanovka zde vystoupá až do 2 650 metrů. Zde, v nejvyšší lyžařské oblasti bez ledovců v Salcbursku, se široký úsměv na tvářích rozzáří především freeriderům. Dostatek prašanu tady najdete na třech ohromujících horských kulisách pro lyžaře i snowboardisty. Gastein je totiž vedle čtyř dalších regionů součástí lyžařského sdružení Ski amadé uprostřed rakouských Alp.

© Gasteinertal Tourismus GmbH, www.oberschneider

Naučit se lyžovat v Gasteinu – to je přeci snadné!

Ještě žádný lyžařský profesionál nespadl jen tak z nebe – ani v Gasteinu. Proto jsou tady mírné svahy pro začínající příznivce lyžování. Obzvláště oblíbené u rodin s dětmi je lyžařské středisko Fulseck v Dorfgasteinu. Obec na začátku údolí boduje snadnou dostupností lehkých až středně obtížných sjezdovek z místa ubytování. Snowpark Gasti s vlekem, kouzelnými koberci

a spoustou branek a hravých postaviček je ideální k učení prvním obloučkům hravou formou. V lyžařském středisku Angertal u Bad Hofgasteinu a v Bad Gasteinu na Buchebenu se nachází další snowparky Gasti.

© Gasteinertal Tourismus GmbH

Lyžařské túry - zážitky, které zůstanou. A k tomu sýrové noky

Nezapomenutelná zimní dovolená má ukrývat i překvapení a dát člověku čas vyzkoušet něco nového. Pro všechny, kdo ještě nikdy nepodnikli lyžařskou túru, je to ideální příležitost. První lyžařská túra zůstane nezapomenutelná! Gastein nabízí hned tři vyznačené trasy: Lesem ke Stubneralm, po 1,5 kilometru dlouhé „Zirbenroas“ k chatě Graukogelhütte nebo lesem údolím Angertalaž Jungeralm u . Jak je z cílů jednotlivých tras patrné, v Gasteinu také dobře vědí, na čem na konci takové lyžařské túry záleží: Na dobrém občerstvení v rustikální chatě s tradičními salcburskými pokrmy. Cítíte už sýrové noky? Po zdolané námaze chutnají dvakrát tak dobře!

© Gasteinertal Tourismus GmbH, www.oberschneider

Ostatně i profesionálové oceňují Gastein a jeho zázemí: Kromě soutěží Světového poháru FIS ve snowboardu se zde koná také Open Faces – kvalifikace pro světové soutěže ve freeridu. A sportovci jako Sandra Lahnsteiner si Gastein zvolili dokonce za svůj domov.

© Felsentherme Bad Gastein, Max Steinbauer Photography

Lázně s něčím navíc: Termální voda a léčebné procedury

Gastein ale dokáže víc než jen lyžování! Velkým lákadle m mimo sjezdovky jsou dvoje termální lázně Alpentherme a Felsentherme. Ne náhodou je oblast Gasteinu známá jako region zdraví. Do dvou termálních lázní a sanatorií teče termální voda z 18 pramenů. 3 000 let stráví voda o teplotě až 47°C v masívu Vysokých Taur, než obohacená o stopové prvky a minerály jako železo nebo hořčík vystoupí na povrch. Užít si po aktivním dni v termálním bazénu a relaxovat na masážních lehátkách pod hvězdnou oblohou, to je v Gasteinu součástí zimní radosti.

© Gasteinertal Tourismus GmbH, Creatina

Lyžování a termální lázně, to ještě zdaleka není vše

V Gasteinu se člověk nenudí. Sáňkování na tratích až 3,5 kilometru dlouhých – a třeba taky na osvětlené trati v noci. Túry se sněžnicemi kouzelnou zimní krajinou v Angertalu, na Fulsecku nebo Graukogelu. Bruslení v Bad Gasteinu nebo Bad Hofgasteinu či zimní turistika po upravených a značených cestách. Trochu odvahy vyžaduje procházka po nejvýše položeném visutém mostě v Evropě na Stubnerkogelu s délkou přes 140 metrů. Tam se také dostanete na vyhlídkovou plošinu Glocknerblick s výhledem na 3 797 metrů vysoký Großglockner – nejvyšší horu Rakouska.

© Gasteinertal Tourismus GmbH, Steinbauer Photography

Adrenalin skýtá lezení po ledu, kterému lze holdovat jak v Gasteinu a v soutěsce na začátku údolí, tak ve čtyřech vysokohorských údolích na jihu. Kdo zůstane raději v údolí, přijde si jistě na své na 35 kilometrech běžkařských tratí. U trati v lázeňském parku v Bad Hofgasteinu mohou děti zcela bezpečně zamířit laserovou puškou na pět černých terčů a cvičit se tak v biatlonu. Ve Sportgasteinu můžete běhat okruhy v Národním parku Vysoké Taury na úpatí mohutných vrcholů třítisícovek. A pokud se raději necháte vozit, projeďte se Gasteinem na saních tažených koňmi jako v zimní pohádce.

Dalo by se toho vyprávět ještě hodně, o luxusní večeři v kabině lanovky, jazzu na sněhu nebo lyžařských a vinařských týdnech. Protože k perfektní zimní dovolené některá z takových akcí patří.To je pak těžká volba pro každého. Jedno je ale jisté: V Gasteinu k zimní dovolné snů zaručeně nic neschází.