Nastupte na šlapadla a lodičky

Na hladinu Vltavy v samém srdci Prahy připlouvá Kino na vodě. Od čtvrtka 23. do neděle 26. června každý večer od 19.30 odstartuje na pontonu umístěném poblíž Střeleckého ostrova promítání, které budou diváci sledovat z lodiček nebo šlapadel. Vstup na filmy je ZDARMA.

Těšit se můžete na mapování prvních hudebních úspěchů Ivety Bartošové ve Voyo Originálu Iveta, nekompromisní schůzi společenství vlastníků jednotek plnou emocí (Vlastníci), nevšední pohled do soukromí národem milovaného Zlatého slavíka (Karel) a ztřeštěnou letní komedii Palm Springs, která ukáže, jaké to je, když něco prožíváte znovu a znovu. Do zblbnutí.

Voyo kino na vodě pro vás připravilo a Voyo, Generali a OCKOPROMOTION.CZ.

Novinkou letošního ročníku je obří LED obrazovka s třemi stranami, díky které bude možné filmy sledovat i přímo ze Střeleckého ostrova a přilehlých míst. V plánu je i odpolední promítání zaměřené na dětské diváky, a to s tituly Psí poslání 2 a Paddington 2. Tyto projekce budou začínat vždy v 17.00.

Vstup na filmy je zdarma. Přijďte, přímo na místě si zaberte lodičky, šlapadla nebo se usaďte na kraji Střeleckého ostrova. Užijte si nevšední zážitek!

PROGRAM

23. 6. od 19:30 Iveta

24. 6. od 19:30 Vlastníci

25. 6. od 17:00 Psí poslání 2

25. 6. od 19:30 Karel

26. 6. od 17:00 Paddington 2

26. 6. od 19:30 Palm Springs