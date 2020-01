Nastartujte svou kariéru již při studiu vysoké školy

Není to tak dávno, kdy si vysokoškolák takřka automaticky vydělal až o 30% více než středoškolák s maturitou. Napjatá situace na pracovním trhu však tento rozdíl zmenšuje a zaměstnavatelé stále častěji zvýhodňují i jiná kritéria než pouhé vzdělání.

Má tedy v dnešní době smysl studovat vysokou školu? A co udělat proto, aby čerstvý absolvent dokázal své vzdělání nejlépe zúročit?

Odpověď na první otázku zní „ano, ale…“. A těch ale je hned několik. Prvním je reputace vysoké školy. Jde o to najít takovou, která má v dané oblasti dobrou reputaci a prokazatelné výsledky. V oblasti IT a ekonomiky toto platí svrchovaně například pro Unicorn College, která při vzdělávání svých studentů dlouhodobě staví na poznatcích z praxe a své výsledky opakovaně potvrzuje i tím, že obdobné informace předává i stovkám specialistů nejúspěšnější české vývojářské společnosti Unicorn. Dobrým vodítkem jsou také partnerství s leadery na trhu. Úspěšné společnosti jako Microsoft, ČSÚ nebo velké banky si mohou dostatečně vybírat a pokud se zaváží k aktivní spolupráci i s některou z menších škol, o její kvalitě to něco jasně vypovídá.

Odpovědí na druhou otázku jsou dle personalistů významných zaměstnavatelů vcelku jednoznačně zkušenosti a znalosti aplikovatelné v praxi. Titul potom otevírá dveře, ale o skutečném ohodnocení rozhodují právě prokazatelné zkušenosti a znalosti. Třeba ty získané již v průběhu vysokoškolského studia. Obzvlášť ceněné je zapojení do některého z mezinárodních projektů.

Jak jde skloubit denní studium a získávání zkušeností „za pochodu“, jsme se zeptali ředitele Unicorn College Ing. Marka Beránka Ph.D. a zde je jeho odpověď: „Otázku, jak předat našim studentům a absolventům co nejvíce praktických znalostí a zkušeností, si klademe prakticky od založení Unicorn College před 13 lety. Dnes věřím, že odpověď známe. Skládá se ze třech základních pilířů. Tím prvním je kontinuální komunikace s velkými hráči na trhu a zjišťování, o jaké vědomosti mají zájem. Nejen dnes, ale i v budoucnu. To je princip, dle kterého jsme například připravili naše magisterské studijní programy Aplikovaná ekonomie a analýza dat a Softwarové inženýrství a big data. Druhým pilířem je potom nastavení samotného studia tak, aby bylo možné při něm zvládat další aktivity a škola to přímo podporovala. To u nás začíná už při přípravě rozvrhů, online studijních materiálů, streamovaných přednášek a končí například programem Unicorn Work&Study, kde se zaměstnavatel zavazuje vytvořit studentům optimální podmínky ke studiu. Třetím a posledním pilířem je potom samotná nabídka atraktivních aktivit a projektů, do kterých se studenti mohou zapojit. Už studenti bakalářských studijních programů Business management nebo Softwarový vývoj u nás mají příležitost zapojit se do mnoha projektů. Od interních projektů, kde vytváříme často zcela nové produkty, přes projekty v mateřském Unicornu až po prestižní práci na víceletém projektu pro švýcarský CERN.“

Už víte, jak si zajistit tu nejlepší startovní pozici již v průběhu studia? Tak nezapomeňte sledovat termíny, kdy se můžete přesvědčit naživo, jaké je to studovat na Unicorn College.