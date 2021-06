Našli jsme pro vás nejsnazší cestu k moři

Díky systému CovidPass si obratem pohodlně a jednoduše zajistíte před dovolenou, návštěvou kulturní, sportovní a společenské akce či restaurace potřebné výsledky antigenních i PCR testů a potvrzení z certifikovaných laboratoří máte vždy po ruce.



„CovidPass je unikátní elektronický systém, který nabízí uchovávání výsledků absolvovaných testů na Covid-19 a následné jednoduché prokazování v případě vstupu do míst, kde je negativní test podmínkou. Jde o první celosvětovou vlaštovku, která umí doložit výsledek testu načtením QR kódu, jenž navíc umožnuje ověření pravosti testu v systému CovidPass,“ říká Jaroslav Barták, projektový manažer CovidPassu.

Od začátku jeho funkčnosti se do systému zaregistrovalo již více než 100 000 uživatelů, kteří oceňují zejména intuitivní používání, přehlednost a rychlost prokazování. Pomocí CovidPassu je možné najít také uživatelům vyhovující odběrné místo a rezervaci termínu na osmnácti testovacích místech rozesetých po celé České republice.

Registrace i následné používání jsou zcela zdarma

A jak CovidPass funguje? Zcela jednoduše. Zaregistrujete se do systému na www.covidpass.cz – registrace je zcela zdarma a následné používání také. Po absolvování testu v jakémkoliv testovacím místě je výsledek testu nahrán do systému a pak už stačí jen používat vygenerovaný QR kód.

„CovidPass je ideální možností také pro pořadatele kulturních, sportovních a společenských akcí, které vyžadují negativitu na Covid-19. Právě díky zmiňovanému QR kódu se kontrola negativních výsledků stává rychlou záležitostí,“ pokračuje Jaroslav Barták.

CovidPass může zjednodušit testování také ve firmách. Zaměstnavatel zaregistruje své zaměstnance do systému, objedná je na testy, kde se již jen prokáží osobním dokladem. Po absolvování testu laboratoř vloží výsledek do CovidPassu, který informace o výsledku sdílí jak se zaměstnancem, tak po udělení souhlasu pracovníka i se zaměstnavatelem. Navíc zaměstnavatel obdrží upozornění na potřebu opakování testu po uplynutí platnosti. A systém umožňuje také rozdělení zaměstnanců do skupin podle požadovaného typu testu a požadované frekvence opakování testů včetně notifikace.

Bezpečnost na prvním místě

„Data jsou uložena v certifikovaném datovém centru úrovně Tear 3. Na zabezpečení probíhají pravidelné bezpečnostní a zátěžové testy, nehrozí tedy zhroucení systému a nedostupnost dat,“ ubezpečuje projektový manažer.

Pokud ještě váháte, zda se do systému CovidPass zaregistrovat, možná vás upoutá lákavá nabídka – po registraci získáte jeden antigenní test zdarma. Ten využijete v případě, že vyčerpáte maximální možný počet testů hrazených zdravotní pojišťovnou.