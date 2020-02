Následná péče o dlouhodobě nemocné v Humpolci a Ledči nad Sázavou

Vysočinské nemocnice s.r.o poskytují svým pacientům kvalifikovanou následnou péči po překladu z akutních lůžek, a to na třech samostatných pracovištích. V Nemocnici následné péče v Humpolci, v Nemocnici následné péče v Ledči nad Sázavou – Háji a v Plicní léčebně v Humpolci. Převážná část hospitalizovaných osob je po nemocech, úrazech, cévních příhodách, ortopedických operacích a pro tyto pacienty je nutný lékařský dohled, ošetřovatelská péče a důkladná rehabilitace. Na jednotlivých pracovištích se celodenně o pacienty stará tým lékařů, středního a nižšího zdravotnického personálu pod vedením primáře a vrchní sestry.

Pro pacienty připravujeme řadu denních aktivit, a to rehabilitaci, ergoterapii, muzikoterapii. Velmi dobře se osvědčila pravidelná canisterapie pod vedením školených dobrovolníků. Jednotlivá nemocniční zařízení mají k dispozici polohovací postele, které se používají dle potřeb každého pacienta, a antidekubitní matrace. Cílem poskytované péče je zlepšení zdravotního stavu pacienta, jeho soběstačnosti s cílem navrácení do známého prostředí. V případě, že to nelze, pomáhají sociální pracovnice s umístěním pacienta do sociálních zařízení.

Nemocnice následné péče v Humpolci se nachází v budově bývalé okresní nemocnice. Navázala tak na tradici poskytovaní zdravotních služeb pro obyvatele města a okolí. Na dvou odděleních je umístěno 91 lůžek následné a ošetřovatelské péče a 13 sociálních lůžek. Pro pacienty je k dispozici reminiscenční místnost. Pod vedením klinického psychologa probíhá pravidelně „vzpomínková“ – reminiscenční terapie. Reminiscenční místnost je speciálně vybavený pokoj „starými“ předměty, aby u pacientů vyvolaly vzpomínky na dětství, rodinu a příjemné zážitky. Terapie je vhodná především pro osoby s demencí.

Velmi důležitou součástí léčby je rehabilitace pod dohledem kvalifikovaného personálu. K dispozici jsou nejrůznější moderní rehabilitační pomůcky, motodlahy, motomedy, rotopedy a chodítka. V letních měsících mohou pacienti využít letní altánek v areálu nemocnice k relaxaci na čerstvém vzduchu. Jako jediné pracoviště Vysočinských nemocnic s.r.o. nabízí Nemocnice následné péče Humpolec paliativní pokoj pro pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou či jejich nemoc je v pokročilém či konečném stadiu. Nadstandardně vybavený paliativní pokoj poskytuje dostatek soukromí pro pacienta, rodinné příslušníky a blízké osoby s cílem zmírnit bolest, tělesné i duševní strádání, a to vše s maximální péčí a ohleduplností od ošetřujícího personálu.

Budova Nemocnice následné péče Ledeč nad Sázavou – Háj leží v těsné blízkostí městečka Ledeč nad Sázavou a je obklopena parkem vhodným pro relaxaci a procházky. K dispozici je 67 lůžek následné a ošetřovatelské péče a 12 lůžek sociálních. Každodenní cvičení a rehabilitace pomáhá pacientům zlepšit jejich zdravotní stav. Na dobrý duševní stav pacientů se zaměřuje personál při společných aktivitách, jako je ergoterapie a muzikoterapie, velmi kladně je hodnoceno společné povídání u kávy a čaje. Pacienti si mohou společně zavzpomínat, popovídat si a třeba se i pochlubit pokroky v léčbě.

Ke zdokonalení léčby je hojně využívaná zpětnovazební terapie zápěstí a prstů RAPEAL „chytrá rukavice“, která slouží k aktivní rehabilitaci a je velkým pokrokem v rozvoji kognitivních funkcí a neuroplasticity u pacienta. Inovativní řešení pomáhá s pokročilou rehabilitací prstů, zápěstí a předloktí s celkovým rozvojem jemné motoriky. Součástí zařízení je i samostatná kuchyň, která zajištuje stravování pacientů i personálu pro všechna pracoviště Vysočinských nemocnic s.r.o. Výhodou vlastní kuchyně je komplexní kontrola připravovaných pokrmů, sestavování jídelníčků dle individuálních dietních potřeb každého pacienta.

Plicní léčebna Humpolec je od roku 2013 provozována společností Vysočinské nemocnice s.r.o a navázala na tradici léčby tuberkulózy a respiračních nemocí v Humpolci. Celková kapacita léčebny je 70 lůžek, které jsou rozděleny do dvou oddělení. V budově je umístněné uzavřené samostatné pracoviště pro pacienty s léčbou TBC. Plicní léčebna se nachází na okraji města a je obklopená parkem. Jeho rozhlehlý areál je využíván pacienty při dechových cvičeních, pro chůzi s holemi Nordic walking, ke společným procházkám a odpočinku.

Každý den probíhá skupinové dechové cvičení. K dispozici je rotoped a velmi oblíbené je cvičení na velkých míčích. Pokud zdravotní stav pacienta nedovoluje účast na skupinovém cvičení, dochází rehabilitační sestra na pokoj a individuálně cvičí s pacientem dle jeho zdravotního stavu. Součástí budovy léčebny je moderně vybavená plicní ambulance, která se zaměřuje na diagnostiku a léčbu pacientů s plicními obtížemi. Plicní léčebna v Humpolci poskytuje širokou škálu nabízených zdravotních služeb pro pacienty nejen z Vysočiny.