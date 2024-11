Naše legendy zimních sportů se stále vracejí do „svých“ českých hor

Eva Adamczyková, krkonošská královna snowboardcrossu

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková pochází z Vrchlabí v srdci Krkonoš a hory jí byly blízké už od malička. Sjezdovky ve Špindlerově mlýně, kam chodila do snowboardové školy, zná doslova nazpaměť. Už ve dvou letech stála na lyžích a v sedmi se poprvé postavila na snowboard. Tak začala její cesta k tomu stát se světovou i olympijskou šampionkou.

Eva se na krkonošské kopce vrací, kdykoli jí to čas dovolí. Přes léto, mimo hlavní sezónu, s oblibou odpočívá sportem v přírodě. Hory miluje, vydává se na túry po hřebenech a je dokonce členkou horolezeckého oddílu. Ráda jezdí na výlety po okolí Vrchlabí se svými koňmi. Na kolo vyráží nejčastěji do Krkonoš, zahlédnout ji ale můžete i v Jizerských horách na Singltreku pod Smrkem. Při přípravě na závodní sezónu sice jezdí do zahraničí na specializované snowboardcrossové tratě, trénuje ale i u nás, a to Dolní Moravě nebo v Krkonoších. Možná i vy pocítíte sílu těchto míst, když si sjedete snowpark na Horních Mísečkách nebo Hromovce – třeba právě po stopách české šampionky.

Lukáš Bauer je doma v Krušných horách

V českém běžeckém lyžování je mnoho skvělých jmen, která září ve světových soutěžích, ale tím nejznámějším zůstává Lukáš Bauer. Tento český šampion, jenž dosáhl úspěchů v závodech Světového poháru nebo na Zimních olympijských hrách, považuje Krušné hory za svůj skutečný domov. Právě na Božím Daru, kde se poprvé postavil na běžky a kde dodnes pravidelně trénuje, objevil svůj talent a vášeň pro běžecké lyžování.

Pokud byste chtěli zakusit atmosféru tréninků české běžecké legendy, můžete se vydat na okruh „Lukáš Bauer Tour“. Sedmikilometrová trasa začíná přímo na Božím Daru, pokračuje směrem Na Vraky přes hraniční přechod Boží Dar/Oberwiesenthal a vrací se po malebné Ježíškově cestě, jedné z nejkrásnějších krušnohorských tras. Průběžně můžete porovnat svůj čas s Lukášovým podle informačních tabulek, které tu rozmístila místní radnice.

Šárka Strachová začínala na krkonošských svazích

Do klubu nejlepších českých reprezentantek v alpském lyžování patří Šárka Strachová (dříve Záhrobská), která své první zkušenosti s lyžováním získávala v rodných Krkonoších. Lyžovat začínala na svazích na Benecku, kde se narodila, a především v okolních vesnicích a lyžařských střediscích strávila své dětství.

I když o několik let později začala vyrážet „do světa“, dodnes se do českých hor ráda vrací, protože pro ni znamenají domov. Přestože v roce 2017 ukončila svou profesionální kariéru, v Krkonoších na Šárku můžete stále narazit, dokonce i s dcerou, která se v Harrachově naučila lyžovat před dvěma lety a cestu si našla i k běžkám.

Na českých horách tak začaly svůj příběh mnohé sportovní hvězdy, ale kouzlo našich zimních hor si může užít každý z nás. Ať už se vydáte po stopách šampionů na sjezdových lyžích nebo snowboardu, prozkoumáte běžkařské trasy, nebo si jen vychutnáte zimní klid a přírodu, určitě si každý najdete to své. Naše hory jsou navíc odkudkoli v republice blízko, jejich moderní infrastruktura a dostupné ceny lákají k návštěvě. České hory jsou zkrátka hory zážitků.