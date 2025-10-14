Narozeninová akce: Audioteka nabízí tisíce titulů se slevou až 89 %

Již 14 let přináší Audioteka příběhy plné napětí, romantiky, humoru a inspirace. Ve dnech 14. až 16. 10. 2025 přichází nejen čas slavit, ale také šetřit. Audioteka totiž zlevní tisíce audioknih, mezi nimiž najdete bestsellery i novinky. Bonusem je 17. říjen a akce na tituly přímo z její produkce.

| foto: Audiotéka

V rámci narozeninové akce můžete výhodně pořídit i díla v takzvaném superprodukčním zpracování. Pochází přímo z dílny Audioteky a vynikají nejen perfektním zvukem, ale také efektními audiokulisami a často hvězdným obsazením jednotlivých rolí.

Základem nabídky jsou ovšem jednohlasé tituly napříč žánry. U posluchačů patří k nejoblíbenějším detektivky a thrillery, stejně jako sci-fi a fantasy. Právě ty zastupují audioknihy, které jsme vybrali do našich tipů.

Jedna zmizelá rodina, jeden vrah, dva detektivové

David Raker, fiktivní postava od britského autora Tima Weavera, je specialista na pátrání po pohřešovaných osobách. V příběhu Zmizelá rodina však řeší dvě záhady, které se nepodobají ničemu, co doposud viděl. David sám se snaží přijít na kloub podivným událostem z londýnského kasina Skyline. Muže podezřelého z vraždy tam pracovníci ostrahy odvedou do zadržovací cely a čekají na příjezd policie. Když však strážci zákona dorazí, zjistí, že v hlídané cele nikdo není. Mezitím se Davidův dlouholetý spojenec, bývalý detektiv Colm Healy, snaží zjistit, co se stalo u jezera v Dartmooru, kde na klidné hladině vmžiku zmizel muž se dvěma dětmi. Jak spolu oba případy souvisejí a jak hluboko je pohřbeno smrtící tajemství, které nikdy nemělo vyplout na povrch? Dozvíte se z vyprávění Igora Bareše, který pro vás tento titul načetl. V rámci narozeninové akce Audioteky pořídíte audioknihu Zmizelá rodina s 60% slevou.

Volné pokračování úspěšné sci-fi série

Jak název Kyberpunková swingers party napovídá, není titul Františka Kotlety žádná selanka. Rozehrává rej bohů, prastaré magie, čarodějnic, sukub a prokletí. Vyšetřovatelka paranormálních jevů Eva Kosková se v blízké budoucnosti pouští do křížku s magií, která nikdy nespí. A někdy se navíc dokáže spojit i se světem plným technologie. To, že vám nad hlavou létají drony a všude vládne umělá inteligence, neznamená, že někdo v hyperinteligentním domě nepodřeže kozla a nevyvolá démona. Zpravidla sexuálního. A to je případ pro Evu Koskovou, jednu z dcer paranormálního detektiva Tomáše Koska, kterého příznivci Františka Kotlety dobře znají. Čerstvou novinku načetla Jitka Ježková a vaše může být se slevou 43 %.

Romantika i tajemství

Když se jednadvacetiletá Auburn Reedová přestěhuje do Dallasu, má pocit, že jí osud neustále hází klacky pod nohy. Jenže ona nepatří k těm, kdo by se hned vzdávali. Štěstí jako by se na ni usmálo teprve ve chvíli, kdy v ateliéru, kam se přišla ucházet o práci, potká charismatického malíře Owena Gentryho. Nadaný umělec vytváří obrazy podle anonymních doznání cizích lidí k tomu, čeho nejvíc litují. Sám však má tajemství, které by mohlo zničit to nejdůležitější, na čem Auburn v životě záleží. Co ale dělat, když rozum velí jinak než srdce? Poslechněte si audioknihu Přiznání, jejíž autorkou je Colleen Hoover. Načetli ji pro vás Anežka Šťastná a Matouš Ruml. Od 14. do 16. 10. 2025 ji na Audiotece koupíte o 47 % levněji.

Pro spoustu inspirace zamiřte na www.audioteka.cz kdykoliv. Pro tituly za zvýhodněnou cenu v rámci narozeninové nabídky web navštivte od 14. do 17. 10. 2025.

