Národním partnerem na Expo 2025 bude developerská společnost CTP

Výstava Expo se bude v Ósace konat již podruhé. Třetí největší japonské město pořádalo Expo již v roce 1970. Tehdejším tématem výstavy byl Pokrok pro lidstvo a letošní organizátoři na více než padesátiletou historii navazují. Heslem aktuálního ročníku je „Designing Future Society for Our Lives“ a jeho cílem je hledat společná řešení současných globálních výzev za využití moderních technologií. Expo má poskytnout platformu pro příležitosti, jak provázat vědomosti, nové technologie a relevantní osoby v daných oborech, dát jim možnost sdílet své přístupy a nalézat vhodná řešení. I proto Česko hledá pro partnerství takové společnosti, které jsou progresivní a u nichž je moderní technika součástí jejich každodenní práce.

„Jsem rád, že dnes můžeme oznámit spolupráci s takto významným partnerem. Nesmírně si tohoto zájmu vážíme a aktivity společnosti směrem do Japonska podporujeme. CTP se v současnosti velmi aktivně realizuje v udržitelné výstavbě, navíc tato spolupráce může sehrát klíčovou roli v lákání zahraničních investorů do Česka. To je ostatně jedním z cílů české účasti na světové výstavě,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Partnery spojila uhlíková neutralita a umělá inteligence

Skupina CTP je největším developerem průmyslových a logistických nemovitostí zalistovaným na burze v Evropě s portfoliem o celkové pronajímatelné ploše 12,4 milionu m² v 10 evropských zemích. CTP se dlouhodobě profiluje jako lídr v oblasti udržitelné průmyslové výstavby, důraz klade na inovace, technologická řešení a flexibilní přístup k potřebám klientů. Její závazek k provozní uhlíkové neutralitě a důraz na udržitelnost z ní činí ideálního partnera pro český pavilon na Expo 2025, který sdílí podobné hodnoty a cíle.

„Expo 2025 představuje jedinečnou platformu, která umožňuje nejen prezentovat to nejlepší z České republiky, ale také inspirovat návštěvníky a partnery z celého světa. Partnerství na této prestižní akci vnímáme jako příležitost ukázat, jak může moderní a udržitelný přístup k podnikání přinášet hodnotu a podporovat inovace. V CTP se dlouhodobě soustředíme na vytváření prostorů, které podporují růst firem a zároveň respektují potřeby společnosti i životního prostředí. Spolupráce na českém pavilonu nám umožňuje podpořit dialog o udržitelnosti a inovacích, které jsou základem naší práce. Jsme hrdí, že můžeme být součástí této mimořádné události a pomoci ukázat světu kreativitu a schopnosti České republiky,“ vysvětlil Jakub Kodr, jednatel a obchodní ředitel CTP Česká republika.

Expo 2025 se oficiálně otevře 13. dubna 2025 a skončí o půl roku později 13. října 2025. Bližší informace o českém pavilonu naleznete zde.

O českém pavilonu na Expo 2025

Kancelář generálního komisaře vyhlásila v prosinci 2022 po více než dvaceti letech otevřenou anonymní architektonickou soutěž o návrh národního pavilonu pro Expo 2025. Přihlásilo se do ní 38 soutěžních týmů, z nichž odborná porota v čele se světově uznávanou architektkou Evou Jiřičnou vybrala v březnu 2023 vítězný design ve tvaru skleněné spirály od studia Apropos Architects. Nosnou konstrukci stavby budou tvořit moderní dřevěné panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. Národní pavilon nabídne důstojné zázemí české účasti na Expo 2025, které se bude konat od dubna do října 2025 na umělém ostrově Jumešima v Ósackém zálivu. V pavilonu se bude nacházet stálá expozice, multifunkční auditorium, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, VIP lounge a před pavilonem bude pro návštěvníky k dispozici odpočinková zóna s výhledem na moře.

O české účasti na Expo 2025

Česká republika se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy Expo pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška, který vyhrál výběrové řízení Ministerstva zahraničních věcí se svou koncepcí a tématem „Talent a kreativita pro život“. Česko by se v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale také českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními startupy a talenty z regionů.

