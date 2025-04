Národní partner CTP zve do vlastní lounge

„Půjde o prostor, v němž rádi přivítáme jakéhokoli hosta. Budeme tam mít i vlastní akci, den po oficiálním zahájení výstavy,“ prozrazuje v přiloženém spotu s odkazem na provoz CTP Lounge výkonný ředitel CTP pro Českou republiku Jakub Kodr. Firma v českém pavilonu uspořádá dvoudenní byznysovou konferenci v multifunkčním auditoriu, kam zve zajímavé hosty z řad japonských, českých, ale i mezinárodních firem.

Video natočila ČTK Connect u příležitosti tiskové konference a byznysové konference road2expo k tuzemské účasti na Expo dne 13. března 2025 v Praze. K vidění je ZDE:

„Nesmírně si zájmu CTP vážíme a aktivity společnosti směrem do Japonska podporujeme. CTP se v současnosti velmi aktivně realizuje v udržitelné výstavbě, navíc tato spolupráce může sehrát klíčovou roli v lákání zahraničních investorů do Česka. To je ostatně jedním z cílů české účasti na světové výstavě,“ uvedl na sklonku loňského listopadu při podpisu memoranda generální komisař české účasti Ondřej Soška.

Výstava Expo se bude v Ósace konat podruhé. Třetí největší japonské město ji pořádalo už v roce 1970. Tehdejším tématem výstavy byl Pokrok pro lidstvo a letošní organizátoři na více než padesátiletou historii navazují. Heslem aktuálního ročníku je „Designing Future Society for Our Lives“ a jeho cílem je hledat společná řešení současných globálních výzev za využití moderních technologií.

„Expo 2025 představuje jedinečnou platformu, která umožňuje nejen prezentovat to nejlepší z České republiky, ale také inspirovat návštěvníky a partnery z celého světa. V CTP se dlouhodobě soustředíme na vytváření prostorů, které podporují růst firem a zároveň respektují potřeby společnosti i životního prostředí,“ říká Jakub Kodr, výkonný ředitel CTP Česká republika.

Skupina CTP je největším developerem průmyslových a logistických nemovitostí zalistovaným na burze v Evropě s portfoliem o celkové pronajímatelné ploše 12,4 milionu m² v 10 evropských zemích. CTP se dlouhodobě profiluje jako lídr v oblasti udržitelné průmyslové výstavby, důraz klade na inovace, technologická řešení a flexibilní přístup k potřebám klientů.

Brány Expa 2025 v japonské Ósace se oficiálně otevřou 13. dubna 2025 a zavřou o půl roku později 13. října 2025. Bližší informace o českém pavilonu naleznete zde.

Autor: Igor Záruba