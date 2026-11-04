Náplasti v McDonald’s znovu pomáhají rodinám nemocných dětí

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Od 4. listopadu si hosté McDonald’s po celé České republice mohou koupit charitativní náplasti. Letošní výtěžek podpoří vznik druhého českého Domu Ronalda McDonalda v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, díky němuž budou moci rodiče zůstat nablízku svým dětem i během dlouhé léčby.

Letošní náplasti zdobí pestrobarevná mozaika žlutých, modrých, zelených a fialových čtverečků se srdíčky, mezi nimiž se opakuje červený domeček se srdcem. Jde o nové logo Domu Ronalda McDonalda Česko, které je nyní jednotné pro všechny Domy celosvětové sítě Ronald McDonald House. Domeček se srdcem přitom vystihuje, o co v poslání této organizace jde: aby rodiny mohly být se svými dětmi i v období dlouhé léčby a měly kousek domova blízko nemocničního lůžka.

Praktické náplasti s charitativním přesahem patří k oblíbeným aktivitám na podporu této organizace. Díky nim mohou zákazníci již 4. rokem v předvánočním období přispět jednoduchým nákupem. Dům Ronalda McDonalda Česko postavil svůj první Dům v pro rodiny v areálu Fakultní nemocnice Motol, kde funguje již čtyři roky. Za tu dobu poskytl zázemí více než 730 rodinám malých pacientů motolské nemocnice, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí.

„Dům Ronalda McDonalda Česko stojí na jednoduché myšlence: když je dítě vážně nemocné, potřebuje mít rodiče nablízku. McDonald’s u této myšlenky v Česku stál od samého začátku a jako hlavní partner Domu ji dlouhodobě podporujeme. Koupě jednoho balení náplastí je jednoduché gesto, které má velmi konkrétní cíl: pomoci vytvořit zázemí pro rodiny dětí léčených i ve Fakultní nemocnici Olomouc. Díky našim hostům se tak můžeme společně přiblížit otevření druhého Domu Ronalda McDonalda v Česku,“ říká Alesia Mudzhyri, McDonald’s Impact Lead pro Česko a Slovensko.

Rodiny v Domě oceňují hlavně možnost fungovat téměř jako doma: uvařit si, vyprat, mít vlastní pokoj a prostor pro klid a soukromí. Výtěžek z letošního prodeje náplastí přispěje na vznik druhého českého Domu Ronalda McDonalda, který se připravuje v areálu Fakultní nemocnice Olomouc a bude sloužit rodinám dětí, které se v této nemocnici léčí.

„Rodina není návštěva. Pro nemocné dítě je přítomnost rodičů nenahraditelná, a právě proto vytváříme zázemí, které jim umožňuje zůstat spolu i v náročném období dlouhé léčby, i když ta probíhá daleko od domova. Rodiče přitom potřebují nejen být blízko nemocničnímu lůžku, ale také místo, kde mohou načerpat sílu a zvládat každodenní život včetně péče o své ostatní děti. Velmi si proto vážíme toho, že nás zákazníci McDonald’s nákupem náplastí rok co rok podporují, dodává Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Česko.

Balení pěti náplastí za 40 Kč je k dostání do 2. prosince nebo do vyprodání zásob ve všech restauracích McDonald’s.

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