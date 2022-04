Napínavá novinka od Kateřiny Karolové

Měla to být klidná dovolená uprostřed hlubokých lesů v Beskydech. Parta přátel se těší na to, co společně prožijí v čarokrásném kraji, který oplývá pověstmi a odpradávna probouzí fantazii návštěvníků. Ta může být někdy lákavá a laskavá, jindy zase tajemná, či dokonce děsivá. Jenže fantazie se zlehka mohou stát skutečností, kterou by nikdo nechtěl zažít ani v nejhorších snech.

Ale vraťme s k partě přátel z novinky Kateřiny Karolové. Míří na chatu v opuštěné horské oblasti, nálada je skvělá. Až do chvíle, kdy narazí na neudržovanou odbočku v lesích. Navigace s neochvějnou jistotou tvrdí, že je to zkratka k ranči, kde mají být všichni ubytováni. Jenže stará mapa tvrdí něco jiného. Rukou napsaná poznámka na jejím okraji před ní varuje. Jakou cestu tedy zvolit? Po chvilce váhání padne rozhodnutí. Pomalu se začíná stmívat a staré poznámky jsou prostě staré. Nikdo netuší, že nebude trvat dlouho a svého rozhodnutí budou všichni litovat. Les totiž skrývá tajemství, které není snadné porazit. Začíná dobrodružství, které si nikdo z přátel určitě nepřál. A čtenář je lapen.

Temnota v lesích i lidech

Pokud máme vzbudit vaši představivost, lze knihu v mnohém srovnávat s mysteriózními thrillery Jozefa Kariky. Odbočka v lesích Kateřiny Karolové je podobně zasazena do divoké přírody plné nepojmenovaného zla, něčeho, co se nerado vzdává toho, co už jednou pohltilo. Co na knize ovšem uchvátí, jsou vztahy mezi postavami, které se někdy až překvapivě vykreslují tváří v tvář krizi, strachu z neznámého a obavám o vlastní život.

Na povrch vyplouvají jednotlivé charaktery a někdy se asi budete ptát, zda jsou protagonisté opravdu přátelé. Budou vám sympatičtí i nepříjemní, budete se snažit papíru s příběhem vnuknout svá varování, zakřičet na ty postavy, aby „to“ proboha nedělaly. Ony vás však neuslyší a vám nezbude nic jiného než obracet stránku za stránku, až dospějete k překvapivému konci.

Napětí, ze kterého mrazí

Pokud patříte k těm, pro které je Kateřina Karolová sama někým nepříliš prozkoumaným, možná si s chutí přečtete i její první thriller Zítřek ti nikdo neslíbil nebo její debut Já, doktor(in), ve kterém popisuje, že pracovat jako dětská lékařka v cizině není žádný med. Ano, autorka všech tří zmíněných titulů je pediatrička. S tímto vědomím po dočtení Odbočky v lesích možná zauvažujete i nad tím, jestli se nebojí chodit ze své ordinace domů nebo jak může bydlet s manželem a třemi dětmi v srdci Beskyd, kde se dějí takové věci.

Pocity, které ve vás kniha vzbudí už necháme na vás. Jestliže však máte rádi promyšlené horory, nevysvětlitelné záhady a napětí, tak je Odbočka v lesích kniha pro vás. Máme jen jedno doporučení: Nečtěte ji v noci, když nikdo není doma!

