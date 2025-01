Nákupem produktů péče o domácnost pomůžete v azylovém domě

Pro takové je tu síť azylových domů Českého červeného kříže, mimo jiné i ten v Kladně, jehož hygienické centrum se brzy právě díky společné iniciativě Procter & Gamble a Albert Česká republika s názvem Nakupujte srdcem dočká renovace. Přispět k ní můžete jednoduše i vy – pokud si do 28. února zakoupíte v některé z prodejen Albert Česká republika nějaký produkt značek Always, Ambi Pur, Ariel, Aussie, Blend-a-med, Blend-a-dent, Discreet, Gillette, Gillette Venus, Head & Shoulders, Herbal Essences, Jar, Lenor, Mr. Propper, Naturella, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Swiffer nebo Tampax , tak Procter & Gamble věnuje 0,5 % z prodejní ceny (bez DPH) Českému červenému kříži, který tyto prostředky využije na vybudování hygienického zázemí rodin v nouzi. Procter & Gamble a Albert Česká republika tak pokračují ve svém dlouholetém úsilí pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.

„Ještě nedávno sloužil Azylový dům Oblastního spolku Českého červeného kříže Kladno matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Nově v něm jsou v rámci podpory soudržnosti ubytovány celé rodiny, což s sebou nese potřebu zajistit oddělené možnosti pro osobní hygienu. Vzhledem k nedostatečné kapacitě bojleru na počet lůžek ve stávající koupelně byl navíc od letošního roku umožněn klientům přístup také do hygienického centra, které má vlastní bojler. Jeho nevýhodou je však umístění v suterénu budovy, což je problém pro klienty s miminky, kteří bydlí ve vyšších patrech. Poslední rekonstrukce hygienického centra navíc proběhla už v roce 2009 a v posledních letech zastávalo pouze roli prádelny, takže akutně vyžaduje renovaci,“ vysvětluje Ing. Jan Protivinský, ředitel Úřadu OS ČČK Kladno.

Společnost Procter & Gamble dlouhodobě se svými produkty pomáhá rodinám v České republice, ať už prostřednictvím svých hygienických a kosmetických produktů nebo projektů na zlepšení života ohrožených skupin. A vy můžete nyní s ní! Stačí si do 28. února v prodejně Albert vzpomenout na probíhající akci a do košíku si přidat některý z produktů Procter & Gamble na praní prádla, mytí nádobí či pro osobní hygienu, a podpoříte tak hygienu lidí nacházejících se právě v nouzi.

„V průběhu let se kapacita našeho azylového domu téměř zdvojnásobila a naše sociální služby se rozrostly také o možnost praní prádla pro osoby, které nejsou klienty azylového domu. Jedná se o rodiny s dětmi, jejichž sociální situace neumožňuje pořízení vlastní pračky nebo časté využití komerční prádelny. Tyto osoby mají nárok na vyprání jedné pračky za měsíc zdarma. Celková rekonstrukce prostor hygienického centra byla v plánu již dlouho, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků až dosud zůstávala upozaděna,“ dodává ředitel ČČK Kladno Ing. Jan Protivinský.