Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

Komerční sdělení
Kvalitu žití v jednotlivých městech a obcích ČR lze hodnotit podle různých kritérií. Jedním z nich je třeba čistota veřejných prostranství. A právě s tím souvisí i to, jak obec nebo město nakládá s odpady.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024 | foto: KOVOSREAL s.r.o.

Někde to funguje na jedničku, jinde jsou rezervy. A to jak po technické stránce, tak i po té finanční. Na to, kolik peněz vynakládají tuzemské obce a města na odpadové hospodářství, se každoročně zaměřuje AOS EKO-KOM v přehledu ekonomických ukazatelů v odpadovém hospodářství obcí za uplynulý rok.

Poplatek za odpad platí každý z nás své obci nebo městu. Někde platí lidé méně, někde si občané stěžují, že je částka vysoká. Podívejme se tedy, jak to s náklady na směsný i tříděný odpad ve skutečnosti je. Celkové náklady v odpadovém hospodářství jsou vždy součtem všech nákladových položek. A v přepočtu na obyvatele umožňují obce porovnat z hlediska celkové výše odpadových služeb.

Nejvyšší část z celkových nákladů představuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu. V roce 2024 to bylo 46 %. Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na sběr a svoz tříděných odpadů, které loni tvořily zhruba 22 %. A dalšími významnými složkami byly náklady na objemné odpady a náklady na bioodpady. Přibližně 16 % z celkových nákladů připadá na ostatní položky, mezi něž jsou zahrnuty například náklady na provoz sběrného dvora, odklízení černých skládek, úklid litteringového odpadu či sběr a svoz nebezpečných odpadů.

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

V roce 2024 byly průměrné náklady na obyvatele 1 675 korun, zatímco v roce 2006 platily obce ČR v oblasti odpadového hospodářství v průměru 698 korun za jednoho občana. Konstantní výrazný růst je vidět hlavně v posledních 6 letech, byl podpořen také výraznou inflací.

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

Náklady na sběr tříděného odpadu tvořily loni 22 % celkových nákladů a zahrnovaly sběr a svoz tříděného papíru, plastu, skla, nápojového kartonu a kovu. V posledních sedmi letech rostou jednotkové náklady přepočtené na obyvatele strměji než v letech předchozích, což je způsobeno výrazným růstem výtěžnosti tříděného sběru v obcích. Průměrný náklad na tříděný sběr za jednoho obyvatele byl loni 363 korun. Jedna tuna tříděného odpadu vyšla obec v průměru 7 087 korun.

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu (SKO) tvoří největší složku nákladů obcí s komunálním odpadem. Jedná se o náklady spojené se sběrem a svozem směsného komunálního odpadu od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s ním (odstraňování, energetické využití odpadů). Na jednoho obyvatele to bylo v roce 2024 zhruba 765 korun, zatímco v roce 2006 to bylo 463 korun. Náklady na jednu tunu směsného komunálního odpadu činily v roce 2024 v průměru 4 315 korun.

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

Kromě nákladů mají obce v oblasti odpadového hospodářství také příjmy. Největším příjmem bývá zpravidla poplatek od občanů. Dalšími příjmy mohou být poplatky od rekreantů či majitelů rekreačních objektů v obci, dále poplatky od živnostníků zapojených v systému obce. Některé obce také získávají výnosy ze sběru textilu, z prodeje druhotných surovin, dostávají příspěvky od dalších kolektivních systémů (např. za sběr elektrozařízení), přijímají platby jiných obcí za využití sběrného dvora či kompenzační platby za umístění skládky ve svém katastru. Významnou příjmovou položkou jsou také odměny ze Systému EKO-KOM za zajištění míst zpětného odběru a zajištění sběru a využití odpadů z obalů.

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

Celkem obce získaly v roce 2024 v průměru 1 052 korun na obyvatele, přičemž 749 korun tvořily příjmy z poplatků od obyvatel a 240 korun byly příjmy ze Systému EKO-KOM.

Celková výše příjmů je ve většině případů nižší než výše nákladů, obce tedy doplácejí na odpadové hospodářství ze svých rozpočtů. Průměrně takto musely loni ve svém rozpočtu najít z jiných zdrojů 37 % finančních prostředků určených k realizaci odpadového hospodářství.

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024
Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Kofola přináší lásku na festivaly! Na Beats for Love jste ji mohli zažít offline

Komerční sdělení

Láska chutná nejlépe naživo – s tímto poselstvím dorazila Kofola na festival Beats for Love, který má lásku přímo ve své DNA. Návštěvníky čekal na Náměstí lásky bohatý program plný offline zážitků.

Najatý manažer by měl firmu řídit, jako by mu patřila

Komerční sdělení

Vzdělání získal Pavel Šatný na ČVUT, ale manažerské studium si vybral na prestižní americké škole. Roky pracoval v managementu v čele předních nadnárodních firem ve stavebnictví. Dnes jednu z nich...

SOUTĚŽ: Vyhrajte soukromou procházku s DINOSAUREM

Komerční sdělení

Senzaci, která dobyla DinoParky, si můžete užít úplně sami. DinoPark připravil exkluzivní soutěž, ve které můžete vyhrát rodinnou vstupenku a nezapomenutelnou procházku jen pro vás a malého...

Ústecký kraj spustil možnost žádat o vrácení části jízdného

Komerční sdělení

Obyvatelé Ústeckého kraje už mohou podávat žádosti o vrácení 50 % z ceny zvýhodněné časové jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).

Česko patří mezi nejohroženější země falešnými online lékárnami

Komerční sdělení

Když nutně potřebujete léky – antibiotika, přípravek na hubnutí nebo něco soukromějšího – nákup na internetu se může zdát jako nejlepší řešení. Můžete však narazit na takzvaný pharmafraud –...

Kontrola novostavby před převzetím: Na co si dát pozor a proč se vyplatí

Komerční sdělení

Před převzetím novostavby se vyplatí investovat do technické kontroly. Pomůže odhalit chyby, které nejsou na první pohled vidět, a ušetřit vám starosti i peníze. Navíc získáte jistotu i silnější...

11. srpna 2025  5:08

Delší i kratší výpadky proudu zásadně ovlivňují chod firem

Komerční sdělení

Zastaví se výroba, vypne se chlazení či servery, ale dochází také k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků.

11. srpna 2025

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

Komerční sdělení

Kvalitu žití v jednotlivých městech a obcích ČR lze hodnotit podle různých kritérií. Jedním z nich je třeba čistota veřejných prostranství. A právě s tím souvisí i to, jak obec nebo město nakládá s...

11. srpna 2025

TU-BUSy jezdí v Beskydech i letos. A jsou zadarmo

Komerční sdělení

TU-BUS je malý autobus, který brázdí Beskydy. Jezdí o víkendech a svátcích během prázdnin, a ještě v září zdarma umožní turistům se bez auta dostat na Sepetnou pod Lysou horu, na Gruň a další pěkná...

11. srpna 2025

Porod v ústecké nemocnici? Největší bonus je perinatologické centrum

Komerční sdělení

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je největší z nemocnic společnosti Krajská zdravotní (KZ) a zároveň je největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Na svět v ní přichází nejvíc dětí v...

11. srpna 2025

Nenechte se ve vaší firmě zaskočit dalším blackoutem

Komerční sdělení

Výroba běží dál, servery nespadnou. Jde to i bez sítě, jak na to?

11. srpna 2025

Podpořte demokracii a vyhrajte zájezd na hokej do Itálie

Komerční sdělení

Iniciativa Jsme mistři vyzývá veřejnost k podpisu manifestu, který připomíná důležitost svobody, demokracie a národní hrdosti. Každý podpis se počítá, a navíc vás může dostat až na zápas české...

11. srpna 2025

Město nabízí byty pro mladé. Na pět let dostanou výhodnější podmínky

Komerční sdělení

Mladé rodiny, ale i jednotlivci do čtyřiceti let dostanou možnost bydlet v Hanušovicích v moderních a nízkoenergetických bytech za zvýhodněných podmínek. Hanušovičtí zastupitelé totiž schválili...

7. srpna 2025  14:23

Hackeři neútočí přímo. Často jim otevřete dveře sami

Komerční sdělení

Chytrá klimatizace, tiskárna, kamery nebo kávovar. Věci, které by ve firmách měly znamenat především komfort, efektivitu a moderní pracovní prostředí. Pro útočníky ale představují vstupní brány – a...

7. srpna 2025

Radovesice převzaly zlatou stuhu a míří do finále soutěže Vesnice roku

Komerční sdělení

Krajská slavnost v rámci soutěže Vesnice roku 2025 se uskutečnila v obci Radovesice. Vrcholem slavnostního dne bylo předání zlaté stuhy právě Radovesicím, které se staly vítězem krajského kola a...

7. srpna 2025

Než kopnete do země: vytyčení plynovodu vám ušetří nervy i peníze

Komerční sdělení

Stavíte? Než se do země zakousne krumpáč nebo bagr, zastavte se. Pod vašima nohama může vést plynovod. Jeho poškození s sebou nese rizikový únik plynu a škody za statisíce až miliony korun. Přitom...

6. srpna 2025

Obývák s jídelnou: 5 tipů, jak z něj udělat harmonický celek

Komerční sdělení

Spojení obývacího pokoje s jídelnou je dnes u novostaveb prakticky standard. V menších bytech jde často o nutnost, ve větších domech zase o designový i funkční záměr. Tak, či onak, sladit sedačku,...

5. srpna 2025  11:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.