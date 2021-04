Nahlédněte do světa Poésie® a vyhrajte krmivo pro vaši kočku na měsíc

Každý týden losujeme jednoho šťastného zákazníka a ten od nás dostane 100 ks Poésie®. Stačí koupit 3 kusy kteréhokoliv druhu krmiva Poésie® či jakýkoliv 6-pack Poésie®, vyfotit účet a jste ve hře. Postup registrace pro soutěž je velice jednoduchý a najdete jej zde: www.vitakraft.cz/poesie/akce. Soutěž probíhá od 1.4. do 30.6.2021. Losujeme každý čtvrtek a vítěze zveřejníme na stránkách soutěže. Poésii najdete téměř ve všech řetězcích i v malých pet shopech.

Co bychom řekli k těmto lahůdkám? Vezmeme-li doslovně slovo poésie, je to umělecké dílo – můžeme říci také báseň nebo verš. Je to tak trochu symbolický název pro krmivo pro kočku. Ale tento příměr si v tomto případě můžeme dovolit. Protože krmivo Poésie® je opravdu „básní“ pro naše kočičí přátele, domácí tygříky či sametové tlapičky. Na Poésii®se kočky upřímně těší. Tím spíš, že jim můžeme nabídnout velkou rozmanitost – každý den jiná chuť, každý den jiná konzistence. Ale vždy zdravé, přírodní, plnohodnotné.

Rozmanitost hraje v životě kočky velkou roli. Tím se kočka liší od ostatních druhů doma chovaných zvířat. Je to osobnost, která ochutnává, hodnotí a vybírá. Některá má ráda tekutou omáčku, jiná zase vydatné želé. Jedné chutnají kousky, jiná preferuje homogenní pěnu. Jedna má ráda hovězí, jiná rybu. A to vše najdete v řadě Poésie® www.vitakraft.cz/poesie.

Je opravdu mokré krmivo lepší než suché? To záleží na úhlu pohledu a preferencích kočky. Ta vždy rozhodne. V každém případě má ale mokré krmivo řadu výhod. Jednou z hlavních je to, že poskytuje kočce kromě jídla v průběhu dne také tekutinu. A to je velmi důležité. Některé kočky nemají potřebu pít vodu. To je ohrožuje – může to pro ně znamenat tvorbu ledvinových kamenů nebo dokonce selhání ledvin.

Druhou nespornou výhodou je dávkování – zatímco u suchého krmiva byste měli dávku vždy zvážit, abyste kočku nepřekrmovali, u mokrého krmiva nic vážit nemusíte. Prostě jen vyklopíte kapsičku nebo konzervu do misky a je zváženo. To je také výhoda jednotlivých porcí v porovnání s velkými konzervami, které musíte uchovávat v chladničce.

A ta poslední a největší výhoda – to je přece chuť. Můžete dát kočce jakkoliv skvělé a zdravé krmivo, ale pokud jí nechutná, vyhodili jste peníze zbytečně. Proto je třeba mít velký výběr chutí a pozorovat kočku, které krmivo jí chutná nejvíce. Na to se pak bude těšit a jíst ho s chutí. Bude to pro ni prostě „poésie“.

Je vaše kočka mlsná? Určitě ano, všechny jsou mlsné. Mezi jídly jí nabídněte zdravou pochoutku bez cukru, barviv a konzervantů

Co říci o kočkách na závěr? Kočky jsou naši kamarádi, přátelé i partneři. Milují nás celým svým srdcem a dělají z našeho bytu domov. Mají na nás vždy čas a jsou schopné a se vždy přizpůsobit naší náladě. Vraťme jim jejich lásku.

