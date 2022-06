Nadal vs. Djoković. Kdo bude ve Wimbledonu jasný favorit?

Naopak Španěl vyhrál Australian Open i Roland Garros a vyzařuje velkou herní pohodu. Celkově má Rafa vyhraných 22 kariérních grandslamů, což je nejvíc v historii. Do celkového pořadí britského turnaje by mohl promluvit i mladý talent Carlos Alcaraz.

Vůbec poprvé od roku 1973 se Wimbledon obejde bez světové jedničky a dvojky. Nejlepší muž žebříčku Daniil Medvedev nemůže přijet, protože organizátoři turnaje zakázali účast všem Rusům a Bělorusům. Alexander Zverev turnaj vynechá kvůli zraněním. Světová tenisová federace navíc oznámila, že nebude za grandslam připisovat žádné body do žebříčku, protože by to nebylo fér. Většina tenistů tento krok odsoudila a je otázkou, jak rozhodnutí ovlivní průběh turnaje. Hraje se pouze o prestiž a finanční odměnu.

Novak Djoković míří dle všeho za dalším úspěchem, letos má ale na kontě pouze jediný triumf. Světová trojka dokázala uspět na turnaji v ŘÍmě. Australian Open se Srb kvůli odmítnutí očkování proti Covidu 19 nezúčastnil, v Dubaji ho zastavil Čech Veselý, v Srbsku prohrál s Rublevem, v Madridu nestačil na Alcaraze a na Roland Garros si vylámal zuby na Nadalovi. Celkově by se dalo říct, že Djokovićova forma není vůbec dobrá. Přesto je Novak jednoznačně největším favoritem na úspěch ve Wimbledonu. Ptáte se proč? Odpoveď je prostá. Djoković vyhrál za posledních deset let londýnský grandslam šestkrát a rozjetému Nadalovi na trávě bookmakeři zkrátka nevěří. Pokud byste si ale přeci jen vsadili na Španěla, vyhrát můžete pořádný balík. Využít k tomu lze i speciální bonus pro milovníky tenisu. Sázkaři Nadalovi nevěří hned z mnoha důvodů. Vyhrál letos už dva grandslamy, což by se mohlo projevit na motivaci a únavě. Na trávě, na rozdíl od antuky Rafa nikdy nedominoval a v neposlední řadě si z French Open odvezl nepříjemné zranění chodidlového nervu, které se těžko léčí. Před pár dny ale Nadal novinářům slavnostně oznamoval, že bolest už necítí a může dát do dalšího turnaje vše. V případě znovuobjevení bolesti, by musel hrát Španěl s narkózou chodidla. Zní to šíleně, ale od triumfu ve Francii ho tento handicap neodradil. Nadal vyhrál Wimbledon pouze dvakrát a naposledy v roce 2010. Proto se mu nevěří ani letos. Podobně na tom byl Španěl ale i s Australian Open, které před letošním triumfem ovládl naposledy před třinácti lety. Jeho rozehranost je velkým plusem a španělská média v poslední době hodně skloňují, že je jeho partnerka v očekávání. Tisková konference s pohárem v ruce by byla samozřejmě nejlepší možnou příležitostí k oznámení radostné noviny. Proti bude stát i jeho celoživotní obdivovatel Carlos Alcaraz. Mladý Španěl už je nyní považován za Nadalova nástupce a bude to chtít dokázat i na travnatém povrchu.

Mezi ženami je jasnou favoritkou světová jednička Iga Świąteková, která ovládla i French Open. V akci uvidíme i Češky Plíškovou, Kvitovou a Krejčíkovou. Kurzy na jejich výhru jsou pochopitelně velmi vysoké. Celý londýnský turnaj je na programu od pondělí 27. června do neděle 10. července a můžete ho sledovat živě na Fortuna TV.

