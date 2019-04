Nabízím ti život v hojnosti a naději, která nezklame

I tak by se dalo shrnout velikonoční poselství Ježíše Krista rozepsané v mnoha fascinujících příbězích na www.JezisTeMaRad.cz .

Lidé od nepaměti touží po svobodě a po životě – a k tomu potřebují naději. I proto slaví svátky jara, nového života, kdy se všechno zazelená, rozkvétá a voní, vzduch je plný štěbetání ptáků a všude se rodí mláďata. Nevlídná zima, nadvláda tmy a strach z nedostatku mizí v minulosti. Jenže – prohry, nezdary a trápení z naší duše automaticky nezmizí…

Protože tě má rád, záleží mu na tobě a nechce, aby ses trápil(a), přišel Ježíš na svět. Vánoce nám ukazují, že je štědrý a dává, chce dávat každému mnoho darů – taková je láska. A na Velikonoce ti nabízí řešení toho, co se nepovedlo – tvých bolestí, zklamání, traumat, ran, nemocí a hříchů. To vše vzal za tebe na Velký pátek na jeruzalémské Golgotě na sebe, abys tím dál nemusel(a) trpět. Za tvé nezdary zaplatil tím nejcennějším, co měl – svým životem. Na kříži zemřel, položili ho do hrobu a na Velikonoční neděli vstal z mrtvých. A proto, právě proto i ty můžeš vyhlížet lepší čas, lepší život s nadějí, která nezklame – pokud pozveš tohoto vzkříšeného Božího Syna s Jeho láskou, mocí vzkříšení a uzdravením do svého života, do svých tužeb i těžkostí. Protože On navěky přemohl smrt, naprosto jistě může překonat i všechny tvé časné nezdary a pády.

Ježíšův hrob je prázdný... a stejně tak může pozdvihnout i tebe z jakékoli situace!

Všichni známe přísloví „ve dvou se to lépe táhne“. Teď si představ, že to můžeš „táhnout“ společně s Bohem, který tě má a) vždycky rád a b) vždycky ti chce pomáhat. Když se ti daří, jeho požehnání může tvé schopnosti a úspěchy rozvíjet exponenciálně, daleko za hranici tvých snů a představ. A když ti je zle, on ti bytostně rozumí, soucítí s tebou a umí potěšit. A když je nejhůř, můžeš zakusit, že tě Bůh sám vezme do náruče, sejme tvá břemena a „táhne tu tvoji káru“ za tebe, nejen s tebou. On přivádí své pokyny „radujte se s radujícími a plačte s plačícími“ i „pomáhejte potřebným“ k dokonalosti.

Chceš to zažít? Pozvi Ježíše do svého života

Z jeho strany to je připravené. Když vidíš Ježíše s rukama přibitýma na kříži, vidíš navždy otevřenou Boží náruč – právě pro tebe. A Ježíš už na kříži dávno není. On, vzkříšený, je ti teď blízko, a nabízí ti nový začátek, nový život, věčnou lásku, pomoc, porozumění, opravdu blízký vztah…a ještě mnohem víc. Má to jen jedinou podmínku… jestli chceš – a jestli ho o to požádáš. Zkus mu to vyjádřit slovy, která lépe vystihují tvoji situaci:

„Pane Bože, děkuji za vše, co se mi v životě podařilo a čím jsi mi požehnal. Pane Ježíši Kriste, přijď prosím do mého života a dej, že to dobré ještě mnohonásobně vyroste a budou se z toho moci radovat mnozí i já – společně s tebou. A kde jsem někomu ublížil a prohřešil se, odpusť mi, prosím. Vládni v mém životě a přinášej mně i skrze mě úspěch a požehnání tolika lidem – a tak moc, že se mi o tom ani nesnilo. Ty jako vzkříšený Boží Syn dokážeš o tolik víc než jen člověk. Tak buď i mým Bohem a Pánem a dej mi prožít mnohem lepší život tady na zemi i na věčnosti s tebou. Děkuji ti. Amen.“

Nebo takto:

„Pane Ježíši Kriste, sám víš, kolik věcí se mi nepovedlo, čeho se bojím a co všechno mě bolí. Prosím, odpusť všechny mé přehmaty a hříchy. A přijď do mého života jako vzkříšený milující Pán, Spasitel a Bůh a uzdravuj moje srdce, mé tělo, mé vztahy i celý můj život, aby znovu rozkvetl. V Bibli říkáš, že jsi nám přišel přinést „život v hojnosti“. Nauč mě, prosím, vidět a vnímat tebe, tvé vedení, tvou lásku a dobrotu a přijímat ji, že moje srdce bude zase plné a šťastné. Kéž jsem už navždy s tebou, v tvém požehnání i pod tvojí ochranou. Děkuji ti. Amen.“

Důležité P.S.

Mnohem více o Ježíši a životě s ním najdeš v Bibli – zkus si přečíst jakékoli evangelium s tím, že je psané právě pro tebe – i na webu www.JezisTeMaRad.cz . Inspirující příběhy těch, kteří vzali Ježíše vážně a s ním přemohli své krize, strachy, deprese, rakoviny, rozchody a samotu, anorexii – cokoliv – a žijí naplněný, šťastný život s Kristem, ti pomohou nejen dobře začít, ale i dlouhodobě dobře žít. I tvůj život totiž může být mnohem lepší, než si dovedeš představit – protože Ježíš Tě Má Rád!