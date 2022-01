Na zdraví! S pěstováním vína na Moravě pomáhá internet věcí

René Vrátil, sklepmistr a technolog vinařství Arte Vini, se narodil a dvacet let žil v Německu. Když se po střední škole rozmýšlel, jakému oboru se bude věnovat, víno pro něj bylo jasnou volbou. Vydal se proto studovat vysokou školu vinařskou v německém Giesenheimu a později vyrazil i na oborovou stáž na Nový Zéland. V roce 2008 už držel v ruce první lahev z Arte Vini – vinařství, které spolu s dalšími dvěma stejně nadšenými přáteli založili. Zpracovávají hrozny z vyhlášených viničních tratí na Znojemsku, kde spolupracují s místními pěstiteli.

Od počátku věděli, že chtějí produkovat vína moderního stylu, která ale navazují na to nejlepší z moravských vinařských tradic. Rozhodli se jít cestou naturálního přístupu, který je šetrný k přírodě a zároveň se podepisuje na vyvážené chuti vína. Cestu jim usnadnily moderní technologie, konkrétně internet věcí od Vodafonu, který jim dopomáhá k tomu, aby z hroznů dostali to nejlepší s co nejmenším úsilím.

„Na vinohradech uplatňujeme principy ekologického zemědělství. Díky souhrnným datům můžeme šetrněji hospodařit s ochranným postřikem proti houbovým chorobám. Senzory nám také šetří spoustu času, protože není nutné věnovat se tolik kontrole aktuální situace na všech vinicích,“ říká René Vrátil.

Senzory ohlídají půdu, sklepy i výrobu

Čidla na vinicích sledují okolní teplotu, teplotu půdy, její vlhkost i další parametry v různých částech často velmi rozsáhlých vinic. Všechny tyto informace jsou velmi důležité, když se rozhodujete, jaké zásahy potřebujete udělat v průběhu celé sezony. A ve svém důsledku šetří nejen čas a pracovní sílu, ale také náklady na ochranu rostlin, které lze lépe a přesněji zacílit do míst, kde je to zrovna potřeba. Tím ovšem výčet možností, jak je využít, zdaleka nekončí.

„Stejně tak jako venku na vinicích mohu využít monitoring teploty a vlhkosti, tak při výrobě vína sleduji další důležitý parametr, a to množství oxidu uhličitého. Čidla přispívají i k efektivnímu zapojení strojů při výrobě, ať už jde opět o měření teploty, o otřesy, ale také o napájení, takt nebo výkon strojů,“ doplňuje René Vrátil.

Signál mobilní sítě internetu věcí (NB-IoT) od Vodafonu, který v Arte Vini využívají, má jednu velkou výhodu. Pronikne totiž do míst, kam se běžný mobilní signál dostane jen těžko: do sklepů, pod zem i pod vodu. Kromě zemědělství jsou tak senzory užitečným nástrojem třeba v energetice, dopravě, průmyslu a podobně. Sítí internetu věcí navíc Vodafone pokryl již celé Česko, mohou ho tak využít zemědělci i podnikatelé z různých koutů republiky.

Tak trochu jiná Morava

V Arte Vini si na konvence nepotrpí, což pozná každý milovník vína, který si pořídí některou z lahví místní produkce. Odrůdová vína jsou totiž nazvána dvoupísmennými zkratkami, které navíc působí, jako by byly na etiketu napsané štětcem a v pestrých barvách. Zákazníci si tak mohou objednat PÁ – Pálavu, CH – Chardonay nebo třeba RR – ryzlink rýnský.

Spojení tradičních receptur, moderních postupů podpořených technologiemi a odvážného moderního designu ukazuje Moravu v trochu jiném světle, než bývá u místních zvykem. I návštěva sklepa, který vinaři provozují v Novém Šaldorfu, může být pro leckoho nevšedním zážitkem, a to nejen díky dobrému vínu.

„Ve sklepě máme nainstalovaný IoT zvonek, což je tlačítko pro přivolání obsluhy. Já sám si mohou tento zvonek propojit s telefonem a pokud nejsem při příchodu hostů zrovna v dosahu, mohu je tímto způsobem přivítat na dálku prostřednictvím videa. To většinou lidé nečekají,“ dodává Vrátil se smíchem.