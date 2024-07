Na vysokoškolské reprezentaci v Japonsku se bude podílet DZS

Instituce společně představí český vzdělávací systém jako moderní a konkurenceschopný. Zároveň zastřeší síťovací misi rektorům vysokých škol. Ti budou mít jedinečnou příležitost rozvinout meziuniverzitní spolupráci a zapojit se do mezinárodního dialogu o aktuálních tématech v internacionalizaci vzdělávání.

Ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michal Uhl a generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška v úterý 9. července 2024 v Praze slavnostně podepsali memorandum o spolupráci mezi DZS a Kanceláří generálního komisaře pro Expo 2025. Memorandum si klade za cíl rozšířit například spolupráci mezi českými a japonskými univerzitami a vědecko-výzkumnými centry, seznámit širokou veřejnost v zahraničí s českými regiony, představit významné vzdělávací instituce, a tím zvýšit zájem o Česko jakožto atraktivní destinaci pro studium a meziuniverzitní spolupráci.

„Česko se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy již pošesté. Je to skvělá příležitost prezentovat nás jako zemi s bohatou historií a inovativním přístupem k výuce. Jako zemi talentu a kreativity, což je ostatně tématem české účasti na světové výstavě Expo 2025, která začne už příští rok v dubnu v japonské Ósace. Zastoupení vysokých škol, vědy a výzkumu považuji za klíčovou součást české národní prezentace a pevně věřím, že díky spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a CUIP bude účast českých vysokých škol hojná a úspěšná,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Ředitel DZS Michal Uhl dodává: „Akce takového formátu, jako je světová výstava, umožňuje delegaci vysokých škol prezentovat Česko jako sebevědomou, konkurenceschopnou zemi a vzdělanostní centrum střední Evropy. Věřím, že tato cesta pomůže naplnit cíle našich univerzit a podpoří vysokou míru internacionalizace a její přínosy pro management, akademické pracovníky i studenty a v neposlední řadě pro celou společnost. Díky spolupráci vzdělávacích institucí můžeme vytvářet mosty mezi národy, které vedou k objevům a inovacím.“

Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů, k tomu připojuje: „Při příležitosti Expo 2025 v Japonsku mohou české vysoké školy představit jak naši historii a tradici, tak nové a dynamické přístupy. Vítám možnost předvést naše vysoké školství jako otevřené světu, které má velký potenciál do budoucna.“

Světová výstava se uskuteční od 13. dubna do 13. října 2025. Jejím ústředním tématem je „Vytváření budoucí společnosti pro naše životy“. Jeden z 26 Expo týdnů se bude věnovat právě vzdělávání, a to od 21. července do 23. července, kdy proběhne akce „Vzdělání 21. století: Umělá inteligence, technologie a inovace ve vzdělávání“. DZS v rámci své iniciativy Study in Czechia využije tento prostor pro zorganizování delegace rektorů českých vysokých škol, kteří zde budou moci navázat partnerství s japonskými univerzitami. Současně se pokusí poskytnout vysokým školám příležitost potkat se se svými zahraničními absolventy v daném regionu. „Jde o jedinečnou možnost pro networking s absolventy českých vysokých škol a navázání ekonomické, kulturní či diplomatické spolupráce,“ uvádí Soňa Lippmann, vedoucí komunikační a analytické sekce DZS.

Česko by se dále v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale taky českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními startupy a talenty z regionů. Český národní pavilon ve tvaru skleněné spirály bude mít moderní dřevěnou CLT konstrukci a fasádu z uměleckého skla. Nabídne stálou expozici, multifunkční auditorium, zázemí pro obchodní jednání, restauraci, VIP lounge a odpočinkovou zónu s výhledem na moře.

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS naleznete na dzs.cz. Více informací o aktivitách iniciativy Study in Czechia naleznete na studyin.cz nebo studyin.cz/alumni.

Kancelář generálního komisaře pro EXPO 2025

Kancelář generálního komisaře je zodpovědná za veškeré přípravy Česka na světových výstavách (tzv. World EXPO). Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška, který vyhrál výběrové řízení Ministerstva zahraničních věcí ČR s koncepcí a tématem „Talent a kreativita pro život“. Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center. Více informací naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě EXPO 2025. Sledovat můžete také Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram a YouTube.

Tento text je součástí projektu informováni o české účasti a dění na Expo 2025 v gesci Protext ČTK.