Na výměnu starého kotle máte jen rok! Plyn můžete mít i bez přípojky

Od konce září roku 2022 nebude možné dle zákona o ochraně ovzduší provozovat staré kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Domácnosti, které takový starý kotel provozují, tak mají už jen zhruba rok na jeho výměnu. Starý kotel přitom ani nemusí být na konci své životnosti. Kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy se běžně vyráběly přibližně do roku 2012. Někdy proto bude nutné vyměnit zařízení, které ještě mohlo řadu let sloužit. Cílem nařízené výměny zdrojů tepla je však snižování lokálního znečištění ovzduší a v tomto staré kotle na uhlí prohrávají.

I když na výměnu kotle zbývá ještě rok, což se může zdát jako dlouhá doba, opak je pravdou. Odborníci na instalaci nových kotlů i všechny projekční a montážní firmy jsou trvale velmi vytížení. S blížícím se termínem zákazu provozu starých kotlů tak lze očekávat, že jejich dodací lhůty se ještě prodlouží. Za topení v nevyhovujícím kotli přitom hrozí po 30. září 2022 pokuta ve výši až 50 000 Kč.

Kdy zvolit tepelné čerpadlo a kdy plyn?



Starý kotel na tuhá paliva budou domácnosti muset nahradit některým z moderních a ekologických zdrojů tepla. Ideálním řešením pro mnohé domácnosti může být tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Obecně však platí, že tepelné čerpadlo je vhodné hlavně do dobře zateplených moderních staveb se spíše nižší spotřebou tepla na vytápění. Ve starších domech, které mnoho tepla propustí zdmi a okny, a proto jej také potřebují mnoho aktivně vyrobit, je výhodnější plyn.

Plyn má ve srovnání s tepelným čerpadlem velkou výhodu ve výrazně nižší počáteční investici, přičemž nijak vysoké nejsou ani následné provozní náklady plynového topení. Moderní plynové kondenzační kotle umí využívat i teplo spalin, díky čemuž pracují s účinností až 108 %.

Co když nemáme plyn zaveden?

I když u vás není zemní plyn dostupný nebo by bylo vybudování přípojky neúměrně drahé, stále existuje řešení. V Česku není málo takových lokalit a nejde jen o horské nebo odlehlé příhraniční oblasti. Podle údajů Českého statistického úřadu je podíl neplynofikovaných obcí velký například ve Středočeském i Jihočeském kraji. V okresech Příbram, Rakovník nebo Benešov nemá možnost zřídit plynovou přípojku kolem 80 % obcí.

Alternativou zemního plynu v takových lokalitách je LPG v podobě čistého propanu dodávaného do zásobníku. Zásobník s propanem může být umístěný třeba na dvoře nebo na zahradě. Je možné jej zbudovat na povrchu, ale i zapustit pod zem. Zákazník si ho nemusí kupovat, zůstává v majetku dodavatele, který tak zajišťuje potřebnou údržbu a zákazníkovi jej pronajímá za symbolickou cenu. Propanové vytápění není výrazně dražší než zemní plyn a podobně jako u pevných paliv lze u propanu dosáhnout zajímavých úspor nákupem zásoby plynu v létě. Zásobník na 4 850 litrů propanu poskytne 27 megawatthodin energie, což zpravidla vystačí na roční vytápění a ohřev vody v běžném rodinném domě.



Investici do propanového vytápění může z velké části pokrýt dotace

Výměna kotle se zřejmě stále ještě týká stovek tisíc českých domácností. A to i těch nízkopříjmových. Právě pro zájemce s nižšími příjmy, kteří by si jinak investici do nového topení nemohli dovolit, je určeno nové kolo Kotlíkových dotací. Ty nyní umožňují čerpat dotaci na nový zdroj tepla ve výši až 95 % uznatelných nákladů a v maximální výši 100 000 korun. Kraje dokonce nabídnou možnost zálohového financování, takže nízkopříjmové domácnosti budou moci dostat peníze na nový kotel předem.

Do uznatelných nákladů lze přitom zahrnout také výdaje související s instalací zásobníku na propan, který počáteční investici do plynového vytápění ve srovnání se zemním plynem mírně navyšuje. Pokud tedy budeme kalkulovat vybudovaní veškerého zařízení od umístění zásobníku až po kotel (případná rekonstrukce otopné soustavy v domě už je značně individuální), pohybuje se aktuální investice do propanového vytápění přibližně od 80 do 150 tisíc korun včetně DPH. Kalkulace počítá se zásobníkem o objemu do pěti metrů krychlových u rodinného domu s vytápěnou plochou mezi 100 a 200 metry čtverečními. V aktuální vlně Kotlíkových dotací je tak možné u nízkopříjmových domácností z dominantní části pokrýt počáteční investici jak u zemního plynu, tak u propanu.

Dotací na nový zdroj tepla mohou využít i lidé s běžnými příjmy. Pro ty je nyní určen program Nová zelená úsporám, který bude více podporovat právě výměnu starých neekologických kotlů. Spoluinvestici do změny otopné soustavy pak v neposlední řadě nabízejí i někteří dodavatelé – například firma PRIMAGAS pro své nové zákazníky v segmentu vytápění propanem ze zásobníku nabízí příspěvek až 20 000 Kč.