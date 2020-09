Na VŠFS se můžete spolehnout

V těchto dnech běží státní závěrečné zkoušky, prodloužený termín snad studentům umožnil se co nejlépe připravit a zahraničním dorazit do Prahy. Záleží na konzulátech, hygienických nařízeních a na leteckých společnostech. Jak všichni víme, koronavirus se na našich životech významně podepsal.

Klasik by řekl, že změna je život. Kdo se s nimi neumí vyrovnat, je asi často hodně smutný.

Naše univerzita je na změny celkem zvyklá a permanentně se snažíme reagovat a zlepšovat svoji činnost. Náš hlavní cíl je nabízet zájemcům o studium takové studijní programy, u kterých jsme si během více než dvacetileté historie potvrdili, že jejich absolventi naleznou zajímavé uplatnění. O tom, že se to daří, se mj. přesvědčujeme pokaždé, když např. čteme monitoring tisku a dovídáme se, jak je řada našich absolventů úspěšná a jaké pozice zastávají. Jejich příprava je přímo závislá na kvalitě pedagogů. Pokud si někdo myslí, že všichni pedagogové na všech školách jsou stejně výborní, jak se to občas prezentuje některými politiky, mýlí se. Mezi učiteli je to stejné jako v jiných profesích – úředníky, lékaři, zdravotními sestrami, ekonomy, atd. Tomu by mělo odpovídat i jejich finanční ohodnocení, které umí nejlépe posoudit jejich nadřízený a nikoli ministerstvo. Pokud chce být škola mezi těmi, o které je zájem, musí především stavět na kvalitním pedagogickém sboru. To se lehko řekne, hůře provádí. Naše univerzita má zvyšování kvality jako jednu ze svých hlavních priorit a systematicky na ní pracuje. Výsledkem dlouhodobého snažení jsou mj. úspěšně ukončené nové akreditace studijních programů, dlouhodobé zkvalitňování pracovního prostředí pro studenty i zaměstnance a budování zázemí – např. v podobě ubytovacích zařízení s kapacitou více než 200 lůžek.

Významným rysem naší univerzity je propojování absolventů, studentů a vysoké školy nejen na sociálních sítích, ale i jejich zapojování do vlastní činnosti univerzity. Absolventský klub Diamant je pro nás významným spojením s praxí a důležitou zpětnou vazbou pro změny v naší práci. A nejen to. Řada našich studentů, zejména v kombinované formě studia, již má zkušenosti z vlastní praxe a jejich názory (které dlouhodobě zjišťujeme prostřednictvím anket) jsou velmi cenné. Ve škole existuje studentská agentura, se kterou se scházíme a sbíráme podněty např. pro hodnocení pedagogů a pro zlepšování reklamy univerzity.

Jsme prostě jedna velká rodina, kde se někdy „něco“ nebo „někdo“ nepovede, ale většinově cítíme velkou sounáležitost. Absolventů jsme za dobu existence připravili „pro život“ asi 20 tisíc. Najdete je všude – v Evropském parlamentu, ve státní správě, v bankách a pojišťovnách, jako generální ředitele a ředitele významných firem, mediálních agentur, moderátory televize i rozhlasu, starosty, policejní ředitele i úspěšné podnikatele. My nekádrujeme nikoho, hodnotíme podle činů a úspěchů v profesním životě. Víme, že diplom nestačí a znalosti a dovednosti rychle „stárnou“. Díváme se na kvalitní zahraniční univerzity a sledujeme trendy ve světě. Některé bychom rádi následovali, ale brání tomu nastavený rigidní systém akreditací a předepsaných povinností, které musíme plnit. Ty pak dopadají zejména na soukromou univerzitu, která není financovaná ze státního rozpočtu a potřebovala by rychle reagovat na změny na trhu práce evaluací a aktualizací obsahu studijních programů i zaváděním on-line výuky. Sama více nést odpovědnost za moderní přístup ke vzdělávání. Řekněme si pravdu - institucionální akreditace, které umožňují veřejným vysokým školám pružnější reakce na požadavky studentů a trhu, jsou podle předepsaných požadavků pro soukromou univerzitu v podstatě nedosažitelné. Předepsaný systém je sice rigidní, ale to, co učíme naše studenty, musíme i my jako škola v praxi uplatnit: vzít život takový, jaký je, a najít řešení. Nějaké východisko přece existuje. V našem případě je to např. důvěra České národní banky, která nám svěřila akreditace na provádění zkoušek odborné způsobilosti pro doplňkové penzijní spoření, spotřebitelské úvěry, podnikání na kapitálovém trhu, distribuci pojištění a zajištění a autorizaci profesní kvalifikace realitní zprostředkovatel. Uspět není snadné, ale je o ně velký zájem. Svou náplní jsou jedinečné a jsou silně propojené s praxí. I pro naši univerzitu jejich zajištění je velmi náročné. Může to ale být výrazný bonus k diplomu, pokud student úspěšně složí zkoušku státní i profesní.

Nedílnou součástí naší rodiny jsou také studijní střediska v Karlových Varech a Mostě. Pro oba regiony, které se dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností zejména mladých lidí, byly minulé měsíce velkou zkouškou. My ale věříme, že studium vysoké školy je pro život tou nejlepší možnou volbou a díky dlouhodobé podpoře obou měst i krajů víme, že naše vize nachází odezvu i zde.

Rádi bychom, aby si studenti odnášeli po ukončení studia z naší univerzity vedle diplomu i tento druh optimismu - schopnost pustit se i za nepříznivých okolností do práce a nepolevit, dokud se výsledky nedostaví.

Vysoká škola finanční a správní funguje v systému „long-live-learning“, který umožňuje upgrade v čase. Na nás se mohou naši partneři, studenti, absolventi i zaměstnanci vždycky spolehnout!