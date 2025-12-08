Na TV RELAX startuje Selfie s Táňou: talkshow o skutečných příbězích

Na obrazovky TV RELAX přichází nový pořad, který ukazuje známé tváře tak, jak je diváci dosud neviděli. Moderní talkshow Selfie s Táňou jsou inspirativní a neformální rozhovory se zajímavými lidmi o jejich životních příbězích, pádech, úspěších i malých momentech, které tvoří velké životy.

Na TV RELAX startuje Selfie s Táňou: talkshow o skutečných příbězích | foto: Pohoda Media Services s.r.o

Moderátorka Táňa Bystroňová zve známé osobnosti a neobyčejné lidi, kteří se nebojí být sami sebou – otevřeně mluví o svých snech, slabostech, vztazích i životní rovnováze. Rozhovory jsou vedené s lehkostí, humorem, ale i hloubkou, která odhaluje opravdové emoce a pohledy za fasádu veřejného obrazu.

„Chci, aby Selfie s Táňou bylo místem, kde se hosté i diváci cítí přirozeně – kde se smějeme, inspirujeme a sdílíme to, co nás všechny spojuje. Každý má svůj příběh, který stojí za to vyprávět,“ říká moderátorka Táňa.

Každý díl zakončuje symbolické selfie moderátorky s hostem, které spojuje svět televize a online prostoru – moment, který připomíná, že i v době digitálních příběhů je opravdovost stále tím největším kouzlem.

Sledujte Selfie s Táňou od pondělí 8. prosince v 17:55 na TV RELAX.

https://televizerelax.cz/

