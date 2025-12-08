Na TV RELAX startuje Selfie s Táňou: talkshow o skutečných příbězích

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Moderátorka Táňa Bystroňová zve známé osobnosti a neobyčejné lidi, kteří se nebojí být sami sebou – otevřeně mluví o svých snech, slabostech, vztazích i životní rovnováze. Rozhovory jsou vedené s lehkostí, humorem, ale i hloubkou, která odhaluje opravdové emoce a pohledy za fasádu veřejného obrazu.
„Chci, aby Selfie s Táňou bylo místem, kde se hosté i diváci cítí přirozeně – kde se smějeme, inspirujeme a sdílíme to, co nás všechny spojuje. Každý má svůj příběh, který stojí za to vyprávět,“ říká moderátorka Táňa.
Každý díl zakončuje symbolické selfie moderátorky s hostem, které spojuje svět televize a online prostoru – moment, který připomíná, že i v době digitálních příběhů je opravdovost stále tím největším kouzlem.
Sledujte Selfie s Táňou od pondělí 8. prosince v 17:55 na TV RELAX.
https://televizerelax.cz/