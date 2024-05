Na tom, co je uvnitř, záleží, vítejte na palubě budoucnosti

Čínský znak yan znamená dědictví a rozvoj, zatímco feng se odkazuje na průkopníka nebo vůdce na trhu. To je, kdo jsme.

Yanfeng má vice než 240 poboček a přibližně 57.000 zaměstnanců po celém světě. V České republice byste našli Yanfeng v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce a v Plané nad Lužnicí.

Investice do závodu v Plané začaly v roce 2016, stavební práce vypukly v září a v únoru 2017 byla otevřena zbrusu nová hala o rozloze 23.000 m2. Náš výrobní program je primárně zaměřen na přístrojové desky, dále na kastlíky pro spolujezdce a dveřní panely. Mezi hlavní zákazníky patří Mercedes-Benz, Magna, Stellantis, Škoda, Opel, ale i ostatní závody Yanfeng jako například již zmiňovaný Žatec, ale také závody v Jižní Africe, Mexiku a Srbsku.

První sériová výroba byla spuštěna v lednu 2018, další část pak v březnu a listopadu 2018. V dubnu 2019 jsme začali vyrábět umělé kůže na pokrytí přístrojových desek pro Škodu Scala a Kamiq, v lednu 2022 přístrojové desky pro Opel Astra. V lednu letošního roku vstoupila do série výroba pro Škoda Kodiak, dále nás ještě čeká projekt Opel Grandland a Porsche Boxter.

V současné době zaměstnáváme v Plané téměř 600 zaměstnanců. Bohužel aktuální situace na trhu práce nám neumožňuje obsadit všechna potřebná místa lokálními zaměstnanci, proto máme i rozsáhlé portfolio agenturních pracovníků a to zejména z Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Ale i v našem týmu najdete mnoho zaměstnanců z Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Slovenska nebo například i z Nepálu. Tím jen dokazujeme, že jsme globální, multikulturní společnost. Pro operátory do výroby i pro technické a administrativní funkce nabízíme slibné kariérní možnosti a atraktivní pracovní podmínky i benefity. V současné době u nás najdou uplatnění absolventi oborů řízení jakosti a strojírenství, hledáme zaměstnance do oddělení údržby nástrojů, ale i operátory výroby. Aktivně spolupracujeme s lokálními technickými školami, kdy studentům nabízíme možnost odborné praxe nebo exkurze či odborné přednášky.

V našem region jsme stále ještě nová firma, o které často panují mylné představy. Proto od roku 2021 pořádáme pravidelně v září Den otevřených dveřís možností prohlédnout si celou výrobní halu, Tréninkové centrum a mnoho dalšího. S našimi odborníky si mohou návštěvníci popovídat o technologiích, které používáme, prohlédnout si výrobu na roboticky ovládaných linkách, seznámit se s postupem výroby přístrojových desek i si případně nějakou montážní práci osobně vyzkoušet pod dohledem zkušených trenérů.

Snažíme se aktivně podílet na dění v region a to nejen v Plané nad Lužnicí, ale i v Táboře a okolních obcích. Pravidelně poskytujeme věcné dary na různé sportovní soutěže, plesy a dětské akce. V minulých letech jsme finančně podpořili například Dům s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí, take místní Mateřskou školu, divadelní spolek nebo hasiče.

Již několikátým rokem jsme generální partner Pivních slavností Tábor, loni jsme zahájili spolupráci s Centrem Kaňka, kdy jsme finančně přispěli na dobročinný koncert Dana Bárty a zároveň pomáhali i s finanční sbírkou. Další podpora putovala do TJ Spartak Soběslav, TZMT, Mateřské a zkladní školy v Košicích a Božeticích, Senior domu v Soběslavi, Diakonii ČCE středisko Rolnička nebo na tradiční Vánoční dětské odpoledne. Ve všech těchto aktivitách chceme pokračovat i v následujících letech.

Společnost Yanfeng si samozřejmě uvědomuje, že jako průmyslová firma má i její činnost dopad na životní prostředí. Proto má Yanfeng stanovenou globální vizi, strategii realizace udržitelnosti ve všech oblastech našeho podnikání. Od energetiky po design a výrobu produktů, od zaměstnanců po dodavatelský řetězec, udržitelnost je všude jako klíčový prvek v naší provozní struktuře.

Vyvinuli jsme plán k nulovým čistým emisím, model řízení a řadu politik souvisejících s udržitelností. Kromě toho se aktivně účastníme informačních iniciativ, abychom zajistili transparentnost nejen našich environmentálních cílů, ale také našich obchodních praktik a procesů.

Gabriela Jeřábková, HR Manager, Yanfeng International Automotive Technology Czechia s.r.o., Planá nad Lužnicí