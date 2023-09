Na světové výstavě Expo 2025 bude více než milion dětí zdarma

Vláda prefektury upřesnila, že jednorázový bezplatný vstup nabídne žákům základních, nižších a vyšších středních škol v prefektuře. Těm, kterým ještě nebylo 18 let a nechodí do školy, stejně jako studentům z prefektury, kteří navštěvují školu jinde, bude rozdána jedna vstupenka do každé domácnosti, která vyplní potřebnou přihlášku.

Očekává se, že celkové náklady na projekt budou činit přibližně dvě miliardy jenů (asi 14 milionů dolarů). Kromě toho vláda prefektury zvažuje, že požádá každou z obcí, aby uhradila vstupenky dětem, které by chtěly jet podruhé nebo vícekrát.

Vstupenky na výstavu budou v prodeji od 30. listopadu. Vstupenky při využití skupinových slev na školní akce budou stát 1000 jenů (zhruba sedm dolarů, asi 160 Kč) pro předškoláky, žáky základních a středních škol. Vstupenky pro středoškoláky stojí 2000 jenů (přibližně 14 dolarů) na první polovinu období konání akce a 2400 jenů (kolem 16 dolarů) na druhou polovinu. Batolata ve věku do tří let mají vstup zdarma.

Podle prefekturní vlády nabídla prefektura Aiči bezplatný vstup žákům těch základních a středních škol, které uspořádaly speciální akci a poslaly žáky na návštěvu Světové výstavy v Aiči v roce 2005. O možnosti bezplatného příchodu na Expo 2025 v Ósace uvažuje i vláda prefektury Šiga.

Guvernér Ósaky Hirofumi Jošimura vyjádřil na tiskové konferenci 30. srpna naději, že „děti, které budou budovat společnost budoucnosti, zažijí výstavu na vlastní kůži a že se stane inspirací pro jejich sny, naděje a cíle“.

Z celkových nákladů projektu bude přibližně 1,4 miliardy jenů (10 milionů dolarů) určených pro studenty základních, nižších a vyšších středních škol v prefektuře zahrnuto do dodatečného rozpočtu, který bude předložen na zářijovém řádném zasedání ósackého prefekturního shromáždění.

Igor Záruba