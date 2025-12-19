Na společenskou odpovědnost se v Teleflexu nezapomíná

Někdy jsou slova jen začátek. V Teleflexu věří, že společenská odpovědnost firem (CSR) je závazkem, který nelze zjednodušit na trendy fráze, ale měl by být aktivně zakořeněn ve firemní kultuře. „CSR je pro nás cestou, jak prostřednictvím velkých i malých příběhů můžeme měnit svět k lepšímu, a to nejen pro naše zaměstnance, ale také pro celou komunitu.“ vysvětluje Marie Šimonová z oddělení HR Marketingu.
Teleflex je nadnárodní společnost specializující se na výrobu zdravotnických prostředků, jak lze vnímat její působení v České republice z pohledu CSR?
„Činnost společnosti Teleflex není pouze o „podnikání“ a poskytování zaměstnání občanům v regionech Žďár nad Sázavou a Hradec Králové. Každý zaměstnanec denně přispívá ke zlepšování zdraví a kvality života lidí, a to se odráží i v závazku společenské odpovědnosti, která je v dlouhodobé strategii zakořeněna.“ říká Marie Šimonová.
Jak si můžeme takovou činnost představit?
„Aktivně podporujeme dobročinné projekty, sázíme stromy, sportujeme pro dobrou věc, plníme vánoční přání dětem, podporujeme sbírky pro potřebné, pomáháme dětem, zvířatům, okolní přírodě a dlouhodobě spolupracujeme s místními charitativními organizacemi.
Jedním z našich výjimečných projektů je program JOIN Act with Purpose, jehož cílem je zapojit aktivně naše zaměstnance do CSR aktivit a podporovat jejich nápady a konkrétní iniciativy, se kterými se na nás obracejí. Díky tomuto programu vznikl nádherný projekt DOBROcukrárna, navázala se spolupráce s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, s místními útulky pro zvířata a nově i s iniciativou podporující lidi bez domova. Jsme moc rádi, že Teleflex je týmem lidí, kteří se snaží dát něco zpět společnosti.“
A co se zatím povedlo letos?
„Během letošního roku se přes 650 našich zaměstnanců zapojilo do 30 různých projektů a sbírek a z toho máme obrovskou radost. Čekají nás také Vánoce a to v Teleflexu každoročně plníme vánoční přání dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Těší nás, že je úsilí našich zaměstnanců pozitivně vnímáno i v regionech. Příkladem je udělení druhého místa v rámci ocenění ´Cena hejtmana´ Královéhradeckého kraje za společenskou odpovědnost 2023. Právě našim zaměstnancům patří poděkování, protože jejich dobrovolnická činnost a podpora projektů nám umožňuje naplňovat hodnoty a poslání naší společnosti,“ dodává na závěr Marie za celý Teleflex CSR tým (Štěpánka Soukupová, Klára Večeřová a Adéla Dvořáková).
