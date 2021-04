Na počátku všeho byly dveře

Na počátku byly jen dveře a malé výrobní prostory

Jako nosný sortiment společnost RACCOON s.r.o. nabízí karuselové dveře a automatické lineární dveře. Tyto výrobky tvořily v prvopočátku vzniku naší společnosti základní sortiment. Vše probíhalo v malých pronajatých výrobních prostorách, kde 1 karusel a 3 zakázky k tomu byl limit, co výroba dokázala realizovat.

Před 4 roky jsme se přestěhovali do nových prostor, kde se nám několikanásobně zvedla výrobní kapacita. Pořídili jsme strojní technologii a sortiment postupnými kroky rozšířili o hliníkové výplně, příčky, fasády, požární předěly a vstupy, skleněné interiérové příčky, průmyslová vrata, garážová vrata, bezpečnostní vstupy a mříže.

V současné době nabízíme zákazníkům nejen nové výrobky té nejvyšší kvality, ale zároveň i záruční a pozáruční servis na tyto výrobky.



Profesionální přístup

Při vzájemné spolupráci zákazníci oceňují kvalitní výrobky a profesionální přístup. Náš výrobní závod se nachází v Blansku, kde má naše společnost i sídlo, výrobu, konstrukční kancelář, ale stejný servis zároveň plnohodnotně poskytujeme našim zákazníkům na našich pobočkách v jednotlivých regionech republiky. To znamená, jak produkty, tak i technické poradenství, konzultaci na místě, zaměření na stavbě, zpracování výkresové dokumentace a následně výrobek, který namontujeme přímo do stavby a zprovozníme, to vše je našim zákazníkům dostupné. Něco jako objednávka na klíč. V neposlední řadě na tyto výrobky poskytujeme NON-STOP servis 24/7.

Od jednoho kusu až k velkým projektům. Od zámku až po hi-tech technologie

Jsme na každé prestižní stavbě, která se za posledních 5 let stavěla. Když se rozhlédnete po celé republice, ať je to naše stověžatá Praha či Brno, Ostrava, ale i například Hodonín, Cheb, Aš, všude na těchto místech se můžete potkat s našimi výrobky. Od jednoduchých dveří přes automatické až po prestižní vchody obložené v mosazi či nerezu. V rámci speciálních projektů jsme schopni realizovat i např. kontrolovaný, neprůstřelný vstup s maximálním důrazem na bezpečnost. Našimi zákazníky jsou jednotlivé obchody s jedním vstupem či jednou mříží, ale rovněž velké projekty nemocnic, letišť či čerpacích stanic, kde naše společnost řeší komplexní projekci, výrobu a montáž vstupů napojených na různé bezpečnostní systémy.

Rosteme

Společnost RACCOON zprvu působila jen na Moravě, ale po 3 letech se rozšířila do Čech a nyní máme pobočky po celé republice. V letošním roce jsme otevřeli pobočku v Ostravě, která se postupně rozrůstá a úspěšně v regionu působí od začátku roku.

Vždy jsme si šli svojí cestou

Specializujeme se na dodávku individuálních řešení vstupů a každá stavba je pro nás vždy výzvou. Vyrábíme automatické dveře přímo na míru a dle specifických potřeb zákazníka. Denně se potýkáme s problémy na stavbách, mění se rozměr nebo připravenost je úplně jiná, než jsme požadovali, často se mění i dispozice nebo funkčnost dveří. Díky našemu technickému a projekčnímu oddělení jsme schopni operativně zareagovat a vytvořit řešení opravdu na míru a rychle vyřešit problém a přizpůsobit se novým požadavkům.

Inovace



Díváme se především do budoucnosti a již nyní podnikáme kroky k tomu, aby se naše společnost vyvíjela dál. V současnosti pokračujeme v dalším vývoji automatických a karuselových dveří a nově se věnujeme rozvoji požárních výrobků. Vše v souladu s nejnovějšími technologiemi tak, abychom mohli zákazníkům nabídnout plné propojení s nejmodernější technologií na trhu v oblasti chytrých objektů s dlouhou životností a nízkými nároky na energii.

Doba covidová - automatické dveře jsou tou nejlepší volbou

Ze začátku jsme byli jako všichni z covidové pandemie na rozpacích a v očekávání, co nám tato situace přinese a jak změní dnešní svět. Vše se změnilo ze dne na den a vše bylo jinak. Pro člověka to byla první zkušenost v životě s takto mimořádnou situací, ale velmi rychle jsme se naučili v této době žít, uchopit ji jako výzvu a nasměrovat firmu správným směrem. Vždyť automatické dveře jsou tou nejlepší volbou v rámci dodržování hygienických norem a ochrany zdraví lidí. Umožní vám vstup do objektu, nemocnice, kanceláří či obchodu bez jakéhokoliv kontaktu s dveřmi a tím zamezí dalšímu šíření viru. Naši zákazníci rychle pochopili, že náš výrobek jim přináší nesporné výhody, a velmi vítají naše řešení v této nelehké době.

Cílem naší společnosti je nabídka kompletního výrobku od zaměření objektu přes zpracování výrobní dokumentace až po realizaci s montáží a následný odborný servis.

Petr Lachman

Obchodní ředitel