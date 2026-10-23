Na obrazovky JOJ Svet míří unikátní dokumentární série WILD RETURN

Dvanáctidílná série putuje napříč kontinenty za vzácnými a ohroženými druhy, jejichž příběhy dokazují, že návrat divoké přírody je stále možný.
Tváří a průvodcem série je renomovaný slovenský dokumentarista, fotograf a ochránce přírody Tomáš Hulík. Spolu s týmem se vydává na expedice do výjimečných oblastí světa, aby zachytil vzácné a ohrožené druhy přímo v jejich přirozeném prostředí. Wild Return však nevypráví pouze příběhy zvířat na hranici přežití. Hledá především úspěšné příběhy jejich návratu – důkaz, že ochrana přírody může přinášet konkrétní výsledky.
Od sněžného levharta v Himálaji, přes koně Převalského v mongolské Gobi, rysa iberského v Andalusii, gorily horské v Ugandě až po vydry obrovské v brazilském Pantanalu... Wild Return zachycuje zvířata přímo v jejich přirozeném prostředí a odhaluje dramatický boj o jejich přežití.
Unikátnost projektu stojí i na jeho filmařském zpracování. Tvůrci využívají špičkovou kameru, letecké záběry, časosběr, termovizi, noční vidění, fotopasti, či speciální kamerové úkryty, aby se divák dostal co nejblíže ke zvířatům, které má člověk ve volné přírodě jen málokdy možnost vidět.
Prvních 6 dílů expedice na JOJ Svet již od 4.11. (středa) ve 20:30:
1. GIANT OTTER – Brazílie
Vydra obrovská – „vodní vlk“ mokřadů v Pantanalu.
2. GREY WOLF – Slovensko
Vlk obecný (dravý) ve slovenských horách, jednom z posledních velkých útočišť evropských predátorů.
3. PRZEWALSKI’S HORSE – Mongolsko
Návrat koně Převalského, který byl v roce 1969 vyhlášen ve volné přírodě za vyhynulého.
4. COMMON CRANE – Maďarsko
Velkolepá migrace desetitisíců jeřábů přes mokřady Hortobágy.
5. IBERIAN LYNX – Španělsko
Příběh návratu rysa iberského, jehož populace klesla až na kritických 87 jedinců.
6. MOUNTAIN GORILLA – Uganda
Horské gorily a boj o budoucnost jednoho z nejvzácnějších primátů světa.