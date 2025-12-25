Na Nový rok do muzea nebo zoo v Praze za zvýhodněné vstupné

Akce nazvaná Novoroční dárek pro Pražany, která nahradila dříve konaný novoroční ohňostroj nebo videomapping, nabízí možnost navštívit ve sváteční den například botanickou zahradu v Troji se slevou 50 % na vstupné při nákupu na pokladně v otevírací době od 9.00 do 16.00 hodin (sleva neplatí na noční výstavu). Příležitost je také podívat se do Muzea MHD ve Střešovicích za jednotné vstupné 100 korun. Prague City Tourism pak nabídne za zvýhodněnou cenu 50 korun vstup na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlového bludiště.
Do novoroční akce se zapojí také oblíbená Zoo Praha, která otevře své brány v otevírací době od 9.00 do 16.00 hodin pro všechny za jednotné vstupné 100 korun. Galerie hl. m. Prahy zase na Nový rok nabídne v době od 14.00 do 20.00 hodin vstupné 1+1 zdarma na všechny krátkodobé výstavy. Planetum, které tvoří modernizované Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna a Hvězdárna Ďáblice, připravilo dětské vstupné pro všechny a Národní kulturní památka Vyšehrad umožní vstupné 1+1 zdarma na výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu nebo jednotné vstupné 100 korun na komentované prohlídky Kasemat ke Gorlici do vyprodání kapacity.
Zapojí se také Muzeum Prahy, které v otevírací době od 12.00 do 18.00 hodin umožní vstup zdarma do nově zrekonstruované hlavní budovy na Florenci, objekty Clam-Gallasův palác a Dům U Zlatého prstenu pak budou za snížené vstupné 80 korun. A letos se poprvé k akci připojí také technologický HW Lab.
U všech výše zmíněných organizací platí, že sleva bude poskytnuta na pokladně, ve většině případů se nevztahuje na on-line objednávky. Každý Pražan si tak bude moci na Nový rok vybrat podle svého, zvláště pro rodiny s dětmi to může být ideální volba, jak strávit volný den za přívětivé ceny. U vstupu nebude nutné se prokazovat z důvodu komfortu návštěvníků trvalým bydlištěm nebo kartou Lítačka.
Veškeré detaily, včetně výše vstupného do vybraných institucí, jsou k dispozici zde.
Přehled zvýhodněných vstupů v Praze 1. ledna 2026
Zoo Praha
jednotné vstupné 100 Kč
otevírací doba 9.00 až 16.00 hodin
Botanická zahrada Troja
sleva 50 % na vstupné
otevírací doba 9.00 až 16.00 hodin
platí při nákupu přímo na pokladně
sleva neplatí na noční výstavu s otevírací dobou od 17.00 až 21.00 hodin
Galerie hl. m. Prahy
vstupné 1+1 zdarma
otevírací doba 14.00 až 20.00 hodin
platí na všechny krátkodobé výstavy: Dvojník (GHMP Zvon), Umění aktivismu (GHMP Knihovna), Dagmar Hochová (GHMP Dům fotografie)
Muzeum MHD
jednotné vstupné 100 Kč
otevírací doba 11.00 až 17.00 hodin
Muzeum Prahy
vstup zdarma do hlavní budovy na Florenci
snížené vstupné 80 Kč do Clam-Gallasova paláce a do Domu U Zlatého prstenu
otevírací doba 12.00 až 18.00 hodin
Národní kulturní památka Vyšehrad
vstupné 1+1 zdarma na výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu (otevírací doba 10.00 až 18.00 hodin, platí pouze při nákupu vstupenek na pokladně v informačním centru nebo bezhotovostně v kiosku u výstavy)
jednotné vstupné 100 Kč na komentované prohlídky Kasemat ke Gorlici (otevírací doba 10.00 až 18.00 hodin, vstupenky budou k dispozici na místě i on-line do vyprodání kapacity jednotlivých prohlídek)
Planetum
vstup v ceně dětského vstupného
otevírací doba Planetárium Praha: 13.00 až 20.30 hodin, Štefánikova hvězdárna: 14.00 až 20.00 hodin, Hvězdárna Ďáblice: 13.00 až 16.00 hodin a 17.00 až 20.00 hodin
Prague City Tourism
vstupné na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlového bludiště za 50 Kč
kombinace objektů 100 Kč
otevírací doba 11.00 až 18.00 hodin
HW Lab
vstup zdarma
otevírací doba 12.00 až 16.00 hodin