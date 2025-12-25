Na Nový rok do muzea nebo zoo v Praze za zvýhodněné vstupné

Hlavní město připravilo pro své občany na čtvrtek 1. ledna 2026 zvýhodněný vstup celkem do 9 městských institucí. Do projektu se letos zapojí celkem 9 organizací v 17 objektech, oproti předchozím rokům se tak znovu rozšíří nabídka.

Na Nový rok do muzea nebo zoo v Praze za zvýhodněné vstupné | foto: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Akce nazvaná Novoroční dárek pro Pražany, která nahradila dříve konaný novoroční ohňostroj nebo videomapping, nabízí možnost navštívit ve sváteční den například botanickou zahradu v Troji se slevou 50 % na vstupné při nákupu na pokladně v otevírací době od 9.00 do 16.00 hodin (sleva neplatí na noční výstavu). Příležitost je také podívat se do Muzea MHD ve Střešovicích za jednotné vstupné 100 korun. Prague City Tourism pak nabídne za zvýhodněnou cenu 50 korun vstup na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlového bludiště.

Do novoroční akce se zapojí také oblíbená Zoo Praha, která otevře své brány v otevírací době od 9.00 do 16.00 hodin pro všechny za jednotné vstupné 100 korun. Galerie hl. m. Prahy zase na Nový rok nabídne v době od 14.00 do 20.00 hodin vstupné 1+1 zdarma na všechny krátkodobé výstavy. Planetum, které tvoří modernizované Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna a Hvězdárna Ďáblice, připravilo dětské vstupné pro všechny a Národní kulturní památka Vyšehrad umožní vstupné 1+1 zdarma na výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu nebo jednotné vstupné 100 korun na komentované prohlídky Kasemat ke Gorlici do vyprodání kapacity.

Zapojí se také Muzeum Prahy, které v otevírací době od 12.00 do 18.00 hodin umožní vstup zdarma do nově zrekonstruované hlavní budovy na Florenci, objekty Clam-Gallasův palác a Dům U Zlatého prstenu pak budou za snížené vstupné 80 korun. A letos se poprvé k akci připojí také technologický HW Lab.

U všech výše zmíněných organizací platí, že sleva bude poskytnuta na pokladně, ve většině případů se nevztahuje na on-line objednávky. Každý Pražan si tak bude moci na Nový rok vybrat podle svého, zvláště pro rodiny s dětmi to může být ideální volba, jak strávit volný den za přívětivé ceny. U vstupu nebude nutné se prokazovat z důvodu komfortu návštěvníků trvalým bydlištěm nebo kartou Lítačka.

Veškeré detaily, včetně výše vstupného do vybraných institucí, jsou k dispozici zde.

Přehled zvýhodněných vstupů v Praze 1. ledna 2026

Zoo Praha

jednotné vstupné 100 Kč

otevírací doba 9.00 až 16.00 hodin

Botanická zahrada Troja

sleva 50 % na vstupné

otevírací doba 9.00 až 16.00 hodin

platí při nákupu přímo na pokladně

sleva neplatí na noční výstavu s otevírací dobou od 17.00 až 21.00 hodin

Galerie hl. m. Prahy

vstupné 1+1 zdarma

otevírací doba 14.00 až 20.00 hodin

platí na všechny krátkodobé výstavy: Dvojník (GHMP Zvon), Umění aktivismu (GHMP Knihovna), Dagmar Hochová (GHMP Dům fotografie)

Muzeum MHD

jednotné vstupné 100 Kč

otevírací doba 11.00 až 17.00 hodin

Muzeum Prahy

vstup zdarma do hlavní budovy na Florenci

snížené vstupné 80 Kč do Clam-Gallasova paláce a do Domu U Zlatého prstenu

otevírací doba 12.00 až 18.00 hodin

Národní kulturní památka Vyšehrad

vstupné 1+1 zdarma na výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu (otevírací doba 10.00 až 18.00 hodin, platí pouze při nákupu vstupenek na pokladně v informačním centru nebo bezhotovostně v kiosku u výstavy)

jednotné vstupné 100 Kč na komentované prohlídky Kasemat ke Gorlici (otevírací doba 10.00 až 18.00 hodin, vstupenky budou k dispozici na místě i on-line do vyprodání kapacity jednotlivých prohlídek)

Planetum

vstup v ceně dětského vstupného

otevírací doba Planetárium Praha: 13.00 až 20.30 hodin, Štefánikova hvězdárna: 14.00 až 20.00 hodin, Hvězdárna Ďáblice: 13.00 až 16.00 hodin a 17.00 až 20.00 hodin

Prague City Tourism

vstupné na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlového bludiště za 50 Kč

kombinace objektů 100 Kč

otevírací doba 11.00 až 18.00 hodin

HW Lab

vstup zdarma

otevírací doba 12.00 až 16.00 hodin

Komerční sdělení
Komerční sdělení

Komerční sdělení
Komerční sdělení
Komerční sdělení
Komerční sdělení
Komerční sdělení
Komerční sdělení
Komerční sdělení
Komerční sdělení

Komerční sdělení

Komerční sdělení

Komerční sdělení
Komerční sdělení
Komerční sdělení

Komerční sdělení

Komerční sdělení
