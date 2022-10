Na novém filmu Za vším hledej ženu se pobaví i muži

Půvabná Alex, kterou v nové vztahové komedii Miloslava Šmídmajera hraje právě Hana Vagnerová, má oporu nejen ve své svérázné mamince Zlatě Adamovské a poněkud drsnější babičce Daniele Kolářové, ale také ve svých dvou nejlepších kamarádkách: tak trochu praštěné Martě a přespříliš cílevědomé Ireně. Těchto rolí se ujaly Tereza Rychlá (dříve Krippnerová) a Betka Stanková.

Tři půvabné ženy, tři osudy, tři naprosto odlišné pohledy na život. A přece se Alex, Marta a Irena dokážou navzájem podpořit a pomáhat jedna druhé plnit si své sny.

Svéhlavá Irena by si přála vlastní dům a tomu k nevoli svého muže podřizuje naprosto všechno. Sympatická Marta touží po moderování v rádiu, ale místo toho pracuje jako upovídaná lékárnice... A krásná Alex? Ta neprožívá zrovna šťastné období s přítelem. Chtěla by normální vztah s normálním mužem... Jenže se bezhlavě a vášnivě zamiluje do staršího, charismatického Alberta.

Marka Vašuta a Hanu Vagnerovou ve filmu Za vším hledej ženu čeká neobvyklý osud. | foto: Renata Foltysová

„Moje postava Alex dost tápe ve svém osobním životě, hlavně ve vztazích s muži. Je taková celá zmatená, přecitlivělá... Vlastně nechápu, proč mě Miloš Šmídmajer do té role obsadil, protože já taková nejsem. Já mám všechno srovnané,“ řekla se smíchem v nadsázce Hana Vagnerová. „Tak se tak plácá ve svém milostném životě a má dvě kamarádky, které jí v trablech a držkopádech pomáhají a navigují ji. Alex je v těchto věcech křehká, bezradná a zamotá se do zajímavého trojúhelníku, protože je ve vztahu s Láďou Hamplem a zahoří k postavě Alberta, kterého hraje Marek Vašut,“ prozrazuje o své roli Hana Vagnerová s tím, že Albert však nevypadá na to, že by se chtěl usadit…

Štěstí se musí jít naproti! Toho si jsou Hana Vagnerová a Tereza Rychlá dobře vědomy. | foto: Renata Foltysová

Naštěstí přicházejí na pomoc kamarádky Marta a Irena a vymyslí na Alberta past, do které se postupně chytá… Ovšem osud si občas se vztahy zahrává a přináší překvapení. Když příběh spěje k happy endu a Albert předčasně ukončuje zahraniční cestu, aby byl co nejdříve u Alex, zasáhne osud…

„Albert po mnoha peripetiích svého citového života, zdá se, potkává svou životní lásku, leč život to má vymyšleno trochu jinak. Víc vám samozřejmě neřeknu, protože bych prozradit víc, než mám,“ říká s tajemným úsměvem Marek Vašut, který není jedinou výraznou mužskou postavou. Dále dějem zahýbe Marek Němec jako tenisový trenér, Igor Orozovič, který představuje Albertova syna, a jelikož se natáčelo ve sluncem zalité Ostravě, nesměl chybět ani jeden ze Tří tygrů, Albert Čuba coby moderátor Leoš – asi nemusíte dlouho přemýšlet, kdo scénáristce Dagmar Šťastné posloužil jako předloha.

Zlata Adamovská, Miloslav Šmidmajer a Tereza Rychlá při natáčení Za vším hledej ženu. | foto: Renata Foltysová

„Líbí se mi, že na rozdíl od kriminálek ukazuje film Za vším hledej ženu Ostravu jako zelené krásné město, kde se může dařit i lásce,“ pochvaluje si režisér Šmídmajer. Ostatně Moravskoslezský kraj natočení filmu podpořil, stejně jako e-shop Hecmania.cz, exkluzívní kosmetika Vitco.cz nebo pánské obleky Bandi, v nichž Marek Vašut okouzloval při ostrých klapkách Hanu Vagnerovou a o pauzách snad všechny přítomné dámy.