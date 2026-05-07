Na MEGAKONCERT Radia Čas míří legendární EUROPE

EUROPE míří do Ostravy v rámci jubilejního turné
Kapela EUROPE do Ostravy zavítá v rámci evropského turné k 40. výročí vydání svého nejslavnějšího alba The Final Countdown. Fanoušci se mohou těšit na více než hodinovou show plnou nesmrtelných hitů, energií nabitých kytar a nezaměnitelného hlasu frontmana Joeyho Tempesta.
Návrat EUROPE na české pódium je mimořádnou událostí – kapela se zde představí po téměř deseti letech, a to v exkluzivním koncertním provedení, které jinde v Česku neuvidíte.
„Jsme nesmírně rádi za důvěru, kterou nám kapela EUROPE projevila. To, že si pro jediné tuzemské vystoupení vybrali právě náš Megakoncert, je pro nás obrovská pocta. Díky nim i ostatním hostům se letošní ročník stane skutečně fenomenálním zážitkem pro každého, kdo bude u toho,“ říká hlavní organizátorka akce Lucie Roubíčková.
28. ročník Megakoncertu nabídne hvězdnou sestavu
Megakoncert Radia Čas je každoročně oslavou narozenin nejoblíbenějšího moravského Radia Čas. Letošní line-up slibuje výjimečný hudební koktejl:
- EUROPE – rocková legenda globálního významu přiveze hity z desky The Final Countdown i novinky z chystaného dvanáctého studiového alba.
- David Koller – ikona české rockové scény, která publikum strhne svou energií a prověřenými skladbami.
- Olympic – stálice domácí hudební scény s nespočtem hitů, které oslovují generace fanoušků.
- Lenny – výrazná hudební osobnost mladší generace, která slaví úspěchy u nás i v zahraničí.
- Marpo – speciální host večera vystoupí po boku Lenny a přinese moderní energii a dynamickou show.
Jedinečný večer plný hudby, emocí a atmosféry
Megakoncert Radia Čas není jen o hudbě. Návštěvníci se mohou těšit na velkolepou produkci, doprovodný program a neopakovatelnou atmosféru, která každoročně spojuje tisíce fanoušků. Kombinace světové rockové legendy a špičky české scény dělá z letošního ročníku unikátní kulturní událost roku 2026.
Vstupenky již v prodeji
Předprodej vstupenek probíhá v síti TicketLive. Pořadatelé nasadili startovní cenu nejvýhodnějších vstupenek na překvapivých 899 Kč, což z ostravského vystoupení dělá jednu z nejdostupnějších zastávek aktuálního turné kapely EUROPE.
Megakoncert Radia Čas 2026. Jediný večer. Jediné místo. Jediná šance zažít EUROPE naživo v Česku.