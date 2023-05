Na Legendy míří show F1. Akci si však užijí nejen motorističtí fanoušci

Oblíbená formulová show EisKing, kterou letos pohánějí prémiová paliva Shell V-Power, míří po nadupaných akcích v Ostravě a Košicích na největší motoristickou slavnost v celém Česku a Slovensku. Komentátorské duo Števo Eiseleho a Pepu Krále tak mohou návštěvníci pražských Legend potkat už v sobotu 27. 5. 2023. Na co všechno se mohou formuloví fanoušci těšit?

Živé komentování kvalifikace Velké ceny Monaka

Poznali byste hlasy komentátorů F1, i kdyby vás vzbudili o půlnoci? Zažijte je tváří v tvář. V sobotu odpoledne bude EisKing v Shell Aréně živě komentovat kvalifikaci Velké ceny Monaka. Kromě odborného vysvětlování dění na trati určitě prozradí i mnoho pikantních situací ze zákulisí tohoto sportu a odpoví i na to, co zajímá vás. Nezmeškejte příležitost položit jim svůj dotaz.

PIT STOP CHALLENGE

Zkouška výměny pneumatik na monopostu

Aby kluci ukázali, že dokážou i dělat a nejen „žvanit“, otestují své schopnosti v soutěži Shell V-Power Pit Stop Challenge – při výměně pneumatik na monopostu F10. A nezůstane jen u nich. Vyměnit pneumatiku a překonat čas, za který to stihli kluci, můžete i vy. Soutěžit se bude o palivové poukázky Shell. Zvládnete vyměnit pneumatiku rychleji než komentátorská dvojice?

Pepa Král je kromě skvělého komentátora také úspěšný automobilový závodník. Na holešovické výstaviště přiveze své závodní auto Ferrari 488 Challenge Evo. To si můžete detailně prohlédnout a promluvit si s techniky o jeho specifikách. A slyšet při jeho nastartování 670 koní pod kapotou, bude hotová symfonie.

Hladový nezůstane nikdo

Shell zve všechny návštěvníky i do svého Food Trucku. Lahodná káva, oblíbené hotdogy a další pochoutky z občerstvení značky Shell Café budou připraveny v pohodlné gastro zóně, která nabídne příjemné kryté sezení, ve kterém si můžete odpočinout nebo najít útočiště před slunečními paprsky i dešťovými kapkami.

Program i pro nejmenší fanoušky

Zábavu si v Shell Aréně najdou i ti nejmenší. Svou šikovnost si mohou vyzkoušet na závodní dráze s Ferrari modely na dálkové ovládání a další zábavné aktivity v Shell ClubSmart stanu.

O prémiových palivech Shell V-Power

Čím jsou prémiová paliva Shell-Power tak výjimečná kromě toho, že pohánějí tým Scuderia Ferrari v sérii závodů Formule 1? To se dozvíte v prostorách Shell zóny, kde se mimo jiné budete moci podívat i na reálnou cisternu, která je rozváží na čerpací stanice. Pokud vás zajímá, jak prémiová paliva vznikají, jak se dostanou až do vašeho auta či jak Shell dbá na to, aby byl na čerpací stanici vždy jejich dostatek, zastavte se u této cisterny. Techničtí specialisté ze Shell vám o tom rádi popovídají.

Proč Shell V-Power podporuje dvojici EisKing?

Shell je znám svým entuziasmem pro motorsport. Spolupráce s týmem Scuderia Ferrari, která trvá již téměř století, je nejdelším a nejznámějším partnerstvím v motorsportu. A správná partnerství Shell buduje i lokálně. V československém prostoru není snad žádná nadšenější dvojice pro tento sport než moderátorské duo EisKing. Jde o unikátní projekt, který propojuje fanoušky formulových závodů v celém Česku a Slovensku a buduje z nich silnou komunitu.

Mobilita budoucnosti

Shell Aréna představí i mobilitu budoucnosti v podobě elektromobility pro osobní dopravu. Součástí aktivit bude i představení vlastního konceptu nabíjení Shell Recharge Solutions.

Aby se nezapomnělo

Akce Legendy se bude konat 27. až 28. května v prostorách Výstaviště Praha-Holešovice. Pepu Krále a Števo Eiseleho můžete potkat v první den akce, v sobotu 27. května. Lístky na akci jsou dostupné na www.legendy.cz nebo prostřednictvím věrnostního programu Shell ClubSmart. Těšíme se na vás!