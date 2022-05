Na krásném, modrém Jadranu

Vždycky je to nádherné, vždycky je to jako poprvé. Každý rok se těšíme na nekonečnou hru vln, na šumění příboje, na tu fantastickou botanickou i zoologickou zahradu pod hladinou (i když ti ježci, že…), na slanou chuť vody, na mořský vzduch, na skvělé jídlo, na slunce, na nezapomenutelné dny a noci s nejbližšími. A víte vlastně, proč je náš oblíbený Jadran tak krásně modrý? Může za to jistá střídmost zdejšího vodního mikroskopického života daná převážně vápencovým pobřežím a dnem – čím ve vodě plave méně planktonu, tím je moře modřejší.

Jaderské moře je nejen modré, ale také mimořádné čisté, jak potvrdil nedávný průzkum slavného oceánologa J. Y. Cousteaua i zpráva Evropské agentury pro životní prostředí. Díky čistotě vody a vysokému obsahu soli (38 gramů v každém litru) je moře navíc velmi průzračné. Z výšky lze ve vodě rozeznat světlé předměty až do hloubky 56 metrů.

Punta Skala u Zadaru

Pobyt u moře zahrnuje důležitý suchozemský aspekt: Kde bydlet? Jedním z nejlepších řešení je Falkensteiner Resort Punta Skala na poloostrově Petrčaně nedaleko Zadaru, malebného města s třítisíciletou historií. Součástí resortu Punta Skala jsou apartmány Senia, pětihvězdičkový Falkensteiner Hotel & SPA Iadera pro nejnáročnější a v také jasný favorit v kategorii rodinných hotelů a zároveň kandidát na nejzábavnější hotel v Chorvatsku: čerstvě zrekonstruovaný Falkensteiner hotel Diadora (mimochodem, Diadora je starý latinský název Zadaru). Už v samotném pokoji mají malí hosté vlastní herní prostor, lezeckou stěna i hamaku. Za dveřmi pak zvou k návštěvě zábavné dětské světy, herny, multimediální sál a kino, nové Acquapura SPA, přehršel sportovních hřišť a skvělý bazén se skluzavkami! Aby si rodiče mohli také užívat, s péčí o děti pomáhá a o jejich zábavu se stará kvalifikovaný personál prostřednictvím programů s tvůrčími a vzdělávacími prvky, od sportovních činností až po kurzy vaření. Všichni hosté Diadory mohou využívat také klub Fortis. Tam se nachází fitness centrum, kulečník, šipky, bowling a pro gamery také herní zóny s konzolemi PlayStation 5.

Moře žije

Nezapomeňme však, že jsme přijeli k moři! Už v hotelu mají děti příležitost hravou formou poznávat fascinující vodní svět s maskotem Falky. Zároveň si přitom přirozeně uvědomují, jak důležité je chránit mořské prostředí a udržovat jeho čistotu a rovnováhu. Právě toto se v Chorvatsku výtečně daří: v Jaderském moři žije nespočet živočišných druhů, včetně těch vzácných. Plavou v něm mořské želvy (včetně karety obrovské), delfín obecný i delfín skákavý a středomořský tuleň, kterému díky podobnosti s člověkem místní říkají morski čovik.

A pokud byste chtěli aspirovat na titul „znalec Jadranu“ a svými znalostmi přivádět přátele k údivu, pak si můžete zapamatovat tři významné (a chráněné) jadranské plže: jsou to čepičkovka páskovaná, sudanka sirná (která vypouští kyselinu sírovou!) a tritonka seguenza. Z obyvatel mořského dna nepochybně znáte pod jistým řízným lidovým názvem černé válcovité tvory: jsou to sumýši, chorvatski trpovi. Pohybují se velmi pomalu, přemístit se o jeden metr jim trvá asi 10 minut, a i proto tak bývali snadným terčem lovu (a předmětem konzumace). Od roku 1998 jsou však chránění. Péči, kterou Chorvatsko věnuje životnímu prostředí, dokládá mimo jiné i úspěšný projekt umělého útesu poblíž Zadaru u ostrova Osljak, kde se záhy zabydlela řada mořských organismů, včetně ryb.

Další přímořské základny

Pro rodinnou dovolenou u Jadranu nabízí Falkensteiner ještě další triumfy: prvním je all-inclusive hotel Falkensteiner Club Funimation Borik. Nachází se přímo na pláži táhnoucí se 1,7 kilometru kolem klidného parku a nabízí spoustu aktivit, Thalasso & SPA centrum, rozsáhlý vodní svět a koupání v úžasném zálivu. Výhodou je také poloha blízko centra Zadaru, kam se můžete snadno vydat pěšky nebo na kole.

Nejblíž středomořské atmosféře a hvězdnému nebi můžete prožít dovolenou v pětihvězdičkovém Premium Campingu Zadar. Ten poskytuje veškerý luxus uprostřed přírody, a zároveň pěšky také jen kousek od centra města. Tento kemp je jediný v Zadaru a je otevřený celý rok. Hosté kempu mohou využívat Acquapura Thalasso & SPA centrum hotelu Borik, užívat si tamních aktivit a případně si tam pochutnávat na snídani, polopenzi či plné penzi.

Klid i pohyb na ostrově

Nebo… co třeba ostrov? Při chorvatském pobřeží jich napočítáte celkem 718! Máte chuť na vůni moře smísenou s vůní borovic a bylinek, konejšivé šumění vln o skály a pohled na moře i lodě v přístavu a k tomu na dobré jídlo a víno? Zvolte Falkensteiner hotel Park Punat na největším chorvatském ostrově Krk. Toto místo nabízí ideální podmínky pro celostní dovolenou, pro naprosto pohodu a relax i pro dobrodružství i sport. Na ostrově zjistíte, že hodinky tu tikají o něco pomaleji než v každodenním světě.

Ve Falkensteiner Hotel Park Punat můžete odpočívat zcela bez zábran. Celý den pevně držet svou kótu na pláži, pochopitelně s přestávkami na vynikající jídlo a víno nebo na masáže, talasoterapii či jógu a lekce mindfulness. Pokud byste při tako představě dovolené byli poněkud neklidní, pak vám u nohou pro vaše dobrodružství a aktivity leží celý ostrov doslova u nohou: na výpravu se můžete vydat pěšky, na horském kole, po vodě nebo pod vodou. Pro výlet můžete navíc zvolit hodnotný kulturně-gastronomický cíl, například zdejší vinice a proslulé olivové háje. Takže už slyšíte šumění moře? A máte vybráno?