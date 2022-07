Na Fakultě strojní ČVUT v Praze posouváme techniku na vyšší úroveň

Naši absolventi jsou tak schopni tvůrčím způsobem vymýšlet a vyrábět moderní stroje, které změní náš život.

Se širokou nabídkou studijních oborů a specializací se můžete seznámit kdykoliv: https://fs.cvut.cz/poznej-strojarnu. Virtuální dveře fakulty jsou stále otevřené. Můžete vidět zajímavé pokusy v laboratořích, projít si nabídku studia nebo poznat kousek studentského života. Začněte například virtuální prohlídkou: https://vr.fs.cvut.cz/!

V nově akreditovaném bakalářském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ naši studenti nezůstanou jen u teorie. Už od prvního ročníku se mohou podílet na zajímavých projektech:

jak navrhovat a vyvíjet nové stroje!

jak postavit formuli nebo letadlo!

jak vyrobit pevnější a lehčí součástku 3D tiskem!

a jak vyvíjet čisté zdroje energie!

Na začátku studia to však bez teoretického základu nejde. Všichni technici, zejména ti slavní, začínali studiem matematiky, fyziky, geometrie, počítačového konstruování, mechaniky, prostředků řízení strojů a procesů, technologie a materiálů. V posledním ročníku bakalářského studia si studenti vybírají užší zaměření svého studia, které završí bakalářskou prací na zvolené téma.

Během studia se studenti mohou také zapojit do různých studentských skupin. Třeba do týmu studentské formule CTU CarTech, který vyvíjí vlastní formule a závodí s nimi po celé Evropě. Nebo do týmu Chicken Wings CTU, který staví modely letadel pro mezinárodní soutěže a také do několika týmů pro stavbu raket, jako například CTU Space Research. Další studentský tým – Engineering Student Club –připravuje studenty na kariéru v průmyslu a pomáhá jim získat kontakty na špičky v českých firmách. Naši studenti mohou také využít širokou nabídku studijních pobytů po celém světě.

Absolventi Fakulty strojní ČVUT v Praze se mohou uplatnit v technických funkcích, konstrukčních a technologických kancelářích i ve službách a obchodu. Pracovní pozice získávají také ve zkušebnách materiálů a analytických laboratořích průmyslových podniků nebo výzkumných ústavů, a také v týmech orientovaných na komplexní řešení inovací konstrukcí a průmyslových zařízení.

Naši absolventi se také podílejí na vývoji kosmických technologií, vodíkových technologií, nových náhrad lidského těla, hybridních pohonů letadel, automatických výrobních linek, širšího uplatnění umělé inteligence a internetu věcí.

Nabídka našich studijních programů je velmi široká a pokrývá téměř všechna průmyslová odvětví.

Proto jsme vyhlásili mimořádné kolo přijímacího řízení do bakalářského studia. Přijímání přihlášek ke studiu v mimořádném kole zůstane otevřené NEJPOZDĚJI do 19. srpna 2022 a my vás mezi sebe rádi přivítáme jako nové studenty.

Informace o podmínkách přijetí ke studiu v mimořádném kole přijímacího řízení najdete zde: https://www.fs.cvut.cz/mimoradne