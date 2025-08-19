Na dovolenou mimo EU? Připojte se k internetu hned po přistání

Volání, textování i datování v Evropské unii jako doma už je běžná věc. Online ale dnes chceme být i právě v takovém Turecku nebo Egyptě, tedy ve státech, kde neplatí evropský roaming. A samozřejmě bez placení vysokých faktur za roaming.
Na dovolenou s roamingovými balíčky
To je teď jednoduché. Díky výhodným roamingovým balíčkům od O2 můžete mít internet v mobilu do pár minut a být online téměř na všech svých cestách mimo EU. Data z nich vám umožní pohodlnou komunikaci s rodinou a blízkými po celou dobu pobytu, sdílení zážitků z dovolené na sociálních sítích, hledání informací o zajímavých místech nebo třeba poslech hudby, když právě relaxujete na pláži.
Bezpečný internet v mobilu
S datovými balíčky máte jistotu, že budete na cestách online bezpečně a bez zbytečných starostí. Nemusíte se spoléhat na veřejné, často nezabezpečené Wi-Fi v hotelech a jiných místech ani řešit nákup místní SIM karty nebo cestovatelské eSIM. To zvláště v některých zemích, jako je například Egypt, může být riziko.
Pro téměř všechny cesty za hranice EU
Třicetidenní roamingové balíčky Svět TOP 1 GB za 299 Kč a Svět TOP 5 GB za 399 Kč zajišťují výhodné surfování po internetu v celkem 96 zemích mimo EU. Vedle oblíbených destinací jako Turecko, Egypt, USA, Švýcarsko, Albánie je využijete také v zemích Karibiku a mnoha dalších populárních dovolenkových rájích.
Zákazníci s O2 tarify od operátora navíc až do konce srpna získávají v těchto zemích 1 GB dat na prvních 24 hodin zdarma. Pohodová dovolená tak může začít už na letišti.
Online na pár kliknutí
Balíčky je možné si na pár kliknutí objednat už před odletem nebo kdykoli během pobytu v aplikaci Moje O2. Zabere to doslova pár vteřin. V aplikaci pak vždy vidíte aktuální spotřebu dat, takže výdaje za roaming jsou pod kontrolou. Můžete si je objednat na svém soukromém i firemním čísle. Platí 30 dnů a je možné s nimi procestovat více zemí najednou.