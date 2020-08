Na dálnici D1 byl otevřen nový areál pro nákladní vozidla

Potřebujete-li umýt nákladní vozidlo, ovšem nemáte čas sjíždět z dálnice a hledat myčku, není nic jednoduššího než využít služeb společnosti TIRCENTRUM. Myčka disponuje moderními mycími technologiemi pro šetrné, ovšem důkladné čištění celé soupravy. Poté se můžete osprchovat, najíst a vyrazit opět na cesty. Pokud potřebujete někde zastavit a prospat se, TIRCENTRUM umožňuje i parkování na nepřetržitě hlídaném parkovišti.

Servis nákladních vozidel

Bohužel, ani nákladní auta nejsou nesmrtelná. Občas se objeví nějaká závada, kterou je nezbytné odstranit. Jestliže se vám něco nezdá, je nejlepší nechat si zkontrolovat kamion v servise, jenž odhalí i skryté závady. V areálu na dálnici D1 je vám k dispozici autorizovaný servis Ford Truck, ale perfektně zvládá i ostatní značky jako Scania, Mercedes-Benz a MAN. Postarají se o vás odborníci s letitými zkušenostmi.

V rámci servisu vám TIRCENTRUM zajistí počítačovou diagnostiku, práci na přívěsové technice a kompletní servisní služby. Jelikož má servis nákladních vozidel vlastní sklad náhradních dílů, nebudete na opravu čekat týdny. Náhradní díly můžete v servise i zakoupit.

Kde se TIRCENTRUM nachází?

Pokud tedy jezdíte po dálnici D1, zastavte se v areálu TIRCENTRUM, který se nachází u EXITU 15. V provozu je od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin, ale i v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin. Provozovna je skvěle dostupná. Navíc se zde můžete prohlédnout po jiném vozu, protože v areálu je také bazar nákladních vozidel. TIRCENTRUM poskytuje zkrátka kompletní služby.