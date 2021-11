Na Bílou celoročně za prací i zábavou

Lyžařská a SNB škola

Velkou výhodou resortu je jeho poloha, která slibuje největší jistotu sněhu v Beskydech. Z nabízených služeb si vyberete privátní výuku lyžování nebo snowboardingu pro děti od 2 let i pro dospělé, a to jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Jedna lekce či opakující se navazující kurzy. Individuální přístup a nastavení dle přání klienta je zde samozřejmostí. Dále lyžařské kurzy pro školy a školky, pobytové i výjezdové. To vše nabízí zdejší lyžařská a snowboardová škola. To ale není vše. K výuce je navíc možnost využít 50% slevu na půjčovnu vybavení a vstup do dětského lyžařského parku zdarma.

Láká vás zkusit skialpy – svobodný pohyb po horách, sjezdy v prašanu a žádné přeplněné sjezdovky? Jako jediná lyžařská škola na Moravě zde nabízí také výuku skialpinismu. Instruktoři vás seznámí s materiálem, skialpovými základy i pokročilou technikou a vybavení si zde můžete půjčit.

Chci se stát instruktorem

Krásné pracovní prostředí a skvělý kolektiv stejně naladěných lidí je přesně to, o čem každý sní. Práci jako ve snu - na horách, plnou peněz a navíc spousta zábavy, to vše a daleko víc si můžete užít jako instruktor lyžování nebo snowboardingu ve zdejší lyžařské škole. Pokud nemáte licenci, nevadí. Zájemcům o práci v resortu je nabízen kurz zdarma, nebo za sníženou cenu. V nabídce je hned několik kurzů, které jsou pořádány přímo ve skiareálu Na Bílé. Stačí si vybrat. Pro zájemce o práci v lyžařské škole, kteří již platnou licenci vlastní, není nic jednoduššího než zaslat přihlášku. Vaší vysněné práci jste nikdy nebyli blíž.

Letní dětský park

Zdejší letní park nabízí spoustu atrakcí, jako jsou např. dva dětské lanové parky, dvě letní tubingové dráhy, pirátský skákací hrad s děly, vzduchová trampolína, jezírko s lodičkami, chodník pro bosé nohy, indiánská vesnice, šlapací auta BERGTOYS, šmoulí domečky, pravěká jeskyně, minigolf, aquazorbing, bungee trampolíny, GPS hry, parkourové hřiště i mini zoo, ve které můžete vidět ovečky, kozy, prase nebo třeba králíčky a morčata. Zvídavé děti se určitě zabaví v lesní části parku ve vodním světě s archimedovou spirálou a závlahou, v obřím vodním pískovišti s herními prvky, v archeo nalezišti nebo třeba rýžováním polodrahokamů. Pro nejmenší děti je zde nově vybudovaná Mimi zóna s pískovištěm ve tvaru lodi, průlezkami a kolotočem s houpačkami.

Pravidelně je zde organizována spousta akcí a doprovodných programů, jako je např. promítání v letním kině, opékání špekáčků, animační programy pro děti, i sezónních programů jako třeba drakiáda, lampionový průvod, aj.

Zatímco si děti užívají a řádí v parku, rodiče mohou využít odpočinkové zóny s lehátky, sedacími vaky a v klidu na sluníčku si vychutnat třeba výbornou kávu.

Aktivní léto

I odvážnější a aktivní návštěvníci si zde přijdou na své ať už na Single trailech v bike parku, nebo třeba při sjezdech na koloběžkách. Veškeré vybavení je opět možné půjčit a pro ty, kdo mají zájem si tyto aktivity užít a nemají dostatek zkušeností nebo chtějí své dovednosti zdokonalit, je zde možnost navštívit bajkovou školu a profi instruktoři vás vše naučí a poradí.

Půjčit je možné jak horská kola, elektrokola, a to jak pro dospělé, tak pro děti, sjezdová kola, koloběžky Kostka i terénní a k tomu všemu je navíc možnost využít servis.