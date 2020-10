Na stoleté výročí značky Božkov si budete moci připít dvěma novinkami

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Božkov Republica se pevně usadila mezi nejoblíbenějšími značkami a při příležitosti oslavy 100 let od vzniku značky Božkov uvádí dvě novinky. Do oblíbené kategorie vodek přichází s vodkou z cukrové třtiny. Zároveň obohatí i kategorii rumů, a to o rumový elixír Božkov Republica Espresso.