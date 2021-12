Mýty o antibiotikách aneb Zachovejme jejich léčivé účinky

Na nejčastější mýty o antibioticích jsme se zeptali doc. MUDr. Heleny Žemličkové, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika. Zároveň jsme využili data z výzkumu agentur Engage Hill a REMMARK.

1) Antibiotika zkrátí léčbu nachlazení – NEPRAVDA

Celých 37 % respondentů uvádí, že antibiotika dokáží urychlit léčbu nachlazení. V kategorii do 24 let si to myslí více než 50 %.

„U léčby rýmy a nachlazení platí, že neléčená rýma trvá týden, léčená 7 dní. Užívat antibiotika na nachlazení nic neurychlí. Navíc jejich nesprávné užívání podporuje odolnost bakterií vůči nim. Kvůli tomu vám nebudou účinkovat, až to budete potřebovat.“

2) Antibiotika si mohu naordinovat sám – NEPRAVDA

Téměř 18 % dotazovaných užívala antibiotika bez konzultace s lékařem. U skupiny do 25 let dokonce 25 %. Nejčastěji na kašel, nachlazení a kožní problémy.

„Antibiotika jsou léky, které nelze vydat bez lékařského předpisu. O jejich indikaci by vždy měl rozhodnout lékař. Samoléčba antibiotiky je naprosto nevhodná. Dochází tím opět k oslabování jejich účinků.“

3) Je dobré mít v lékárničce schované zbytky antibiotik – NEPRAVDA

Třetina dotazovaných si nechává v lékárničce zbytky nedobraných antibiotik. Ve skupině do 24 let dokonce 51,9 %.

„Zbytky antibiotik se mají vracet zpět do lékárny. V případě potřeby vám je lékař znovu předepíše. Zcela zásadní chybou, která může mít fatální následky v podobě ztráty účinků antibiotik, je začít užívat antibiotika bez konzultace s lékařem.“

4) Když se mi uleví, nemusím antibiotika dobírat – NEPRAVDA

Nejčastěji nedobírají antibiotika muži do 25 let, a to téměř každý pátý (19,3 %).

„Jestliže lékař usoudí, že potřebujete antibiotika, informuje vás také o jejich užívání. Pokud se vaše příznaky změní, můžete to s ním konzultovat. Neměňte ale medikaci sami. Nesprávné užívání antibiotik může způsobit ztrátu jejich účinků. Antibiotika jsou nenahraditelná. Pokud si je zničíme, ohrozíme tím sebe i své blízké,“ dodává H. Žemličková. Více najdete na antibiotickarezistence.cz.

