Myslivost má srdce. A dnes jí pomáhají i drony.

Myslivec byl v krajině vždy
Dříve nebylo potřeba o myslivosti mluvit. Byla přirozenou součástí života na venkově. Myslivec chodil tiše lesem, znal každou paseku, každé napajedlo, věděl, kde se drží zvěř a kdy přijde první mráz.
Myslivost nebyla koníčkem. Byla službou.
Dnes je doba jiná. Sociální sítě často zjednodušují svět do černé a bílé. Myslivec bývá někdy vykreslován jako přežitek, jako někdo, kdo do moderní doby nepatří. Jenže málokdo vidí, kolik práce a času stojí za tím, aby krajina zůstala živá.
Stovky hodin, kterých si málokdo všímá
Myslivci ve svém volném čase a na vlastní náklady:
- budují a opravují krmelce, zásypy a slaniska
- zakládají zvěřní políčka
- budují napajedla
- přikrmují zvěř v zimním období
- starají se o remízky a krajinu
Když dojde ke střetu auta se zvěří, policie volá myslivce. Když je potřeba dohledat poraněnou zvěř, jde do terénu on. V dešti, v noci, bez nároku na odměnu.
Pořádá dětské dny a akce, vysvětluje tradice, učí úctě k přírodě. Vše z vlastních prostředků.
Lov? Ten je často až třešničkou na dortu. A rozhodně není samozřejmostí. Ne každá vycházka je úspěšná. A když už ke stisku spouště dojde, práce teprve začíná – dohledávka, vyvržení, zpracování zvěřiny. Zvěřina se většinou dělí mezi členy spolku, není to žádný obchodní byznys, jak si někdo představuje.
Stát se myslivcem navíc není jednoduché. Roční příprava na lovecký lístek, náročné zkoušky, zbrojní průkaz s rozsáhlou legislativou a bezpečností. Vše na vlastní náklady.
Myslivost není jen lov. Je to životní styl. Odpovědnost. Ticho lesa, které člověka naučí pokoře.
Tradice a moderní technologie mohou jít ruku v ruce
Les se mění. Klima se mění. Zemědělství je intenzivnější. A právě proto přichází ke slovu moderní technologie.
Manželé Magda a Michal Minaříkovi ze Zlínska, zakladatelé projektu HuntingDrony, jsou příkladem toho, že tradice a inovace se nevylučují. Naopak.
Jako aktivní myslivci vědí, co honitba potřebuje. Drony s termokamerou využívají při:
- vyhledávání srnčat před senosečí
- sčítání zvěře
- dohledávkách poraněné zvěře
- monitorování škod a pohybu v honitbě
Při senosečích jde doslova o minuty. Srnčata instinktivně zalehnou do trávy a bez moderní techniky jsou téměř neviditelná. Dron s termokamerou umožní jejich rychlé nalezení a přenesení do bezpečí.
To není moderní výstřelek. To je zodpovědnost.
Dotace na drony pomáhají mysliveckým spolkům
Pořízení techniky není levná záležitost. Proto jsou důležité dotace na drony, které dnes prostřednictvím i místních akčních skupin (MAS) pomáhají mysliveckým spolkům.
Dotace MAS často pokrývají 70 až 100 % nákladů. Díky tomu se drony s termokamerou stávají dostupným nástrojem pro ochranu zvěře při senosečích i přesnější sčítání zvěře.
HuntingDrony pomáhají nejen s výběrem vhodné techniky, ale i s dotacemi. Protože vědí, že spolek potřebuje řešení, ne papírování.
Mnoho spolků využilo i veřejné sbírky – lidé často rádi podpoří konkrétní projekt, když vidí, že jde o ochranu přírody a mláďat.
Od myslivce pro myslivce
HuntingDrony nejsou anonymní e-shop. Jsou to manželé, kteří sami tráví čas v lese. Moderní technologie a drony používají v praxi!
Jejich přístup je jednoduchý:
Od myslivce pro myslivce.
Navíc každé myslivecké sdružení při zakoupení dronu od HuntingDrony získává zvýhodněné podmínky na termovize a noční vidění. Protože jsou to právě tyto technologie, které nám v tichu lesa dávají jistotu, klid a čas jednat správně – i tehdy, kdy příroda zůstává lidskému oku skrytá.
Myslivost má budoucnost!
Myslivec tu byl vždy. Jen o sobě nemluvil.
Dnes je možná čas říct nahlas, že myslivost není přežitek. Je to práce, tradice a odpovědnost, která se dědí po generace. A když k ní přidáme moderní technologie, může být ještě efektivnější a šetrnější.
Myslivost má srdce.
A když se spojí s respektem k přírodě a chytrými technologiemi, má i budoucnost.
„Les mě naučil víc než jakákoli škola. Naučil mě úctě, pokoře a respektu k životu kolem nás. Naučil mě trpělivosti, vytrvalosti, víře i odolnosti. Ukázal mi, že ne každá cesta musí být vždy zametená a že někdy je potřeba se prodrat trním, abychom došli tam, kam nás to táhne.
Myslivost pro mě není o trofejích. Je o odpovědnosti za kus krajiny, který nám byl svěřen. O péči, která často není vidět, ale bez ní by les nebyl lesem.
Když dnes používáme drony s termokamerou, neděláme to proto, že chceme být moderní. Děláme to proto, abychom mohli svou práci dělat citlivěji a s větší jistotou. Abychom při senosečích zachránili víc srnčat. Abychom měli přesnější přehled o zvěři. Abychom dokázali rychleji pomoci tam, kde je to potřeba.
Technologie je jen nástroj. Úcta k přírodě musí zůstat.
A ta je u nás na prvním místě.“
Michal Minařík, HuntingDrony