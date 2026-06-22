Myslíte, že OREA v Brně je jen pro kongresy? Děti by nesouhlasily

Dovolená s OREA v Brně? Tady se děti nudit nestihnou
Někdy stačí změnit výchozí bod a známé město se ukáže jinak. Brno nemusí být jen rychlá zastávka na služební cestě nebo klasický výlet za vilou Tugendhat a hradem Špilberk. Když se ubytujete v OREA Congress Hotelu u výstaviště, máte všechno, co potřebujete pro rodinnou dovolenou nebo i pro pobyt ve dvou.
OREA Congress Hotel Brno působí zvenku jako velký hotel u veletržního areálu, ale uvnitř zjistíte, že jste se ocitli ve světě plném pohodlí, zážitků a příjemných OREA momentů – drobných překvapení, která dokážou udělat i obyčejný den hezčím.
Rodiny se zabaví v hotelu i pár kroků od něj
Děti si užijí v novém vnitřním koutku od Elis Design s kuchyňkou, dílničkou, montessori hračkami, houpačkami, hracím stanem i bazénkem s míčky. Ve vybraných termínech se mohou těšit na animační programy s oblíbeným maskotem Liškou Eliškou. A pokud se rodina chce pojistit proti hladu mimo hotel, může si u snídaně vzít s sebou svačinu. Večer, nebo když počasí nepřeje, přijde vhod OREA Discovery: půjčovna deskových her a dalších zážitků na recepci.
Samo Brno je ale plné zážitků. První leží hned naproti OREA Congress Hotelu. Ve VIDA! science centru si děti mohou hrát s vodou, světlem, pohybem i fyzikálními pokusy. Úžasné na tom je, že to baví i dospělé. Jen o kousek dál pak láká muzeum Anthropos s mamutem v životní velikosti. A je toho ještě mnohem víc – podívejte se sami.
Slunce láká k řece, na hřiště i k přehradě
Když je hezky, vyplatí se zamířit k řece. Brněnská náplavka je příjemná na procházku a od Svratky se dá pokračovat směrem k přehradě. Aktivnější den může mít podobu cyklovýletu kolem vody až k Bystrci, kde čeká zoo, přístaviště a v sezoně lodě plující po Brněnské přehradě. Pro páry klidná tečka za dnem, pro děti dobrodružství s prázdninovou náladou.
Rodiny ocení i Hopsálkov, park sportu a zábavy v areálu Kšírovka. Je to skvělý tip, když děti potřebují běhat, skákat a vybít energii. Nafukovací atrakce, šlapací autíčka, pískoviště a venkovní zábava sem patří víc než obdivování architektury. Ale Brno toho nabízí ještě víc – naplánujte si den podle OREA tipů.
Brno pro dva láká do podzemí i na večerní sklenku
A pak je tu Brno pro dvojice. Z hotelu je to blízko do centra, ale ještě zajímavější může být cesta na Žlutý kopec. Tamní vodojemy připomínají podzemní katedrály a patří k místům, která změnila turistickou mapu Brna. Po návratu se dá večer zakončit večeří v hotelové restauraci, procházkou kolem výstaviště nebo sklenkou v baru.
I tak může vypadat Brno, když si na něj uděláte čas.