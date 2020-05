Myslete na zdraví zaměstnanců. Pořiďte jim kvalitní obuv české výroby.

Podporujte poctivé české výrobce

Napříč českou ekonomikou se postupně začínají projevovat první negativní dopady epidemie nového koronaviru. Zavřené prodejny přibrzdily odbyt tuzemských výrobků, které však svou kvalitou často převyšují zahraniční konkurenci. Podpora českých podniků nikdy nebyla tak důležitá jako v této nelehké a nepředvídatelné době.

Cesta ze současné krizové situace vede přes podporu českých výrobců, mezi něž patří mimo jiné zlínská obuvnická firma Moleda, která inovativním přístupem navazuje na tradici zlínského ševcovství. Během více než osmnáctiletého působení na tuzemském i zahraničním trhu si obuv značky Moleda oblíbily tisíce spokojených zákazníků nejen v Česku, ale také až v dalekých Spojených státech.

Česká obuv do pohody i nepohody

Originální obuv značky Moleda splňuje přísné zákaznické požadavky na kvalitu, pohodlí i design. Obuv zde vzniká výrobní metodou nástřiku polyuretanových (PUR) podešví. Používané materiály uspěly v testech mnoha certifikovaných zkušeben, takže se mohou pochlubit řadou certifikátů kvality, zdravotní nezávadnosti či bezpečnosti při práci.

Jinak tomu není ani v případě nově uvedeného modelu PRESTIGE TOGO, který má za sebou více než dva roky náročného testování, do něhož se zapojil také přední český dopravce Leo Express. Jeho stevardi v nové obuvi pracují již téměř jeden rok a pochvalují si především kvalitu zpracování a promyšlenou anatomii, která splňuje veškeré předpoklady pro zdravé obouvání. PRESTIGE TOGO je nejen funkční, ale také velmi slušivá. Jednoduchý elegantní design ji předurčuje k tomu, aby vhodně podtrhla každý – i pracovní - outfit.

Myslete na vaše zdraví a obouvejte se kvalitně

Nevhodně zvolená obuv totiž může mít zásadní negativní vliv na naše zdraví, ačkoliv si to mnozí lidé nepřipouštějí. Při dlouhodobé chůzi v nekvalitních botách se zpravidla dostavují zdravotní problémy chodidel, které mohou přecházet také na další části těla, jmenovitě na svaly, klouby nebo páteř. Mezi nejrizikovější skupiny přitom patří zaměstnanci, kteří tráví většinu pracovní doby na nohou, čímž na chodidla vytvářejí nadměrnou zátěž.

Právě v těchto případech se pořízení kvalitní obuvi skutečně vyplatí. Významné české společnosti jako České dráhy či Česká pošta zaměstnávají v souhrnu desítky tisíc zaměstnanců. Mnozí z nich přitom tráví na nohou dlouhé hodiny a vhodně zvolená obuv je klíčová pro jejich pohodlí i zdravotní stav. Zakoupení kvalitní obuvi se v takovém případě stává investicí do zdravého a produktivního personálu.

Bota, kterou nebudete chtít vyzout

Pro tyto účely skvěle poslouží nový typ obuvi PRESTIGE TOGO. Ten je vyrobený ze speciálního textilu, který špičce boty propůjčuje potřebnou pružnost pro pohodlnou chůzi. Jedná se o anatomicky tvarovanou polobotku s prodyšným materiálem, v níž se bude vaše noha cítit pohodlně i po celodenním nošení. Při návrhu obuvi byl kladen zvýšený důraz na praktičnost, což se odráží v přítomnosti poutka pro snazší nazutí či reflexní značky v oblasti paty pro zvýšenou viditelnost ve tmě.

Ruku v ruce s praktickým využitím jde však i originální nadčasový vzhled. Botky jsou jednoduše krásné, jejich provedení promítá nejnovější trendy a lze je kombinovat jak s džíny, tak například i se sukní – ať již preferujete sportovní styl, či dáte přednost eleganci, PRESTIGE TOGO si najde místo ve vašem šatníku.

Obuv zlínské Moledy se v průběhu let stala synonymem moderní výroby, která však neztratila nic z tradiční ševcovské poctivosti minulého století. S přihlédnutím k současné ekonomické situaci by mělo docházet k navazování obchodních vztahů s tuzemskými firmami, které na český trh dlouhodobě dodávají kvalitní produkty. A to se netýká pouze oblasti obuvnictví. Každý můžeme přispět po svém k podpoře českých značek.