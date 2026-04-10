„Mým cílem je udržet pozici jedničky na trhu“

Nový generální ředitel skupiny Hisense pro český i slovenský trh Ivan Ljubić o své vizi, jak vést značku, aby technologie a služby vysoké kvality byly zákazníkovi blíž.

Nový generální ředitel společnosti Gorenje pro český i slovenský trh Ivan Ljubić | foto: Anna Kristová, MAFRA

Co je vaším denním chlebem?

Řízení a rozvoj byznysu skupiny Hisense na trzích Česka a Slovenska. Jde o kombinaci strategie, práce s týmem, řízení prodeje, marketingu i hledání nových příležitostí. Velkou roli hrají data a moderní technologie včetně AI, které nám pomáhají lépe rozumět zákazníkům.

Jaká je vaše vize pro značku Gorenje v nadcházejících letech?

Chceme Gorenje dále posilovat jako moderní, inovativní a spolehlivou značku pro široké spektrum zákazníků. Neprofilujeme se čistě jako prémiová ani masová značka, ale klademe důraz na vysokou hodnotu, kvalitu a dostupnost. Důležitý je design, komfort a technologie, které mají reálný přínos v každodenním životě. Tato strategie přirozeně podtrhuje i to, že technologie a služby mají být „člověku bližší“, což je i hlavní myšlenka a globální vize. Současně jsme nyní spustili kampaň s názvem „Jednoduše doma i na hřišti“ s neuvěřitelně charismatickou osobnosti, fotbalovou ikonou Lukou Modrićem a věříme, že i tento krok značku Gorenje opět posune dál a osloví nové spotřebitele.

Na veletrhu CES 2026 představila společnost Hisense ekosystém chytré domácnosti. Jak budou tyto technologie založené na umělé inteligenci integrovány do nových spotřebičů Hisense?

Směřujeme k tomu, aby spotřebiče byly přirozenou součástí chytré domácnosti. Díky AI se dokážou přizpůsobit chování uživatelů, optimalizovat spotřebu a jednoduše se ovládat přes aplikace. Cílem je maximální komfort a efektivita, což potvrzují i ocenění z CES. Hisense na veletrhu CES získala celkem 58 ocenění. Tato ocenění potvrzují její vedoucí postavení v oblasti zobrazovacích technologií a inovací v chytré domácnosti. Hisense zároveň na CES 2026 představil svou vizi pod heslem „Innovating a Brighter Life“, zaměřenou na inovace pro lepší život, což je nyní i náš současný claim značky.

Moderní spotřebiče musí být energeticky úsporné. Jaké inovace připravujete v oblasti ekologie a udržitelnosti?

Společnost Hisense Europe (výrobce domácích spotřebičů pod značkami Hisense, Gorenje a Asko) získala pro rok 2025 prestižní platinovou medaili EcoVadis. Toto ocenění řadí společnost mezi top 1 % nejlépe hodnocených firem v oblasti udržitelnosti na světě. Udržitelnost je pro nás klíčová. Zaměřujeme se na energeticky úsporné spotřebiče, snižování ekologické stopy výroby i logistiky a větší recyklovatelnost.

Jak plánujete čelit rostoucí konkurenci ze strany dalších asijských a evropských výrobců? V čem jsou značky ze skupiny Hisense dnes lepší než před pěti lety?

Konkurence nás motivuje k zlepšování se. Dnes jsme silnější v technologiích, inovacích i díky propojení s globální skupinou Hisense. Kombinace evropské tradice a moderního know-how nám umožňuje lépe reagovat na potřeby zákazníků.

V České republice velmi silně působí také vaše značka MORA, s továrnou v Mariánském údolí. Jak vidíte budoucí rozvoj této výrobní základny?

V České republice máme silné zázemí v podobě značky Mora a výrobního závodu Mora Moravia, který je pro nás strategicky velmi důležitý. Na značku MORA jsem patřičně hrdý, je to velmi dobře etablovaná lokální značka, nyní představujeme velmi pěknou komunikační kampaň, zaměřenou na 200 let tradice značky a tato kampaň s názvem „rodinné dědictví“ tuto značku řadí mezi relevantní české značky na trhu s dlouhou tradicí. Věřím, že se vám nová kampaň s jemným českým humorem bude líbít.

Jak se vám daří skloubit práci s rodinným životem?

Snažím se vyhradit čas pro rodinu a aktivní odpočinek. Sport mi pomáhá dobít energii. Letos se těším i na mistrovství světa ve fotbale, jehož je Hisense oficiálním sponzorem -rád bych při té příležitosti pogratuloval českému týmu k postupu.

Jak Hisense prezentuje své nejnovější portfolio televizorů, včetně modelů RGB, z hlediska kvality obrazu a zvuku a jak to souvisí s vaší rolí oficiálního sponzora mistrovství světa ve fotbale v USA?

Naše nejnovější televize přinášejí špičkovou kvalitu obrazu i zvuku. Spojení s mistrovstvím světa nám umožňuje ukázat, jak dokážeme přenést atmosféru vrcholného sportu přímo do domácností.

Jak posilujete značku Hisense v oblasti domácích spotřebičů, jako jsou chlazení, klimatizace, praní prádla a vaření?

Naše nejnovější portfolio televizorů, hlavně nové modely RGB, demonstruje technologické prvenství společnosti Hisense v této nové kategorii. Nabízí dosud nejlepší kvalitu obrazu i zvuku a u vás doma vytvoří jedinečnou fotbalovou atmosféru. Jsme hrdí, že je Hisense partnerem mistrovství světa ve fotbalu a je zastoupen na největší sportovní scéně světa.

Jak důležitá je letošní EuroCucina pro Gorenje a co vaše přítomnost na ní vypovídá o budoucím směřování značky?

Letos se na EuroCucině představujeme poprvé se značkou Gorenje, a to společně se značkou Asko, což je pro nás velmi důležitý milník. Chceme tím ukázat nové směřování značky, které se opírá o moderní design a inovace s důrazem na potřeby současných zákazníků. EuroCucina je pro nás ideální platformou, kde můžeme tento směr představit odborné i širší veřejnosti.

„Mým cílem je udržet pozici jedničky na trhu"

