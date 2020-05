Muzeum slivovice: exkluzivní 5D zážitek s vůní pálenky v srdci Prahy

Vizovickou společnost RUDOLF JELÍNEK není třeba sáhodlouze představovat. Každému se vybaví vůně slivovice tradičního českého výrobce ovocných destilátů. Tato tradice na Vizovicku sahá doložitelně až do roku 1585. Samotná společnost vznikla na konci předminulého století, v roce 1894. Její výrobky jsou známy nejen ve všech koutech České republiky, ale také všude ve světě. A v letošním roce vzniklo slivovicové velvyslanectví dokonce i v centru Prahy, na Malé straně.

Dům, kde se Muzeum slivovice nachází, byl postaven v první třetině 17. století. V průběhu let dostal několik názvů - U Bílé botky, U Bílé kuželky či U Bílé číše. Dům byl součástí osady Rybáře. Ta se rozprostírala u řeky v těsné blízkosti prastaré obchodní cesty, která spojovala Prahu se severem Čech. Původně zde dokonce stával kostel sv. Petra. V průběhu let se zde vystřídalo několik majitelů, kteří se podepsali na úpravách interiéru. Nejvíce však místo proslavila česká divadelní a filmová herečka Slávka Budínová. Ta se pustila do přestavby domu a zcela změnila jeho vnitřní uspořádání. V srpnu roku 2002 přišly povodně. Voda zcela zalila přízemí domu. V té době Slávka Budínová po delší nemoci zemřela. Místo zůstalo opuštěné a chátralo. Dům s přilehlým pozemkem koupila vizovická likérka. Výsledkem její dlouholeté usilovné práce je zrekonstruovaný historický dům s přístavbou a komplexním podsklepením. Zasazený švestkový strom uprostřed nádvoří jasně říká, že slivovice je tady pánem!

Expozice s virtuálním zážitkem

Jak již název muzea napovídá, expozice je zasvěcena příběhu slivovice. A to nejen tomu historickému, ale i technologickému, etnografickému a především společenskému. Průchod expozicí je rozčleněn do čtyř částí. První zastavení je věnováno historii páleničářství ve Vizovicích na Valašsku a osudů místních páleničářských rodin. Setkáte se zde s Rudolfem Jelínkem a jeho manželkou Irenou, dozvíte se, čím vším si podnik za léta své existence prošel. Ústřední multiprojekce, která vás provede časem od roku 1585 až do současnosti, je velmi emotivní. Příběhy palíren jsou zasazeny do světového i republikového dění! Zavzpomíná si opravdu každý. Jakmile se za vámi zavřou historická vrata, obklopí vás valašské kopečky a louky. Motivem druhého zastavení je krajina, sady, trnky … Dvanáctimetrová projekce vás přímo pohltí. Ucítíte jarní vánek i teplo letních dnů. Zvídaví si mohou přečíst, kde a o kolik sadů společnost pečuje. Třetí dveře vedou do virtuálního světa. Zde se na pět minut skutečně stanete švestkou. Budete se natřepávat na traktoru, stoupat destilační kolonou nebo zrát v dubovém sudu. V poslední části si budete připadat, jako byste se přenesli do výrobních prostor likérky - kvašení, destilace, zrání, stáčecí linka. Dozvíte se také o kosher výrobcích, v kvízech můžete otestovat své znalosti a na závěr si můžete vyrobit vlastní etiketu. Tu vám v prodejně vytisknou a nalepí na vybranou láhev.



Tím ale exkurze nekončí. Bez ochutnávky by to nebylo ono. Součástí prohlídky je ochutnávka tří ovocných pálenek a tří typických valašských jednohubek. Nezapomněli ale ani na mladší ročníky a řidiče. Ti si mohou na baru pochutnat na švestkové limonádě.

Rezervujte si svoji exkurzi už teď na www.muzeumslivovice.cz nebo přímo v muzeu na adrese U Lužického semináře 116, Praha 1.

Degustační bar

Středobodem veškerého dění je stylový jelínkovský bar. Kromě tradičních i méně tradičních pálenek značky R. JELÍNEK, jejich degustačních setů či míchaných nápojů z nich můžete okusit i zmiňované valašské „tapas“. Ke slivovici patří dobrý špek, ředitelský škvarek nebo třeba špetrnka. A že nevíte, co to špetrnka je? Stavte se ji ochutnat!

Dalším barovým prostorem je větší salonek, který se v případě konání soukromé akce dá uzavřít. Poskytne zázemí až pro 60 osob a je vybaven projekční technikou. Pro klidnější posezení zamiřte do salonku „Kampa“, který je tak trošku schovaný za obrovskou dřevěnou kádí.

Při odchodu se stavte v prodejně, kde najdete kompletní portfolio pravých ovocných destilátů R. JELÍNEK, řadu Gold Cock whisky, Slováckou borovičku, ale i tradiční švestkové produkty jako povidla, čaje nebo sušené švestky. Všechno z vlastní produkce! Nabídku doplňují zajímavé propagační předměty jako například luxusní dřevěné pero nebo veselé ponožky s motivy švestek a hrušek.



Brána slivovicového království je otevřená každý den! Nezbývá než dodat:

„S chutí do švestek!“