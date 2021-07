Muzeum coby poklona tvarůžkům

Je to tak – už to ukazuje, jaká je to celebrita. Dvě patra starého měšťanského domu hned vedle náměstí v městečku Loštice jsou zasvěcena právě historii a výrobě této pochoutky, která se dostala dokonce na královský stůl.

Proč zavítat do muzea tvarůžků?



Víte, jak se vyrábí tvaroh? A proč nesmí přijít do kontaktu se železem? A jak se z bílé hrudkovité hmoty stane zlatavý kulaťoučký tvarůžek? Tušili jste, že i když jsou tvarůžky neplavci, tak milují koupání? Proč zrovna Loštice, malé město asi pět kilometrů od Mohelnice a třicet od Olomouce, se stalo metropolí tvarůžků? A proč má firma, která je v historických prostorách stále vyrábí, v názvu A. W.?

V muzeu se dozvíte nejen to, ale i spoustu dalších informací, od odstřeďování mléka až po recepty na servírování. A třeba i proč a jak zasáhl veliký imperátor Napoleon Bonaparte do historie hanáckého mlékárenství, co a kdo byly pleskačky a klapačky, čemu se říká tužák neboli šráček a čemu šindel či dar. Můžete se podívat na unikátní dokumentární film o výrobě „tvarglí“ z meziválečného Československa nebo na trenažéru vyzkoušet, jak by vám šlo šlapání tvarohu a kolik byste tím za šichtu vydělali (a o kolik byste zhubli).



Tvarůžky i další pochutiny



Pokud vás prohlížení exponátů, fotografií a historických dokumentů unaví a pokud vám u toho vyhládne, pomoc je na dosah ruky. V podnikové prodejně, do níž ústí východ z muzea, na vás čeká široký sortiment nejen tvarůžků, ale i dalších výrobků z nich a s nimi: klobás, cigár, salámů či rolek, tvarůžků nakládaných s rybami či bez nich… Na náměstí pak můžete usednout se žejdlíkem piva a nejrůznějšími tvarůžkovými pochoutkami z nabídky místních restauračních zařízení.

Loštice – metropole olomouckých tvarůžků



Láká vás to k návštěvě Loštic? Tak si na to vyhraďte dostatek času! V samotném městečku je k vidění také muzeum Adolfa Kašpara a renovovaná synagoga, v horkých dnech i koupaliště, v blízkém okolí pak čeká řada zajímavých atrakcí: Bouzov a Úsov, Javoříčské a Mladečské jeskyně, kostelní věž v Mohelnici či levandulový statek v nedalekém Bezděkově. Pomoraví je skvělé pro cyklistiku a vodáctví, Bouzovská vrchovina i pro pěší turistiku. Tak přijeďte!

Jo, a samozřejmě podrobnosti: vše potřebné je na www.tvaruzky.cz v sekci muzeum. Máme otevřeno denně, už se vás nemůžeme dočkat!