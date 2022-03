Může česká značka Soundeus konkurovat světovým výrobcům sluchátek?

„Vyhlásili jsme válku špatnému zvuku“ to jsou slova zakladatele nové české značky Soundeus a majitele společnosti Praha Music Center – Jindřicha Střelky. Společnost PMC, která se pohybuje v hudební a zvukařské branži už přes 20 let, loni přivedla na český trh značku Soundeus a cenově dostupná sluchátka se zvukovým projevem srovnatelným i s daleko dražšími konkurenty. Soundeus je podle firemního webu projektem českých profesionálních hudebníků a zvukařů, kteří chtějí kvalitní nahrávání a reprodukci zvuku zpřístupnit širokým skupinám tvůrců a posluchačů.

„Chceme zvýšit povědomí tvůrců a posluchačů o tom, jak moc na zvuku záleží. Hudebníci a producenti často tráví hodiny a hodiny extrémně náročné práce ve snaze poskytnout svým posluchačům perfektní zvuk, jenomže ti si pak nahrávky pouští z nekvalitních sluchátek či dokonce telefonů. Při nevhodné reprodukci hudby si pak posluchač nikdy neužije poslech v takové kvalitě, v jaké tomu bylo při tvorbě nahrávky zamýšleno“ objasňuje Jindřich Střelka poslání značky Soundeus.

Mají však tato sluchátka opravdu šanci ve srovnání se zaběhlými světovými značkami? Dle recenzí ano, alespoň co se zvuku týče. Náhlavní sluchátka Soundeus Fidelity 30 a Fidelity A50 příjemně překvapí svým zvukovým projevem. Aby mohla být cenově dostupná opravdu pro každého, museli výrobci přikročit k několika kompromisům v konstrukci a ve zvolených materiálech, nikoliv však ve zvuku. A cena 1500,- za drátová Fidelity 30 a 1800,- za bezdrátová A50? Soundeus opravdu přináší na trh kvalitní zvuk za cenu dostupnou téměř komukoliv.

Soundeus chce zpřístupnit kvalitní poslech skutečně každému za jakékoliv situace – tedy i při sportování. Proto nabízí ve svém portfoliu také sportovní sluchátka Fortis 5S nebo audiobrýle Soundglasses 5S pro bezpečnější poslech a volání při sportu. Úplnou novinkou jsou pak TWS sluchátka do uší Soundeus Pons 10, která značka vypustila do světa teprve před měsícem. Každé sluchátko má v sobě dva měniče – zvlášť pro basy a středy a zvlášť pro středy a výšky. Díky tomu nabízí opravdu kvalitní a bohatý zvukový projev srovnatelný i s výrazně dražšími konkurenty. Za 1300 korun jiná TWS sluchátka do uší s duálními měniči a takto příjemným zvukovým projevem nenajdete, konkurence zde samozřejmě je, ale v úplně jiné cenové kategorii.

Značka Soundeus by se svými produkty mohla i v zahraničí svádět vyrovnaný boj proti mnohokrát silnějším a známějším konkurentům, jelikož zvukově se mnohým z nich vyrovná a cenově je oproti většině z nich ještě daleko příznivější. Vzhledem k tomu, že jde o českou značku, za jejímž vznikem stojí kreativní tvůrci a umělci z našeho hudebního prostředí, držíme jí na této cestě palce. Výrobci udělali maximum pro to, aby zpřístupnili kvalitní zvuk skutečně každému. Uvidíme, zdali se jim podaří i v zahraničí přesvědčit veřejnost, že „na zvuku záleží.“