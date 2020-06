Múza naděje: Smetanova Litomyšl dnes představuje nový program

Jiná, ale o nic menší

62. Smetanova Litomyšl měla pro svých třicet tisíc návštěvníků přichystány čtyři desítky pořadů, některé z nich se vyprodaly hned první březnový týden, kdy byl zahájen předprodej. Nyní se veškeré vstupné vrací a vše je opět na samém začátku. Pořadatelé si nedovedli představit, že by se celý ročník vynechal. Ani často navrhovaná „internetová verze“ se nejevila jako vhodné řešení. Vždyť Smetanova Litomyšl, to je nepřenosná radost z vůně letního večera v prostředí dýchajícím samozřejmou tradicí, v srdečné atmosféře malebné Litomyšle. Padlo tedy odvážné rozhodnutí. Festival bude kratší, bude bez tisícihlavého hlediště a bez velkých hudebních těles, ale zůstane Smetanovou Litomyšlí se svou žánrovou pestrostí a mistrovskou kvalitou. Připraveno je v jedenácti dnech velkorysých 35 pořadů. Litomyšl přivítá návštěvníky i v zajímavých prostorách pro festivalové koncerty obvykle nevyužívaných. Jindy totiž zdaleka nestačí jejich kapacita. Hudba se tak vrátí do unikátního barokního zámeckého divadélka, do audienčního sálu zámku, rozezní se salet v zámecké zahradě i varhany v zámecké kapli. Hned několik produkcí má být volně přístupných a chystají se i tři přenosy na obří obrazovku v Klášterních zahradách.

Po dlouhých měsících skutečné publikum

„Od počátku vyhlášení nouzového stavu jsme pozorně sledovali vývoj událostí a okamžitě reagovali. Nejprve jsme zrušili zahraniční účinkující a našli za ně českou náhradu, pak jsme nahrazovali nové inscenace, které by se nestihly nazkoušet. Po omezení počtu diváků na 50 nám nezbylo, než původní program zcela opustit a začít znovu, úplně jinak,“ říká ředitel festivalu Jan Pikna. Ani teď však není všechno jisté, postup uvolňování opatření lze jen odhadovat. „Nyní to vypadá, že v červenci se akcí budou moci účastnit stovky, možná až tisíc diváků. Neděláme si ale iluze, že by se razantně změnily požadavky na povinné rozestupy,“ uvádí Pikna. Právě povinné rozestupy totiž velmi podstatně snižují kapacitu koncertních míst. K dispozici tak na jednotlivé pořady nebudou obvyklé tisíce vstupenek, ale pouhé desítky a účast na pořadech v exkluzivních zámeckých prostorách bude o to mimořádnější. Hrát se však konečně bude pro skutečné diváky!

Česká interpretační špička na události českého hudebního léta

Ačkoli dramaturgii uzavření hranic připravilo o hostování zahraničních umělců, přineslo nebývalou možnost koncentrovat do pouhých 11 dnů festivalu to absolutně nejlepší z české hudební scény. Smetanova Litomyšl přivítá mj. Kateřinu Kněžíkovou, Pavla Černocha, přirozeně také rezidenčního umělce festivalu Adama Plachetku, chystány jsou koncerty špičkových instrumentalistů, například houslistů Josefa Špačka, Jiřího Vodičky, Pavla Šporcla, Martiny Bačové, pianistů Iva Kahánka, Jana Simona, Lukáše Klánského, Marka Kozáka a Jana Kučery, violoncellisty Jiřího Bárty, harfistky Jany Bouškové, hobojisty Viléma Veverky, litomyšlské varhany rozezní Jaroslav Tůma a důležitým protagonistou ročníku bude dirigent a hornista Radek Baborák, k jehož záslužné iniciativě na podporu muzikantů na volné noze se Smetanova Litomyšl přihlásila. Právě Baborákova Česká Sinfonietta a Pražský filharmonický sbor budou patřit k největším vystupujícím tělesům letošního ročníku. V nabídce bude také Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem a Czech Baroque Ensemble Romana Válka, Český filharmonický sbor Brno přednese Dvořákovu Mši D dur, komorní sbor Martinů Voices mj. Tippettovy úpravy černošských spirituálů. Vystoupí též světově proslulý Pavel Haas Quartet, Dvořákovo trio, Wihanovo kvarteto či Epoque Quartet s Ondřejem Rumlem, dechové soubory Belfiato Quintet, Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie, Philharmonia Octet a festival uzavře ve Velkém finále oblíbený soubor Barocco sempre giovane. „Pociťuji velkou radost, protože mám mnoho důvodů se domnívat, že výsledný tvar festivalu má všechny předpoklady stát se opět nejen významnou, ale prvořadou událostí českého hudebního léta a celé koncertní sezóny. Věřím také, že letošní ročník zapíše do historie Smetanovy Litomyšle trvalou stopu, která bude sice odlišná od předešlých, ale docela určitě také nezapomenutelná,“ sděluje k novému programu umělecký ředitel a dramaturg Vojtěch Stříteský.

Múza naděje

Původní podtitul 62. ročníku festivalu „Múza naděje“ měl být především připomínkou pocitu, který lidé cítili před pětasedmdesáti lety na konci 2. světové války. Dnes zažíváme pocity podobné. Naději na lepší časy bez karanténních opatření, na návrat do normálního života. Doba koronavirová nás naučila znovu se radovat z věcí, které jsme již vnímali jako samozřejmé. A zrovna tak jako diváci cítí naději, že se opět budou moci scházet na koncertech klasické hudby, i umělci se po měsících nezvyklé přestávky těší na publikum. Naději přežít dostal i samotný festival a pořadatelé děkují všem partnerům, donátorům a mecenášům, kteří svoji podporu Smetanově Litomyšli v těžké době zachovali.

62. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl se bude konat od 2. do 12. července.

Všech 35 pořadů najdete na smetanovalitomysl.cz.

Předprodej vstupenek na internetových stránkách festivalu a prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal.