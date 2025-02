Muž vsadil na Silvestra a vyhrál apartmán za 20 milionů

Sázení bere šťastný výherce jako zábavu. Někdy si dá pauzu, jindy vsadí častěji, ale nikdy ne s velkými očekáváními. Tikety dává i jako dárky – s maminkou si je tradičně nadělují k Vánocům. „Někdy vsázím i proto, že mi to maminka nakáže,“ říká s úsměvem. Tentokrát si ale Eurojackpot šel vsadit sám od sebe.

Když mu v mobilní aplikaci vyskočilo oznámení o výhře, nejprve si myslel, že jde o reklamu. „Trvalo mi chvíli, než jsem pochopil, že je to pravda,“ vzpomíná. Ani během předávání výhry v Sazce mu realita nepřipadala skutečná. „Dokud nebudu držet klíče, asi tomu ještě neuvěřím,“ říkal s úsměvem.

Život se mu nezmění

S výhrou plánuje naložit s rozvahou. Hned po zjištění výsledku uložil tiket do bankovní schránky, aby nehrozila jeho ztráta či poškození. O výhře řekl zatím jen mamince a neplánuje to měnit. Co bude dělat s apartmánem, si rozmyslí po jeho převzetí. „Možná ho rozdělím na dvě menší jednotky a budu je pronajímat,“ uvažuje.

Ačkoli se stal milionářem, v práci končit nehodlá. „Dělám ji rád a nic na tom měnit nebudu,“ uvádí. Ani jeho vztah k loteriím se nemění. „Je to pro mě hlavně zábava. Občas si vsadím Sportku, Extra Rentu nebo Eurojackpot.“ A když v diskusích na internetu čte pochybovačné komentáře, má občas chuť napsat: „Ano, výherci opravdu existují!“

Další příležitost vyhrát apartmán nebo miliony

Pokud vás jeho příběh inspiroval, máte možnost zkusit štěstí v dalších prémiích od Sazky. Už v úterý 11. února se v Eurojackpotu hraje o apartmán v Rakousku v hodnotě 10 milionů korun. Výherce bude vylosován na základě čísla sázenky, podobně jako tomu bylo v případě pražského apartmánu.

Vedle této atraktivní výhry přináší Sazka i další šanci na milionovou výhru. Sportka spustila speciální prémii nazvanou Milionová vánice, která poběží každý pátek od 7. do 28. února. Kdo v tomto období vsadí plný tiket, bude automaticky zařazen do slosování o milion korun. Každý pátek přinese desítky nových milionářů – 7. února bude vylosováno 10 výherců, 14. února 20 výherců, 21. února jich bude 30 a 28. února se na výhru může těšit rovnou 40 šťastlivců.

Pokud si chcete vsadit a zkusit své štěstí, máte na výběr několik možností. Sázet lze na více než 7 600 obchodních místech Sazky po celém Česku, pohodlně online nebo prostřednictvím mobilní aplikace.