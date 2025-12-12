Muž, který chce lidem ušetřit nervy i peníze - pojištění bez triků

„Když jsem zakládal České pojištění, chtěl jsem, aby si každý člověk, ať už Čech nebo cizinec, student nebo rodič, mohl rychle zjistit, co se mu opravdu vyplatí,“ říká majitel společnosti Jan Němec.

Jaké typy pojištění dnes mohou lidé na vašem webu porovnat a co vás odlišuje od běžných srovnávačů?

Předně bych chtěl říct, že nejsme jen srovnávač, ale spravujeme kalkulačky cestovního a úrazového pojištění našich partnerů, které jsou pro běžný život klientů mnohdy zásadní. V tuto chvíli lze na našem webu srovnat především zdravotní pojištění cizinců, dále si na své u nás přijdou i podnikatelé dopravci, kteří mají svůj specifický srovnávač. Vše se ovšem odvíjí od poptávek našich klientů, kterým se snažíme vždy maximálně vyhovět, a proto vytváříme konkrétní řešení klientům na míru. Nesnažíme se mít tak zvaně všechno, ale to, co dává smysl a kde umíme zajistit férovost a kvalitu, díky významným partnerům z oboru.

Kdy vznikla vaše platforma a kolika klientům jste už pomohli najít výhodnější pojištění?

Spustili jsme ho v době, kdy už mě nebavilo dívat se, jak lidé platí za pojištění víc, než musí, jen proto, že se v tom nevyznají. Přesné datum si nechám pro pamětní knihu, ale bylo to v době, kdy se slovo srovnávač teprve učilo chodit. Co se týče počtu klientů, raději než přesné číslo, prozradím naši filosofii: desítky tisíc lidí, kterým jsme pomohli najít lepší a výhodnější pojištění, jsou pro mě důležitější než tabulky. Každá smlouva znamená, že někdo bude v těžké chvíli chráněný a jeho situace o to lehčí.

Co podle vás dělá váš srovnávač jiným než ostatní na českém trhu?

Řeknu to jednoduše: v pojištění nemá být žádný černý pasažér. Ani skrytá výluka. Ani překvapení v malém písmu. Náš srovnávač je výjimečný v tom, že:

  • ukazuje ceny férově,
  • vysvětluje rozdíly lidsky
  • a nenutí klienta k produktu, který nepotřebuje.

Nejsme anonymní robot na tlačítka. Jsme průvodci, našim klientům jsme k dispozici na telefonu, a to je v téhle branži vzácnější, než byste čekali. Srovnáváte i zdravotní pojištění pro cizince.

Jste dlouhodobě lídry v oblasti zdravotního pojištění pro cizince. V čem je tato kategorie specifická?

Ano, a dlouhodobě se držíme na špici zprostředkovatelů tohoto pojištění na českém trhu. Tato kategorie je specifická tím, že cizinec často potřebuje pojištění splňující zákonné podmínky pro získání víza či pobyt dříve, než přicestuje do České republiky. Není to jen běžné zdravotko — má svá pravidla, minima, limity i formální záležitosti, které musí sedět úřadům. My se v tom pohybujeme už roky, takže víme, jaké parametry jsou podstatné a co ušetří lidem spoustu starostí.

Jak široké možnosti zdravotního pojištění pro cizince u vás lidé najdou a na co by se měli zaměřit?

Pokud hovoříme o cizincích, tak u nás najdou srovnání pojištění pokrývající nutnou a akutní péči, komplexní zdravotní péči (včetně prevence), varianty pro víza, práci, studium nebo dlouhodobý pobyt a u některých produktů i řadu nadstandardů. Chceme, aby každý hned viděl, co pojištění skutečně kryje — ne jen marketingový slogan.

Jak velké rozdíly jsou dnes mezi pojišťovnami v této oblasti a kdy se opravdu vyplatí porovnání?

Obsahově se liší minimálně, a to z toho důvodu, že podmínky předem upravuje česká legislativa, takže lze říci, že jsou shodné napříč trhem. Ceny jednotlivých programů ovlivňují limity stomatologických ošetření nebo limity očkování a tak dále, také připojištění, která lze sjednat dodatečně například na úraz, hospitalizaci, případně občanskou odpovědnost. Rozdíly jsou někdy tak velké, že se člověku opravdu vyplatí strávit dvě minuty ve srovnávači. Dvě minuty mu zajistí dostatečné a především bezpečnější krytí, a to nejen z pohledu úřadu, ale zejména z pohledu vlastního bezpečí a klidu.

Jak garantujete, že klient skutečně obdrží stejnou nabídku, jaká se mu zobrazí ve srovnávači?

Tohle je zásadní. Nabídka ve srovnávači je reálná nabídka pojišťovny — ne nějaká iluze. Jakmile si klient produkt vybere, uzavírá skutečnou smlouvu s parametry, které zadal. Bez triků a bez „drobných úprav po potvrzení“. Zkrátka: co vidíte, to také dostanete.

Podle jakých kritérií vybíráte pojišťovny, se kterými spolupracujete? Je pro vás důvěra klíčovým faktorem?

Spolupracujeme jen s těmi, kteří si umí stát za svým slovem a mají tradici. V pojištění je důvěra základní komoditou, bez ní je to jen papír. A já nejsem fanoušek papírů bez hodnoty. Naši partneři jsou dlouhodobě prověření a spolehliví. Jinak bychom s nimi nespolupracovali. A naši klienti by to velmi rychle poznali.

Jakou roli hraje váš tým v úspěchu projektu a na koho jste osobně nejvíce hrdý?

Ano. Rád bych poděkoval zejména mé opoře Kateřině Klasa Staříkové, obchodní ředitelce a člence představenstva mé společnosti, která je duší i srdcem Českého pojištění, a.s. Díky jejímu přístupu k zaměstnancům a zodpovědnosti k obchodním partnerům je České pojištění takové, jaké je. Jako majitel takové silné firmy můžu říct jediné, díky za tým, který mám kolem sebe.

12. prosince 2025

