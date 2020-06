Muchová o dalším turnaji: Jsem týmový hráč a moc se na zápas těším

Mimo jiné hráčka prozradila, jak tráví volný čas způsobený pandemií a jak se jí zamlouvá spolupráce s novým trenérem.

Ocitli jsme se de facto ze dne na den v situaci, se kterou nemají naše generace žádnou předešlou zkušenost. Do jaké míry to změnilo váš denní rituál?

,,Určitě se mi změnil denní rituál a celkový životní rytmus o sto osmdesát stupňů. V podstatě jsem byla zvyklá být každý týden na jiném turnaji a v jiné zemi, prakticky stále na cestách a člověk neměl moc volného času. Nyní jsem už téměř tři měsíce v Česku, kde alespoň cestuji mezi Prahou a Olomoucí, kam jezdím za rodinou a užívám si s nimi tuto nucenou pauzu a klid. Po tenisové stránce byla změna stejně radikální jako po osobní. Po návratu ze zrušeného turnaje v Indian Wells jsem měla od hraní třítýdenní pauzu a tím, že se nepřipravujeme na turnaje, tak je to spíše takové udržování se v kondici a tréninky nemají takovou intenzitu jako za normálního chodu.“

Měla jste také určitě více času sama na sebe. Dozvěděla jste se o sobě něco nového? Objevila jste v sobě nějaký skrytý talent? A jak jste trávila tento osobní čas?

,,Času sama na sebe a na rodinu jsem měla spoustu a zaplňovala jsem ho různě. Baví mě hodně věcí, hraju na kytaru a na piano, trávím čas s rodinou a přáteli, občas se podívám i na nějaký ten seriál. Co se týče skrytého talentu, tak jsem zjistila, že vlastně umím péct a vařit a že je to dokonce i poživatelné pro ostatní (smích). Taky jsem si po dlouhé době zkusila další různé sporty jako bruslení nebo basket. Dokonce jsem byla poprvé v životě na golfu.“

Aktuální situace musela také ovlivnit váš rozjezd s novým trenérem Davidem Kotyzou. Jak často spolu trénujete? A jak zatím vnímáte vaši spolupráci?

,,Ovlivnila hodně, protože jsme se oba dva těšili na turnaj v Indian Wells, kde nás čekala společná premiéra. Bohužel to nevyšlo a museli jsme se vrátit zpět domů. Na druhou stranu je tato situace určitou výhodou v tom, že se více poznáváme a máme více času na přípravu. Spolupráci vnímám velmi pozitivně, tréninky s Davidem mají smysl a baví mě. Trénujeme podle domluvy, ale zpravidla třikrát týdně.“

Tenisová sezóna je oficiálně přerušena do poloviny července. Jaké šance vidíte ve znovuobnovení? Umíte si představit, že by se hrálo bez publika delší dobu?

,,Snažím se být pozitivní a doufat, že se tenisová sezona rozjede co nejdříve. Na druhou stranu dostávám zprávy ze světa a z WTA a reálně to na rozjezd v nejbližší době úplně nevypadá. Určitě by bylo smutné hrát grandslamy bez diváků a být v těch obrovských areálech pouze s pořadateli, protože k takovému sportu publikum prostě patří. Pokud bych si ale měla vybrat dlouhé čekání do plného obnovení velkých turnajů, nebo hraní v nejbližší době bez publika, vyberu si druhou variantu hrát bez publika.“

Kde hledáte motivaci k tréninku? Pomáhá vám v tom možnost zahrát si ostré zápasy na turnajích, které byly pro české hráčky připraveny?

,,Motivaci hledat nepotřebuji, protože ji v sobě mám. Je to hlavně tím, že mám nového trenéra a každý trénink s ním mě naplňuje a obohacuje. Nestalo se mi, že bych se musela přemlouvat k tomu, abych šla trénovat. Turnaje, které se tady připravily, jsou skvělou příležitostí pro nás všechny. V Česku máme spoustu kvalitních hráček, myslím si, že ani pět zemí dohromady by nesečetly takovou sestavu jako u nás. Proto jsou ty ostré zápasy velkým bonusem, protože máte proti sobě velmi kvalitní soupeře.“

Jeden z takových turnajů vás téměř všechny hráčky čeká již 13. června ve vašem domovském klubu, I. ČLTK na Štvanici Tipsport Elite Trophy. Navíc je to unikátní týmový projekt podobný Laver Cupu, na který nejste v tenisovém prostředí zvyklé. Jste týmový hráč? Jak se vám tento formát zamlouvá?

,,Na tento turnaj se moc těším. Myslím si, že zápasy budou kvalitní a vyrovnané. Budeme hrát jako tým pro dobrou věc, budeme se vzájemně povzbuzovat a koučovat, což by mohla být i docela sranda. Myslím si, že týmový hráč jsem, hrávala jsem dříve týmové sporty jako házenou a florbal a velmi mě to bavilo. Takže věřím a doufám, že týmový hráč jsem.“